Heidelberg: Nach Fahrzeugbrand ist die Brandursache weiterhin unklar – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Wieblinger

Weg ein Fahrzeug vollständig ausbrannte und ein weiteres, in der Nähe geparkte

Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde, geht die Suche nach der Brandursache

weiter. Gegen 00:40 Uhr bemerkte der Eigentümer selbst den Brand und

verständigte sofort die Polizei. Trotz des schnellen Einschreitens der

Feuerwehrleute, brannte der Peugeot vollständig aus. Es entstand Totalschaden.

Ein in der Nähe geparkter Daimler-Benz wurde durch die Hitzeentwicklung nicht

unerheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.:

06221 1857-0 zu melden.

Heidelberg – Pkw im Vollbrand, Brand gelöscht

Heidelberg (ots) – Nach dem Pkw-Brand im Wieblinger Weg in Heidelberg sind die

Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei vor Ort beendet. Durch den Brand

wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug beschädigt, der Sachschaden kann bislang

noch nicht beziffert werden. Warum der Pkw in Brand geriet ist aktuell

Gegenstand der Ermittlungen.

Heidelberg-Neuenheim: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck und niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag; Polizei sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Montag gegen 10:40 Uhr verschafften sich bislang

unbekannte Trickdiebe mit dem sogenannten „Wasserwerker-Trick“ Zutritt zu der

Wohnung einer über 90-jährigen Frau aus Heidelberg-Neuenheim. Während einer der

Unbekannten die nichtsahnende Frau im Badezimmer ablenkte, durchsuchte sein

Komplize unbemerkt die Räumlichkeiten nach Wertgegenstände. Kurz darauf

entdeckte eine hinzukommende Angehörige der über 90-Jährigen die beiden fremden

Personen in der Wohnung. Beide Trickdiebe verließen daraufhin sofort mit dem

erbeuteten Bargeld und dem Schmuck die Wohnung und flüchteten in einem

dunkelblauen VW Touran in Richtung Brückenstraße.

Personenbeschreibung:

Person: männlich, ca. 45-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur,

dunkelblonde Haare, Vollbart, dunkel gekleidet mit orangefarbenen Streifen an

der Jacke Person: männlich, ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkle glatte Haare,

Oberlippenbart, dunkel gekleidet mit orangefarbenen Streifen an der Jacke

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Tel.: 06221

4569-0 zu melden.

Bitte beachten Sie folgende Verhaltenstipps: