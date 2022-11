Enkeltrickbetrug – Falsche Polizeibeamte

Frankenthal (ots) – Die Polizeiinspektion Frankenthal möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Frankenthal und Umgebung vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Enkeltrick und falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizeiinspektion. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeiinspektion Frankenthal ist für Sie da. Tel: 06233/313-0.

Sicherstellung zweier Fahrräder

Frankenthal (ots) – Am Montag 28.11.2022 gegen 24.00 Uhr, konnten durch Streifen hiesiger Inspektion nach einem Zeugenhinweis zwei 16-jährige Fahrraddiebe aus Frankenthal am Jakobsplatz festgestellt werden. Beide führten jeweils ein entwendetes Fahrrad mit sich, wobei eines davon vor einem Einkaufsmarkt am Jakobsplatz, das andere vor einem Kiosk im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 12, entwendet wurde.

Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Herkunft der Fahrräder ist bislang noch unklar, es handelt sich dabei um zwei Mountainbikes der Marke Rockrider, eines weiß, das andere blau. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Schockanruf

Frankenthal (ots) – Wie am 29.11.2022 erst durch den Sohn des 88-jährigen Geschädigten mitgeteilt, kam es am 28.11.2022 gegen 18.30 Uhr, zur Übergabe von Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro an eine bislang unbekannte Abholerin in der Kolpingstraße, Höhe Hausnummer 2. Dem Geschädigten wurde zuvor in einem sogenannten Schockanruf durch eine unbekannte männliche Person mitgeteilt, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall hatte und er für diesen 225.000 Euro Kaution zahlen solle.

Die Abholerin wird beschrieben als etwa 30-40 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dunkle lange, zum Zopf gebundene Haare, vollschlank.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.