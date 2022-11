Streit unter Hundebesitzern

Hochdorf-Assenheim (ots) – Zu einem Streit kam es zwischen einem 24-jährigen Hundebesitzer aus Hochdorf-Assenheim und einem bisher unbekannten Mann, der ebenfalls mit seinem Hund unterwegs war. Bei dem Streit ging es um das Anleinen der Hunde. Im weiteren Verlauf drohte der Unbekannte damit, dem 24-Jährigen den Hals umzudrehen und ihn beim nächsten Aufeinandertreffen umzubringen.

Der Unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 180-190 cm groß, Drei-Tage-Bart, Schwarz-Graue Haare, Pferdeschwanz und trug eine dunkelblaue Regenjacke.

Sein tierischer Begleiter war schwarz und trug ein leuchtendes Halsband.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag 29.11.2022 auf einem Feldweg zwischen Hochdorf und Meckenheim. Hinweise bitte per Telefon, 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Rollerfahrerin verletzt

Schifferstadt (ots) – Beim Abbiegen von der Mannheimer Straße in die Rehhofstraße übersah eine 16-jährige Rollerfahrerin aus Schifferstadt am Dienstagnachmittag einen entgegenkommenden Pkw einer 48-jährigen aus Römerberg. Beim anschließenden Zusammenstoß stürzte die Rollerfahrerin und zog sich Verletzungen an der Hüfte und an den Beinen zu.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie im Anschluss in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw musste ebenfalls abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Klein-Lkw entwendet

Schifferstadt (ots) – In der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag bis Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen auf einem Gartengelände in der Langgasse abgestellten Klein-Lkw. Trotz Umzäunung gelangten die/der Täter auf das Grundstück, von dem neben dem Lkw noch drei leere Dieselkanister entwendet wurden.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte per Telefon, 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Eingeschlagenes Glasdach am Gymnasium

Maxdorf (ots) – Am Samstag 26.11.2022 wurde das Glasdach des Fahrradunterstandes des Lise-Meitner-Gymnasiums in Maxdorf in den späten Abendstunden, zwischen 17:00 Uhr und Mitternacht beschädigt. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter Gegenstände auf das Glasdach geworfen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 29.11.2022, gegen 08.40 Uhr, kam es in der Rheinstraße, Höhe Hausnummer 11, zu einer Unfallflucht, wobei ein dort geparkter Pkw VW Sharan durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am linken Heckbereich stark beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.