Gießen: Betrüger geben sich als Polizeibeamte von Europol aus – Gießener Kripo warnt

Wenn das Telefon klingelt, hört die angerufene Person anstelle eines Anrufers über eine deutsche Telefonnummer, eine englischsprachige Bandansage, die vortäuscht, der Anruf wäre von der Polizei, von Interpol oder Europol („Federal Police Department“). Die Computer-Stimme sagt, dass mit der Identität bzw. dem Ausweis (ID card) der angerufenen Person ein Problem besteht. Solch einen Anruf bekam eine Gießenerin am letzten Dienstag auf ihrem Handy. Die Bandansage forderte die Angerufene auf, eine Ziffer (meist die Ziffer ‚1‘) zu drücken, um zu einem Mitarbeitenden der Polizei (Police Officer) weiter geleitet zu werden. Bei ihren Anrufen nutzen die Täter ein spezielles technisches Verfahren, weshalb ihre Opfer eine tatsächlich zu Europol oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer angezeigt bekommen. Glücklicherweise reagierte die Gießenerin richtig und legte auf.

Solche Anrufe werden der Polizei in Gießen zuletzt immer wieder gemeldet. Das Ziel der betrügerischen Anrufe ist unterschiedlich. Durch das Drücken der vorgegebenen Ziffer ist es eventuell möglich, dass teure Verbindungen aufgebaut werden. Meist wird das Opfer mit einer Person verbunden, die vorgibt, von der Polizei zu sein. Sie versucht nun mit geschickter Gesprächsführung, auch mit Androhung von Haft, dem Opfer sensible Daten zu entlocken. Offensichtlich werden in solchen Gesprächen persönliche Daten abgeglichen, aktualisiert oder zusätzlich in Erfahrung gebracht, die dann für weitere Straftaten Verwendung finden können.

In einzelnen Fällen bezeichnen sich die Täter als Police Officer oder Mitarbeiter des Federal Police Department, Interpol oder Europol. Angeblich sei auch das Bankkonto betroffen oder es gäbe ein großes Ermittlungsverfahren. Würde man eine Auskunft verweigern, müsse man unter Umständen mit fünf Jahren Haft rechnen.

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug:

Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören.

Drücken Sie keine Ziffer.

Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

Geben Sie keine sensiblen Daten heraus.

Folgen Sie keinen Aufforderungen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Sollten Sie auf die Masche hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrer örtlichen Polizei Anzeige.

Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Gießen: Kontrolle führt zur Sicherstellung eines Fahrrades

Am Dienstagnachmittag führten Mitarbeiter der Arbeitsgruppe (AG) Fahrrad in der Gießener Innenstadt Kontrollen durch. In der Klinikstraße wollten die Zivilbeamten der Gießener Polizeidirektion einen Radfahrer anhalten und kontrollieren. Als der Mann die Zivilstreife erkannte, wollte er flüchten und versteckte sich auf dem angrenzenden Spielplatz. Dort konnte er jedoch entdeckt und kontrolliert werden. Der auch wegen Fahrraddiebstahl bekannte 29 – Jährige teilte der Beamtin und dem Beamten mit, dass das Mountainbike einem Bekannten gehöre und dieser ihn anrufen wolle. Aufgrund der Umstände ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass das grausilberfarbene Mountainbike der Marke Cube zuvor entwendet wurde. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und leiteten ein Verfahren gegen den Gießener ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mutmaßlicher Ladendieb geschnappt

In der Georg-Elser-Straße kam es am Dienstagabend zur Festnahme eines Ladendiebes. Offenbar hatte der 18 – Jährige mehrere Gegenstände aus einem Discounter entwendet. Vor dem Geschäft wurde er von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der tunesische Asylbewerber wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gießen: Keine Fahrerlaubnis

Ein 21 -Jähriger wurde am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, im Wiesecker Weg kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer offenbar keine Fahrerlaubnis hat. Vermutlich hat er jedoch zuvor Drogen genommen. Eine Blutentnahme war die Folge.

Gießen: Einbrecher scheitern

Gescheitert sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch an einem Fenster einer Gaststätte in der Straße Reichensand. Die Unbekannten hatten an dem Fenster mehrfach gehebelt und dann offenbar aufgegeben. Sie verschwanden ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Laubach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Im Laubacher Buchenweg kam es am Dienstagabend (zwischen 17.00 und 19.00 Uhr) zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte hatten gewaltsam ein Fenster zu einer Wohnung geöffnet und dann dort eingestiegen. In der Wohnung durchwühlten die Täter mehrere Zimmer und verschwanden mit einem Rucksack und Schmuckstücken. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in Wieseck

In der Gießener Straße in Wieseck musste der Besitzer eines schwarzen Mercedes einen Unfallschaden von mehreren hundert Euro beklagen. Offenbar war ein Unbekannter mit seinem PKW in der Nacht zum Dienstag in Richtung Gießen unterwegs und touchierte den PKW auf der linken Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht in der Tiefgarage

Am Dienstagmittag kam es in der Tiefgarage in der Wilhelmstraße zu einer Unfallflucht. Offenbar hatte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken dort das Heck eines blauen Opel Meriva beschädigt und fuhr dann trotz eines Schadens von fast 3.000 Euro einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Offenbar Vorfahrt nicht beachtet

Eine 25 – Jährige aus Münzenberg war am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, mit ihrem PKW in der Straße „Am Wall“ unterwegs und wollte nach links in die Gießener Straße abbiegen. Dort übersah sie offenbar den PKW des vorfahrtsberechtigten 35 – Jährigen aus Lich. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.