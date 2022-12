Einbruch während Bewohner schlief

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 8:30-12:30 Uhr in der Kindergartenstraße in eine Wohnung eingebrochen, während einer der Bewohner in seinem Zimmer schlief. Die 2 anderen Mitbewohner waren außer Haus. Die Täter verschafften sich vermutlich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zu der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Sie entwendeten aus einem Zimmer einen PC, 2 hochwertige Paar Schuhe, ein Mobiltelefon und Kopfhörer. Ob sie den Schlafenden in seinem Zimmer bemerkten, ist nicht geklärt. Die restlichen Zimmer wurden durch die Täter nicht durchsucht.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Musikboxen aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Seilerstraße haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch 30.11.2022, Musikboxen aus einem Auto gestohlen. Der Besitzer hatte den Wagen am Dienstag gegen 17 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 15 abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass eine Bassbox und zwei Lautsprecherboxen fehlten.

Wie die unbekannten Täter in den Pkw eingedrungen sind, ist noch ungeklärt. Der Fahrzeughalter gibt an sein Auto verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden.

Die Schadenshöhe liegt bei circa 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Unfallflucht – Wer hat den Golf beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch von einem Supermarkt-Parkplatz in der Zollamtstraße gemeldet worden. Eine Frau hatte kurz nach 12 Uhr ihren VW Golf auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 12:55 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Seite der hinteren Stoßstange fest.

Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren dagegen gestoßen. Der Verursacher hatte sich jedoch aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die gesehen haben, wer den Golf touchierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |elz

Kontrolle verloren – Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch 30.11.2022 zwei Menschen verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann fuhr um kurz nach 08 Uhr die Opelstraße in Siegelbach entlang. In Höhe der Sportheimstraße kam er mit seinem Opel Corsas von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und krachte in einen Hyundai i10, der aus der Sportheimstraße in die Opelstraße abbiegen wollte. Der Corsa kam an einer Hauswand zum Stehen.

Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass der Mann aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 26-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Hyundai wurde leicht verletzt. Sie lehnte eine Behandlung ab.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. |elz

Kontrollen als Prüfungsvorbereitung

Kaiserslautern (ots) – Als Vorbereitung auf ihre Prüfung haben angehende Polizisten am Mittwoch 30.11.2022 in der Mannheimer Str. Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 09-12 Uhr wurden insgesamt 20 Fahrer erwischt, die sich nicht an das vorgegebene Tempolimit von 50 km/h hielten.

Die meisten (12) kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Acht Fahrer lagen so deutlich über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, dass sie mit einem Bußgeld rechnen müssen. Der Spitzenreiter im negativen Sinn lag bei 102 km/h, war also doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen ergaben sich weitere Beanstandungen bei der Kontrolle: 15 Fahrer wurden kostenpflichtig verwarnt, weil sie ihre Papiere nicht dabei hatten, das Warndreieck, die Warnweste oder der Verbandkasten fehlte, oder ihr Fahrzeug Mängel an der Beleuchtungsanlage aufwies.

Ein Fahrradfahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt. Zwei Lkw-Fahrer erhielten eine Anzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung. Bei einem Fahrzeug waren die Kennzeichen nicht angebracht, hier droht dem Fahrer ein Bußgeld. Darüber hinaus wurde an einem Auto eine abgelaufene Plakette für die Hauptuntersuchung festgestellt.

Auch dieser Fahrer muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |elz