Mannheim: Betrunken Unfall verursacht und davongefahren

Mannheim (ots) – Am späten Dienstagabend, um kurz nach 22:20 Uhr, kam es zu

einem Unfall am Alten Meßplatz, bei welchem den bisherigen Ermittlungen nach ein

betrunkener Autofahrer zunächst zwei geparkte Pkw beschädigte, ehe er sich

unerlaubterweise von der Unfallstelle entfernte. Eine Zeugin konnte hierbei das

Unfallgeschehen beobachten, bei welchem offenbar ein 33-jähriger BMW-Fahrer mit

den beiden parkenden Autos kollidierte und einen Sachschaden in Höhe von

mehreren Tausend Euro verursachte.

Durch einen weiteren Zeugen konnte die zwischenzeitlich verständigte Polizei das

Kennzeichen des Unfallverursachers ausfindig machen und diesen an seiner

Wohnanschrift – offensichtlich alkoholisiert – antreffen.

Der 33 Jahre alte BMW-Fahrer musste den Beamtinnen und Beamten zur

erforderlichen Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle folgen. Der

Führerschein des Mannes wurde im Zuge dessen einbehalten. Gegen den 33-Jährigen

wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Das

Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bleibt dem Mann bis auf Weiteres

untersagt.

Mannheim-Almenhof: Vorfahrtsmissachtung – Unfallverursacher/-in flüchtet; Wer kann Hinweise geben? Polizei sucht insbesondere nach zwei Zeugen des Unfallgeschehens

Mannheim-Almenhof (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:55 Uhr missachtete ein

bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine bislang unbekannte

Verkehrsteilnehmerin an der Einmündung Steubenstraße/Hans-Sachs-Ring die

Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrradfahrers. Beim Versuch, einen

Zusammenstoß mit dem Toyota zu verhindern, wich der 45-Jährige aus und stürzte

auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Ohne die

Personalien auszutauschen, entfernte sich der oder die Unfallverursacher/-in von

der Unfallstelle.

Ersten Ermittlungen zufolge, sollen zwei Zeugen den Unfall beobachtet haben. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet den oder die Unfallverursacher/-in sowie die beiden Zeugen, sich unter

der Tel.: 0621 83397-0 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Straßenverkehrsgefährdung; 20-jähriger Audi-Fahrer flüchtet unter Drogeneinfluss; Verfolgungsfahrt; Fahrer hat keine Fahrerlaubnis; Auto sichergestellt

Mannheim-Lindenhof (ots) – Nachdem ein 20-jähriger Audi-Fahrer in der Nacht zum

heutigen Mittwoch, kurz nach 1 Uhr in der Dannstadter Straße einer

Polizeistreife aufgefallen war, flüchtete der Mann mit seinem Auto und fuhr auf

der Neckarauer Straße in Richtung Casterfeldstraße.

In der Spitze beschleunigte der Audi-Fahrer während des ersten Hinterherfahrens

des Streifenwagens auf eine Geschwindigkeit von deutlich über 150 Kilometer pro

Stunde.

Im Rahmen der anschließend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, an

der bis zu 14 Funkstreifenwagen eingesetzt waren, konnte der abgestellte Audi

und auch der geflüchtete Fahrer gegen 2 Uhr in einem Feldweg in Brühl

angetroffen werden.

Der junge Mann räumte gleich Gründe für sein „Fehlverhalten“ und sein Flüchten

ein. Gegenüber den Polizeibeamten, gab er an, Cannabis konsumiert und auch keine

Fahrerlaubnis zu haben.

Auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau wurde durch einen Polizeivertragsarzt

bei dem 20-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der Audi wurde bis zur

Entscheidung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und abgeschleppt.

Der Halter des Autos konnte noch in der Nacht erreicht werden und auch gegen ihn

wird nun separat unter anderem wegen Zulassen von Fahren ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.

Nach Abschluss der nächtlichen polizeilichen Maßnahmen konnten der 20-jährige

Fahrer und der Halter, aber ohne Audi, wieder nach Hause gehen.