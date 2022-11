Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, 28.11.2022 bis 29.11.2022,

(pl)Zwischen Montag und Dienstag wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen, eine

Autowerkstatt und ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. In der

Beethovenstraße hatten sich Unbekannte erfolglos an dem Fenster einer Wohnung zu

schaffen gemacht und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der versuchte

Einbruch wurde am Montagmorgen gegen 07.00 Uhr festgestellt. In der Nacht zum

Dienstag nahmen die Täter eine Autowerkstatt in der Lorenz-Schott-Straße in

Mainz-Kastel ins Visier. Die Einbrecher drangen auf dem Firmengelände durch ein

gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein, wo sie dann einen Tresor

gewaltsam von der Wand rissen und mit diesem die Flucht ergriffen. Auf

Schmuckstücke und Bargeld hatten es Unbekannte am Dienstagabend bei einem

Wohnungseinbruch in der Frankfurter Straße abgesehen. Die Täter kletterten

zwischen 17.00 Uhr und Mitternacht auf den Balkon der betroffenen Wohnung,

hebelten die dortige Tür auf und schnappten sich das in den Räumlichkeiten

aufgefundene Diebesgut. In der Straße „Weinreb“ in Bierstadt wurde am

Dienstagabend ein Einbrecher beim versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus

ertappt. Der Täter hatte gegen 20.10 Uhr eine Fensterscheibe des Hauses

eingeschlagen. Durch die Geräusche wurde jedoch der anwesende Bewohner auf den

Einbruchsversuch aufmerksam, woraufhin der Ertappte schließlich das Weite

suchte. Der Flüchtende soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein und ein dickliches

Gesicht sowie einen Oberlippenbart gehabt haben. Er habe Deutsch ohne Akzent

gesprochen und eine graue Wollmütze getragen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger mit Schockanruf gescheitert, Wiesbaden, 29.11.2022,

(pl)Am Dienstagnachmittag versuchten Betrüger zwei Seniorinnen aus Wiesbaden mit

der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um ihr Erspartes zu bringen. Die

Frauen erhielten jeweils einen Anruf, bei denen ihnen durch die Täter

vorgegaukelt wurde, eine nahestehende Verwandte habe einen tödlichen

Verkehrsunfall verursacht, befinde sich in Haft und könne nur gegen Zahlung

einer Kaution auf freien Fuß kommen. Die Seniorinnen gingen der Lügengeschichte

glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die Polizei.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das

Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu

veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu

gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen

gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals

eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110.

Kontrolle über Auto verloren und gegen Absperrung gekracht, Wiesbaden,

Friedrichstraße, 29.11.2022, 17.35 Uhr

(pl)Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Innenstadt die

Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist gegen die Absperrung des

Weihnachtsmarktes gekracht. Der 82-Jährige war gegen 17.35 Uhr mit seinem

Mercedes auf der Bahnhofstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs und wollte

dann in Höhe der Kreuzung zur Friedrichstraße nach rechts in Richtung

Wilhelmstraße abbiegen. Beim Abbiegeversuch verwechselte der Autofahrer jedoch

offensichtlich das Gaspedal mit dem Bremspedal, wodurch der Pkw plötzlich stark

beschleunigte und der 82-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der

Mercedes steuerte geradeaus in Richtung Fußgängerzone und prallte dort gegen die

temporär aus zwei miteinander mittels Stahlseilen befestigten Betonblöcken

eingerichtete Fahrzeugsperre. Der Pkw kam stark beschädigt an der Absperrung zum

Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Zusammenstoß mit Rettungswagen, Bundesstraße 42

zwischen Kaub und Lorchhausen, Dienstag, 29.11.2022, 13:45 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 42 zwischen Kaub und

Lorchhausen ein Zusammenstoß im Gegenverkehr zwischen einem Pkw und einem

Rettungswagen. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Um 13:45 Uhr

befuhr eine 19-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Corsa die Bundesstraße von Kaub

nach Lorchhausen. In einer Kurve kam die junge Frau mit ihrem Pkw aus bislang

unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer dortigen Mauer

und geriet in den Gegenverkehr. Dort befuhr zu dieser Zeit ein Rettungswagen,

besetzt mit zwei Rettungssanitätern die Bundesstraße in die entgegengesetzte

Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Pkw-Fahrerin verletzt wurde.

Sie kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus nach Rüdesheim. Die

Rettungswagenbesatzung blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa

10.000 Euro.

Fahrzeug überschlägt sich, L 3011 zwischen Waldems-Esch und Idstein-Heftrich,

Dienstag, 29.11.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam ein Fahrzeug zwischen Waldems-Esch und Idstein-Heftrich

bei starkem Regen von der Straße ab und überschlug sich. Gegen 18:00 Uhr befuhr

ein 19-jähriger Ford Escord-Fahrer gemeinsam mit seiner 17-jährigen Beifahrerin

die L 3011 von Esch nach Heftrich. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer

augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über

den Ford, sodass dieses ins Schleudern geriet und sich neben der Fahrbahn in

einer Böschung überschlug. Der Fahrer und die Beifahrerin mussten leichtverletzt

in Krankenhäuser gebracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde

abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Betrunkener auf Dreirad verursacht Unfall, Geisenheim, Industriestraße,

Dienstag, 29.11.2022, 19:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hat ein stark alkoholisierter Mann mit seinem dreirädrigen

Mofa in Geisenheim einen Unfall verursacht. Gegen 19:45 Uhr meldeten Zeugen der

Polizei, dass es vor einem Fitnessstudio in der Industriestraße zu einem Unfall

mit einem augenscheinlich betrunkenen Mann gekommen sei. Eine Streife der

Polizeistation Idstein konnte daraufhin vor Ort einen 54 Jahre alten

Geisenheimer antreffen, welcher den Unfallspuren und Zeugenaussagen zufolge mit

seinem dreirädrigen Mofa der Marke „Zhejiang Huangyan“ gegen einen geparkten

Seat Leon gestoßen war. An diesem entstand ein rund 1.000 Euro teurer

Sachschaden. Dem Geisenheimer wurde ein Alkoholtest angeboten, welcher nach

dessen Einwilligung einen Wert von über 1.5 Promille anzeigte. Der 54-Jährige

musste daraufhin zur Polizeistation gebracht und bei ihm eine ärztliche

Blutentnahme durchgeführt werden.

Hoher Schaden bei Unfallflucht – LKW gesucht, Idstein-Walsdorf, Idsteiner

Straße, Samstag, 26.11.2022, 12:45 Uhr

(fh)Am Samstagmittag kam es in Idstein-Walsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht,

bei der ein Lkw einen hohen Sachschaden verursacht haben soll. Gegen 12:45 Uhr

hielt ein 54 Jahre alter Mann aus Idstein mit seinem schwarzen Audi A6 an der

Einmündung der Marrgrabenstraße zur Idsteiner Straße. Zeitgleich sei ein

holländischer Lkw die Idsteiner Straße in Richtung der B 8 entlanggefahren. Als

der Audi-Fahrer nach rechts in Richtung Idstein-Wörsdorf abbog, sei der Lkw

seinen Angaben zufolge auf seine Fahrspur ausgeschert und habe die linke

Fahrzeugseite des Pkw gestreift. Der Lkw-Fahrer oder die LKW-Fahrerin sei ohne

anzuhalten in Richtung B 8 davongefahren. Der Sachschaden am Audi wird mit circa 5.000 Euro beziffert. Der LKW müsste eine Beschädigung an der hinteren, linken

Fahrzeugseite im Bereich der Rückleuchten davongetragen haben.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0