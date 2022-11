Nötigung von Polizeibeamten durch einen alkoholisierten Mann

Speyer (ots) – Am Mittwoch 30.11.2022 gegen 00:40 Uhr stellte eine Zivilstreife einen 46-jährigen Mann im Emanuel-Geibel-Weg mit Stirnlampe fest, welcher neben einem PKW stand und in ein Fahrzeug leuchtete. Der Mann sollte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Trotz Vorzeigen des Dienstausweises, glaubte er nicht, dass zivile Polzisten vor ihm standen. Er versuchte sich aus der Kontrolle zu entziehen und wurde deshalb kurzzeitig gefesselt.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten Fahrzeugschlüssel, welche zu dem geparkten PKW passten. Da der Mann erheblich alkoholisiert war, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.

Der 46-Jährige zeigte sich mit der Sicherstellung nicht einverstanden und stellte sich vor den Streifenwagen, so dass sie Beamten nicht losfahren konnten. Er wurde deshalb aufgefordert zu Seite zu treten. Im Rahmen dieses Gespräches nutzte er einen günstigen Augenblick und griff über den Arm eines Polizisten und nahm seinen Fahrzeugschlüssel vom Armaturenbrett wieder an sich. Anschließend versuchte er zu flüchten.

Die Beamten brachten ihn deshalb zu Fall und nahmen die Fahrzeugschlüssel wieder an sich. Als er sich erneut vor den Streifenwagen stellte und weiter uneinsichtig war, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Dienststelle beruhigte sich der Mann und wurde deshalb auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Nötigung.

Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots) – Am 30.11.2022 gegen Mitternacht beobachten Beamte einen Mercedes Vito mit unsicherer Fahrweise. Der 50-jährige Fahrer drehte mehrere Runden im Kreisel und auf der Spaldinger Straße überfuhr der Pkw mehrfach die Mittelbegrenzungslinie, bis der Pkw zur Hälfte auf der Gegenfahrbahn fuhr und pendelte zurück auf die eigene Fahrspur.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zwei Personen im Fahrzeug fest, welche augenscheinlich alkoholisiert waren. Zudem roch es im Innenraum nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Unfall zwischen Krankenwagen und Pkw

Speyer (ots) – Am 29.11.2022 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Iggelheimer Straße stadteinwärts im Rahmen einer Einsatzfahrt. An der Kreuzung zur Landwehrstraße/Kurt-Schumacher-Straße wollte der 24-jährige Fahrer die Kreuzung geradeaus in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße überqueren.

Da an der dortigen Ampel bereits Rückstau herrschte, wechselte der Rettungswagenfahrer mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht noch vor der Ampel und vor Beginn der Kreuzung auf die Gegenfahrbahn.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine 71-jährige Fahrerin an genannter Kreuzung in der Iggelheimer Straße zum Linkssabbiegen in Richtung der Landwehrstraße eingeordnet. Sie war das erste Fahrzeug an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie langsam an um nach links abzubiegen. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem gerade die Kreuzung überquerenden Rettungswagen.

Nach dem Unfall klagten zwei Rettungssanitäter über Schmerzen und wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die 71-Jährige stand augenscheinlich unter Schock und musste ebenfalls medizinisch betreut werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Kreuzung musste für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Zwei Einbrüche in Wohnungen

Speyer (ots) – Unbekannte brachen am Montag 28.11.2022 zwischen 16-18 Uhr, in zwei Wohnungen in der Ludwig-Uhland-Straße und im Eduard-Mörike-Weg in Speyer ein. In beiden Fällen wurden die Balkontüren mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus einem der Wohnungen wurde Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Aufgrund der Nähe beider Tatorte geht die Polizei derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.