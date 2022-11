Kreis Kaiserslautern

Motorblock verloren – Fahrbahn verunreinigt

Frankenstein (ots) – Unzureichende Ladungssicherung dürfte am Dienstagnachmittag der Grund für eine Verunreinigung der Hauptstraße in Frankenstein gewesen sein. Eine Anwohnerin meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass einem Autofahrer ein ganzer Motorblock aus dem Kofferraum gefallen sei. Aus diesem sei anschließend eine nicht unerhebliche Menge an Motoröl auf die Fahrbahn gelaufen.

Der Fahrzeugführer habe sich allerdings lediglich darum gekümmert, den Motor wieder in den Kofferraum zu laden. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt und den Ölfleck einfach zurückgelassen.

Durch die herbeigerufene Polizeistreife wurde die Säuberung der Fahrbahn durch eine Fachfirma in Auftrag gegeben. Da die aufmerksame Anwohnerin sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs merkte, wird der verantwortliche Autofahrer für die Fahrbahnreinigung aufkommen müssen. | jt

Achtung Abofalle am Telefon

Kreis Kaiserslautern (ots) – Immer wieder werden Menschen Opfer von Betrügern. Sie fallen beispielsweise auf falsche Bankmitarbeiter, angebliche Microsoft-Techniker herein oder tappen in eine sogenannte Abofalle. Mit der Abofalle wurde jetzt ein 27-jähriger Firmeninhaber aus dem Kreis Kaiserslautern von Kriminellen um mehrere tausend Euro gebracht.

Der Mann wurde Mitte des Jahres telefonisch durch eine Firma kontaktiert, dass er einen Vertrag für einen Firmeneintrag im Internet eingegangen sei und sich dieses Abo nun verlängern würde. Der 27-Jährige bat um Zusendung der Vertragsunterlagen und erhielt daraufhin eine Rechnung für einen Firmen-Werbeeintrag.

Nach mehreren Telefongesprächen mit der Firma wurde ihm mitgeteilt, dass er am Telefon dem Vertrag zugestimmt hätte und dies aufgezeichnet wurde. Der 27-Jährige zahlte fast 3.000 Euro an die Täter. Jetzt flog der Betrug auf und der 27-Jährige wendete sich an die Polizei.

Unser Tipp: Legen Sie sofort auf! Treffen Sie keine Zusagen am Telefon und bezahlen Sie auf keinen Fall spätere Rechnungen. Klären Sie Ihre Mitarbeiter über die Masche auf. Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie einen solchen Anruf oder eine Rechnung von diesen Betrügern erhalten haben. |elz

Kaiserslautern

Auto beworfen

Kaiserslautern (ots) – Ein Porschefahrer erschien am Dienstagmittag bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern und erstattete Strafanzeige gegen unbekannt.

Zuvor war er mit seinem Fahrzeug gegen 13:20 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs gewesen. Als er unter der Fußgängerbrücke auf Höhe des Pfalztheaters hindurch fuhr, sei sein Fahrzeug von einem unbekannten Gegenstand getroffen worden, der von der Brücke herabfiel. Dieser schlug auf dem Dach des Autos auf und verursachte eine Delle.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zu der genannten Zeit verdächtige Personen auf der Fußgängerbrücke bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 unter der Rufnummer 0631-369-2150 in Verbindung zu setzen. | jt