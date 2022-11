„Wir sind die Polizei Osthessen“ – Der Instagram-Adventskalender mit leckeren Rezepten für Zuhause

Wer hätte das gedacht? Schon wieder ist das Jahr wie im Fluge vergangen. Schon wieder steht Weihnachten vor der Tür. Und was natürlich in keinem Jahr fehlen darf, ist der geliebte Adventskalender. Auch das Polizeipräsidium Osthessen stimmt sich langsam auf die Weihnachtszeit ein und bietet auf dem Instagram-Kanal „polizei_oh“ einen interessanten Einblick in die Vielfalt der Polizei.

24 Kolleginnen und Kollegen, 24 leckere, gesunde Rezepte: Mit der Kampagne „Gesund durch die Weihnachtszeit“ zeigt das Polizeipräsidium nicht nur die Bandbreite an Berufsmöglichkeiten, sondern bringt diese Vielfalt auch auf die Teller der Osthessen.

Aus der Region, für die Region

Von Streifen- und Kripobeamten, über Verwaltungsangestellte bis hin zu IT-Spezialisten und Wissenschaftlern: Mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das Polizeipräsidium Osthessen viel zu zeigen. Getreu dem Motto: „Aus der Region, für die Region“ sorgen die Beschäftigten verschiedenster Abteilungen für die Sicherheit in ihrer Heimat Osthessen. Doch wie sind sie zur Polizei gekommen? Und was macht ihren Beruf aus? Eine Antwort liefern sie ab Donnerstag auf dem Instagram-Kanal „polizei_oh“. Jeden Tag ein Türchen. Jeden Tag eine Persönlichkeit.

Gleichzeitig hält ja jeder Adventskalender auch eine kleine Überraschung bereit. Um gesund und fit durch die Wintermonate zu kommen, haben die Kolleginnen und Kollegen ihre Lieblingsrezepte zusammengetragen. Ob das schnelle und proteinhaltige Frühstücksei, das auf den Polizeidienststellen bekannt ist, oder der leckere Eintopf, der bei der Familie wochenends auf dem Esstisch nicht fehlen darf. Schnell, gesund und manchmal vielleicht auch einfach nur verdammt lecker: Schlemmt euch mit der Polizei Osthessen durch die kalte Jahreszeit und erfahrt gleichzeitig noch eine Menge über die Behörde und ihre Menschen.

Jetzt den Instagram-Kanal „polizei_oh“ abonnieren und keine News mehr verpassen.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Schockanrufe im Landkreis Fulda

Fulda. Aktuell versuchen Telefonbetrüger im Landkreis Fulda mit sogenannten „Schockanrufen“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei wechseln die Anrufer ständig ihre Masche: Sie treten als vermeintliche Enkel oder Verwandte in einer finanziellen Notlage oder auch als falsche Polizeibeamte auf. Teilweise berichten sie ihren Opfern von schweren Verkehrsunfällen, bei denen Unfallbeteiligte verstorben sind oder im Sterben liegen. Aber Achtung: Diese ist eine Falle!

Schockanrufe sollen die Angerufenen stark verunsichern und in ihrem Handeln zur Herausgabe von Geld oder Schmuck beeinflussen. Bislang haben glücklicherweise alle Angerufenen den Betrug erkannt, das Gespräch beendet und die Polizei informiert.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Logistikzentrum – Zeugen gesucht

Großenlüder. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (30.11.), zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr, in das Verteilerzentrum eines Logistikunternehmens in der Schlitzer Straße ein. Durch Aufhebeln eines Tors im Bereich der Zulieferungen gelangten die Einbrecher in die gewerblich genutzten Räume, die sie anschließend durchsuchten. Dabei öffneten die Täter nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen mehrere Pakete und stahlen deren Inhalt. Der Gesamtwert des Diebesguts, ist bislang noch nicht bekannt. Darüber hinaus entstand Sachschaden an mehreren Türen in dem Gebäude. Auch die Höhe des Schadens ist aktuell noch unklar. Anschließend entwendeten die Unbekannten – vermutlich um das Diebesgut damit abzutransportieren – einen auf dem Gelände abgestellten 3,5 Tonnen-Lkw der Marke Iveco mit dem amtlichen Kennzeichen HH-OT 8876. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-DQ 11 eines schwarzen BMW X5 stahlen Unbekannte am Mittwoch (23.11.). In der Tatzeit, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, war das Auto auf einem Firmenparkplatz in der Wiesenstraße in Philippsthal sowie in der Straße „Am Markt“ in Bad Hersfeld abgeparkt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de