Schwerverletzt nach Unfall auf B 54,

Limburg, Bundesstraße 54, Dienstag, 29.11.2022, 21:50 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf der B 54 bei Limburg am Dienstagabend schwer verletzt. Der 44-Jährige war mit einem Peugeot in Richtung der B 49 unterwegs. Am Fahrbahnteiler der Ahlbacher Spange kam er aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und fuhr über eine abgesenkte Schutzplanke. Hierdurch wurde das Auto ausgehebelt und überschlug sich in der Folge mehrfach. Beim letzten Überschlag drehte sich der Peugeot wieder über die Schutzplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 44-Jährige musste von Rettungskräften schwerverletzt aus dem Wrack geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fand im Fahrzeug diverse Falschen mit alkoholischen Getränken. Im Krankenhaus wurde ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt, Runkel, Kreisstraße 464, Dienstag, 29.11.2022, 18:45 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde eine Frau bei einem Unfall auf der K 464 bei Runkel verletzt. Die 21-Jährige war mit einem VW von Schadeck in Richtung Arfurt unterwegs. Hierbei kam sie leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie lenkte so stark nach links, dass sie über die komplette Fahrbahn nach links abkam und dort erst in einem Acker zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde die 21-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4.000 EUR.

Drei Verletzte bei Unfall auf der B 456, Weilburg, Bundesstraße 456, Dienstag, 29.11.2022, 18:45 Uhr

(wie) Bei Weilburg wurden am Dienstagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 54-Jähriger befuhr mit einem Audi die B 456 vom Tiergartenkreisel in Richtung Weilburg, als plötzlich ein 70-Jähriger mit einem Mercedes die Bundesstraße von Kubach in Richtung Hirschhausen kreuzte. Der Fahrer übersah hierbei offensichtlich den herannahenden Audi und es kam zur Kollision auf der Bundesstraße. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer und ein 41-jähriger Mitfahrer im Audi verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.000 EUR.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren, Limburg, Schiede, Dienstag, 29.11.2022, 23:55 Uhr

(wie) In Limburg zog die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Autofahrer aus dem Verkehr, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Eine Streife beobachtete einen Citroen, der an der Kreuzung B 417/ B 8 an einer grünen Ampel stand und nicht losfuhr. Daraufhin kontrollierten die Beamten den 49-jährigen Fahrer. Er konnte keinen Führerschein vorweisen und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher wurde er festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Ein Drogenvortest schlug positiv an, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.