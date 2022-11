Karlsruhe – Einbrecher gelangt über Regenrinne in Wohnung

Karlsruhe-Südstadt (ots) – Über die Regenrinne kletterte ein unbekannter Täter

zum Balkon der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung eines Anwesens der

Rahel-Straus-Straße in der Karlsruher Südstadt. Nach Aufhebeln der Balkontür

wurde das Inventar nahezu aller Räumlichkeiten durchsucht. Allerdings konnte nur

geringe Beute mit Kleingeld in Höhe von bis zu 20 Euro gemacht werden. Die

weiteren Ermittlungen, auch unter Einsatz der Kriminaltechnik zur

Spurensicherung, hat die Kriminalpolizei übernommen.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Linienbusses übersah offenbar am Freitag den

25.11. um 16.03 Uhr in Rheinstetten-Mörsch den Fahrer eines E-Scooters und

musste stark bremsen. Hierbei stürzte ein Fahrgast und erlitt Verletzungen.

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe war der Bus auf

der Rappenwörthstraße unterwegs. Im Bereich eines Kreisverkehrs erkannte der

Busfahrer einen stehenden E-Scooter-Fahrer wohl zu spät und bremste stark ab um

einen Unfall zu verhindern. Eine 77-jährige Frau wurde durch den Sturz im Bus

derart verletzt, dass sie in ein Krankenhaus kam.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des E-Scooters sowie dessen Begleitung, die

ebenfalls auf einem Roller unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich an die

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 zu wenden.

Karlsruhe – Betrüger verkauft wertlosen Schmuck – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montag kam es gegen 11.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines

Supermarktes in der Durlacher Allee 111 zu einem Betrug.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter bot einem 98-Jährigen diverse

Schmuckstücke und Uhren an. Angeblich sollte der Wert der Gegenstände bei etwa

3.000 Euro liegen. Der Geschädigte übergab dem Unbekannten schließlich 300 Euro.

Anschließend verschwand der Täter.

Der Gesuchte soll etwa 20-30 Jahre alt und 175 cm groß sein. Er soll schwarze

Haare und einen Dreitagebart gehabt haben. Das Aussehen des Unbekannten

beschreibt der Geschädigte als südländisch.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-49070

mit dem Polizeirevier Durlach in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin

Karlsruhe (ots) – Wohl infolge von Unaufmerksamkeit ereignete sich am Dienstag

in Durlach ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Fußgängerin,

wobei sich diese leicht verletzte.

Die 17-Jährige betrat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr den Schienenbereich

in der Durlacher Pfinztalstraße. Nach ersten Erkenntnissen war sie von ihrem

Handy und ihren Ohrhörern derart abgelenkt, dass sie eine Straßenbahn übersah,

die gerade in die Haltestelle Schlossplatz einfuhr. In der Folge stieß die

Jugendliche mit der Bahn zusammen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die

Fußgängerin leicht und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht.

Bruchsal – Einbruch in Supermarkt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in der

Joß-Fritz-Straße bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevökerung.

In der Nacht zum Mittwoch gelangten Unbekannte gegen 03:45 Uhr in das Innere

eines Supermarktes und entwendeten Zigaretten im Wert von etwa 7.500 Euro.

Anschließend entfernten sich die Diebe unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer

0721-666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Dreister Diebstahl in Einkaufsmarkt – Polizei nimmt drei Täter fest

Karlsruhe (ots) – Gleich drei Tatverdächtige konnten nach einem mutmaßlich

bandenmäßigen Ladendiebstahl am frühen Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in

der Hambrücker Landstraße in Waghäusel-Wiesental von der Polizei festgenommen

werden.

Das aus Rumänien stammende Trio ging gegen 18:35 Uhr in den Supermarkt und stahl

dort mehrere Waren. Diese packten sie in einen Einkaufwagen. Zwei der Täter

lenkten das dortige Personal ab und der dritte Täter schob den Einkaufswagen aus

dem Einkaufsmarkt hinaus auf den Parkplatz. Der Ladendetektiv konnte den

dreisten Diebstahl offenbar über die Videoüberwachungsanlage beobachten und

folgte ihnen. Auf dem Parkplatz waren die Verdächtigen gerade dabei, die

gestohlenen Waren in einen Kleinwagen zu laden. Nach Androhung des

Ladendetektivs, die Polizei hinzuzuziehen, flüchteten die Personen in Richtung

Wiesental. Bei der Fahndung gelang es Beamten des Polizeireviers Philippsburg,

alle drei Tatverdächtigen festzunehmen. Der Verkaufswert der gestohlenen Waren

beläuft sich auf rund 2.600 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bandendiebstahls dauern aktuell noch an.

Rheinstetten – Aufmerksame Bewohner vertreiben Einbrecher

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Mal kam es in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch

zu Einbruchsversuchen in Rheinstetten. In beiden Fällen wurden die unbekannten

Täter wohl durch das Auftreten der Hausbewohner vertrieben.

Zunächst kam es am Dienstag gegen 16:40 Uhr zu einem Einbruchsversuch im

Friedrich-Kallmorgen-Weg. Hier hörte eine Hausbewohnerin das Klirren einer

Scheibe. Als die Frau nach dem Ursprung des Lärms schauen wollte, fand sie nur

noch ein kaputtes Fenster vor. Die unbekannten Täter wurden offenbar durch die

Bewohnerin aufgeschreckt und verschwanden unerkannt.

Auf ähnliche Weise versuchten Unbekannte gegen 02:45 Uhr am Mittwoch in der

Bergstraße in ein Wohnhaus zu gelangen. Beim Aufhebeln eines Fensters stand

plötzlich ein Hausbewohner vor ihnen und schrie die Eindringlinge an. Diese

ergriffen umgehend die Flucht.

In beiden Fällen konnten Spuren gesichert werden, welche nun Bestandteil der

weiteren Ermittlungen sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können

werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721-666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Verkehrsunfall mit verletztem Jungen – Polizei sucht bestimmte Zeugin

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte am späten

Dienstagnachmittag in der Ubstadter Straße in Ubstadt-Weiher mit einem

minderjährigen Fahrradfahrer. Die Polizei sucht eine Zeugin, welche dem Jungen

zu Hilfe eilte.

Der Autofahrer missachtete gegen 16:40 Uhr mit seinem hellsilberneren Kleinwagen

die für ihn geltende rote Ampel. Hierbei stieß er mit einem 15-jährigen Jungen

zusammen, der gerade mit seinem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Der

Autofahrer hielt daraufhin am Fahrbahnrand an, stieg aus und begab sich zu dem

Jungen. Im Anschluss drehte der Mann sich um und fuhr davon, ohne seinen

Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Der Junge trug leichte Verletzungen

davon. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der unbekannte Autofahrer ist nach Angaben des Opfers zwischen 80-90 Jahre alt

und circa 170 cm groß. Auffällig war wohl sein weißer Oberlippenbart. Zudem trug

er eine dunkle Schiebermütze. Bei dem Kleinwagen soll es sich um ein Auto mit

Karlsruher Zulassung gehandelt haben.

Eine etwas ältere Frau, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Straße überquerte,

sah das Unfallgeschehen. Sie eilte daraufhin zu dem verletzten Jungen. Als sie

allerdings den Autofahrer anhalten und aussteigen sah, entfernte sich diese

ebenfalls ohne Angaben ihrer Personalien.

Daher sucht die Polizei diese wichtige Zeugin und weitere Zeugen, die gebeten

werden, sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – 25-jähriger mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 25-jähriger Tatverdächtiger ist am Mittwoch in Bruchsal-Helmsheim vorläufig

festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 00:45 Uhr in ein

Bürogebäude in der Mergelgrube eingebrochen sein, um nach stehlenswerten Gütern

zu suchen. Die durch eine Alarmanlage verständigten Polizeibeamten nahmen den

wohnsitzlosen Mann kurz darauf am Tatort vorläufig fest. Er hatte sich offenbar

zuvor Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, indem er mit einem Stein eine

Fensterscheibe eingeworfen hatte. Bei Eintreffen der Polizisten versuchte sich

der Beschuldigte unter einem Schreibtisch vor den Beamten zu verstecken.

Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige steht im Verdacht, weitere

gleichgelagerte Taten in Hessen begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu

dauern an.

Malsch – Ein Traktor verliert Ladung und verursacht Unfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Traktorgespann verlor am frühen Montagabend auf der

Landstraße zwischen Malsch und Muggensturm seine Ladung und verursachte dadurch

einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Die Polizei Karlsruhe geht davon aus, dass das Traktorengespann gegen 18:30 Uhr

die L607 zwischen Malsch und Muggensturm befuhr. Hierbei verlor es wohl von

seinem offenen Anhänger fünf bis sechs große Holzscheite und eine nachfolgende

Autofahrerin fuhr darüber. Sie konnte ihre Fahrt nicht fortsetzen. Das

Traktorgespann fuhr indessen weiter. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf

circa 5.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber zu dem gesuchten Verursacher werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte stehlen Katalysatoren – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstagvormittag bis

Dienstagmorgen einen Katalysator eines Pkw. Der Wagen war in der

Rudolf-Breitscheid-Straße in Karlsruhe-Oberreut abgestellt.

Auch auf einen Katalysator eines Autos hatten es Diebe in Weiherfeld-Dammerstock

abgesehen. Zwischen Montag gegen 11.30 Uhr und Dienstag etwa 14.45 Uhr

entwendeten sie den Fahrzeugkatalysator an einem in der Ettlinger Straße

geparkten Wagen.

Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südwestadt unter der Rufnummer

0721/666-3411 entgegen.