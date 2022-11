Wohnungseinbruch

Bad Kreuznach (ots) – Bereits am Freitag 25.11.2022 in der Zeit von 18.40-19.30 Uhr kam es während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Josef-Förster-Straße im Stadtteil Ippesheim in Bad Kreuznach. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Esszimmer auf und gelangten so in das Haus.

In dem Anwesen durchwühlten sie sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten Schmuck sowie zwei Koffer, anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Josef-Förster-Straße in Bad Kreuznach-Ippesheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Geschwindigkeitsüberwachung

Norheim, L236 (ots) – Am frühen Nachmittag des 30.11.2022 führten speziell beschulte Kräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach Geschwindigkeitskontrollen an der L236 zwischen Traisen und Norheim durch. In relativ kurzer Zeit mussten erschreckenderweise 20 Verstöße festgestellt werden.

Die beiden “Tagesschnellsten” wurden mit 74 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen, sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister.

Darüber hinaus wurde neben kleineren Mängeln (Beleuchtungseinrichtung, fehlender Verbandskasten) bei einem der kontrollierten Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert knapp über der Grenze zum Straftatbestand der sog. “Trunkenheit im Verkehr”. Dem 68-jährigen Mann aus der VG Langenlonsheim-Stromberg wurde daher eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.