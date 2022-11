Nächtliche Verkehrskontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (30.11.2022) wurden durch Ludwigshafener Polizeikräfte bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet gleich vier Fahrzeugführer festgestellt, deren Fahrtauglichkeit nicht mehr gegeben war. In der Brunckstraße und der Carl-Friedrich-Gauß-Straße kontrollierten die Beamtinnen und Beamten zwei E-Scooter-Fahrer.

Bei Beiden konnte der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Den beiden 26- und 28-jährigen Fahrern wurden jeweils in der Dienststelle Blutproben entnommen. Bei einem 29-jährigen Autofahrer wurden während einer Verkehrskontrolle in der Leuschnerstraße ebenfalls Hinweise auf Drogenkonsum erlangt. Auch diesem wurde eine Blutprobe entnommen. Alle 3 Verkehrsteilnehmer erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ein 56-jähriger Autofahrer musste sogar seinen Führerschein abgeben. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille gemessen. Nachdem dieser ebenfalls eine Blutprobe abgab, wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Alkoholisierter Autofahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 29.11.2022 gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizei ein vermutlich betrunkener Autofahrer in der Maudacher Straße gemeldet. Das beschriebene Auto und der 41-Jährige Fahrer konnten an der Halteranschrift in der Innenstadt angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,81 Promille. Da er angab nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm auf der Polizeidienststelle zwei Blutproben entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen (29.11.2022), gegen 08:15 Uhr, rutschte eine 27-Jährige mit ihrem Pedelec auf den Straßenbahnschienen in der Frankenthaler Straße aus und stürzte. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Vorrang missachtet – Pedelec-Fahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend (29.11.2022) wollte ein 33-jähriger Autofahrer von der Oderstraße auf einen Parkplatz einbiegen und missachtete hierbei den Vorrang eines 31-Jährigen, welcher mit seinem Pedelec auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 31-Jährige auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs stürzte. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Auto des 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag (29.11.2022), zwischen 14:15-15 Uhr, fuhr ein unbekannter Verursacher in der Maudacher Straße gegen ein geparktes Auto. Am den geparkten VW Jetta wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag (29.11.2022), zwischen 18 und 19 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bergstraße ein und durchwühlten mehrere Schränke. Was genau gestohlen wurde und die Schadenshöhe, sind bislang noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bergstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefon 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere betrügerische Anrufe…

Ludwigshafen (ots) …erhielten Ludwigshafener Bürger am Montag 28.11.2022. Ein 49-Jähriger und eine 59-Jährige erhielten jeweils einen Anruf eines vermeintlichen Interpol-Mitarbeiters. Über Bandansagen wurde mitgeteilt, dass es Straftaten zum Nachteil der Angerufenen gekommen sei, deren Aufklärung die Herausgabe von Kreditkarten- und Ausweisdaten erfordere. In beiden Fällen bemerkten die Geschädigten den Betrugsversuch rechtzeitig und informierten die Polizei.

Ein 82-Jähriger erhielt derweil einen Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin der Landeszentralbank. Diese forderte ihn auf, eine Zahlung in Höhe von 3.500 Euro zu leisten. Auch hier wurde der Betrugsversuch glücklicherweise erkannt.

Einen sogenannten Schockanruf erhielt eine 58-jährige Ludwigshafenerin. Ihre angebliche Tochter rief unter Tränen an und schilderte, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe. Dann wurde das Telefon an einen vermeintlichen Polizeibeamten weitergegeben. Die Angerufene erkannte sofort, dass es sich nicht um ihre Tochter handelte und stellte kritische Nachfragen. Die Betrüger beendeten daraufhin das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Folgen Sie keinen Aufforderungen am Telefon und legen Sie sofort auf.

Lassen Sie sich in keinerlei Gespräche verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

Fragen Sie bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nach und lassen Sie sich nicht von dem Anrufer verbinden.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Weitere Informationen zu Betrugsmaschen am Telefon erhalten Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europol-oder-interpol/