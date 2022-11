Körperverletzung durch Hundebiss

Nieder-Olm (ots) – Eine 25-jährige Frau rief am Dienstag 29.11.2022 gegen 15 Uhr die Polizei und meldete, dass sie von einem Hund gebissen wurde. Vor Ort konnte die 25-Jährige persönlich angetroffen werden und klagte über Schmerzen an beiden Fußgelenken.

Die Hundehalterin konnte durch die Polizei ermittelt werden. Hierbei handelte es sich um eine Anwohnerin. Ihr Hund war aus dem Grundstück ausgebüxt und auf die Straße gerannt. Dort biss er die 25-Jährige in beide Fußgelenke.

Die Hundehalterin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Die 25-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Mainz

Einbruch in Baustoffhandel

Mainz-Mombach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 29.11.2022 kam es in einem Baustoffhandel in Mainz-Mombach zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum. Hierbei ging die Fensterscheibe zu Bruch. Die Täter entnahmen aus der Kasse mehrere hundert Euro und verließen im Anschluss unerkannt das Gebäude.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und am Tatort eine Spurensuche durchgeführt. Eine Videokamera hat vermutlich Teile der Tat aufgezeichnet. Die Aufnahmen werden durch die Polizei ausgewertet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.