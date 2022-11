Alkoholisiert von Unfallörtlichkeit geflüchtet

Rülzheim (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr konnte ein Unfallzeuge beobachten wie ein Fahrzeugführer ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel in der Kuhardter Straße in Rülzheim beschädigte und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Unfallverursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 75-Jährigen konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille, weshalb dem 75-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht wurde eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Mozartstraße in Germersheim durchgeführt. Hierbei ergaben sich fünf Geschwindigkeitsverstöße. Der “Spitzenreiter” wurde bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h gemessen. Weiterhin wurden zwei Fahrzeuge beanstandet.

Verkehrskontrollen

Lingenfeld (ots) – Am Montagmorgen wurde in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchgeführt. Hierbei konnten keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zwei “Gurtmuffel” wurden kostenpflichtig verwarnt und zwei Fahrzeuge wurden beanstandet.

Bei einer anschließenden Überwachung des Durchfahrtsverbots “Am Hirschgraben” konnten innerhalb einer halben Stunden zwei Verstöße festgestellt werden.