Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb macht sich „Wechselgeld-Masche“ zunutze – Polizei ermittelt und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 11:15 Uhr wurde ein 85

Jahre alter Mann in der Breslauer Straße von einem bislang unbekannten Trickdieb

angesprochen und um Wechselgeld gebeten. Als der hilfsbereite Senior seine

Geldbörse zückte, nutzte der Unbekannte den Moment aus, griff mit geschickten

Fingern in das Geldscheinfach des Portemonnaies und erbeutete einen niedrigen

dreistelligen Bargeldbetrag. Während der 85-Jährige glaubte, dem Mann lediglich

einen Gefallen getan zu haben, flüchtete der Trickdieb samt Diebesgut. Erst im

Nachgang bemerkte der Mann, dass er Opfer eines Trickdiebstahls wurde und

verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze, glatte, dunkle und

seitlich gekürzte Haare, schlank, leicht gebräunte Haut, sprach gebrochen

Deutsch

Fluchtfahrzeug:

PKW Limousine, gelbliche Farbe

Ersten Ermittlungen zufolge, dürfte der Trickdieb mit dem Fahrzeug in Richtung

Breslauer Straße geflüchtet sein.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die den Täter sowie dessen genutztes Fluchtfahrzeug gesehen haben, sich

unter der Tel.: 06201 1003-0 zu melden. Derzeit kann nicht ausgeschlossen

werden, dass weitere Personen geschädigt wurden. Auch diese sollen sich bitte

bei der Polizei melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis – gewerbsmäßiger Betrug, sog. „WhatsApp-Fraud“

Mannheim (ots) – Zu einem sogenannten „WhatsApp-Fraud“ kam es am Dienstag in

Schwetzingen. Eine 60 Jahre alte Frau erhielt eine SMS-Nachricht einer ihr

unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als ihre Tochter aus, woraufhinsie

sich auf eine Konversation einließ. Im Glauben, ihrer Tochter zu helfen,

überwies die 60-Jährige schließlicheinen niedrigen vierstelligen

Bargeldbetragauf ein ihr fremdes Bankkonto. Erst im Nachgang merkte die Frau den

Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet wiederholt um Vorsicht bei

WhatsApp-Nachrichten oder SMS von angeblichen Familienangehörigen die auf diese

Art und Weise um Geld bitten.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie

Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen

Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmiererei an Kirchenfassade – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, den

19.11.2022 bis Montag, den 21.11.2022 beschmierte eine bislang unbekannte

Täterschaft die Gebäudefassade einer Kirche in der Zähringerstraße. Bei den

Farbschmierereien handelt es sich um Buchstabenfolgen, die mit grüner Farbe

angebracht wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen im

Bereich gesehen haben, sich unter der Tel.: 06222 5709-0 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: medizinischer Notfall und Auffahrunfall auf der L550

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr kam es

auf der L550 von Weiler kommend in Richtung Sinsheim zunächst zu einem

medizinischen Notfall. Der betroffene Autofahrer fuhr daraufhin rechts in einen

Feldweg und setzte selbstständig den Notruf ab. Ein hinzugerufener Rettungswagen

versorgte den Mann noch vor Ort. Hierbei kam es kurzzeitig zu

Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Das Stauende lag zwischenzeitlich im

Kurvenbereich, woraufhin es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen kam.

Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand lediglich geringfügig Sachschaden.

Gegen 09:05 Uhr waren die medizinischen Maßnahmen abgeschlossen und die

Unfallstelle geräumt.