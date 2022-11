Mit Pfefferspray bedroht und bestohlen

Groß-Gerau (ots) – Ein 20-jähriger Mann wurde am Dienstagabend 29.11.2022 gegen 22.30 Uhr, in der Frankfurter Straße von einem Unbekannten mit Pfefferspray bedroht und zur Herausgabe seines Handys und seiner Kopfhörer aufgefordert. Der Angreifer flüchtete mit der Beute und verlor hierbei die zuvor entwendeten Kopfhörer.

Der Kriminelle stieg anschließend in einen dunklen Mercedes mit Frankfurter Kennzeichen, in dem noch weitere Männer saßen und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Unbekannte ist etwa 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat einen Schnäuzer und einen “Ziegenbart”. Bekleidet war der Flüchtige mit einer schwarzen Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Mütze.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Einbrecher in Werkstatt

Büttelborn (ots) – Kriminelle brachen zwischen Dienstagabend (29.11.), 19.30 Uhr und Mittwochmorgen (30.11.), 7.45 Uhr, in eine Werkstatt im Opelring ein. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und öffneten in den Büroräumen einen Tresor. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Was genau die Kriminellen erbeuten konnten, wird nun ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 – 0.

Einbruch in Wohnhaus

Rüsselsheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Nahestraße geriet am Dienstag (29.11.), in der Zeit zwischen 10.45-11.15 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke und Armbanduhren mitgehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden

Darmstadt

Diebe im Einfamilienhaus

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe offenbar bereits am vergangene Montag (28.11.) ein Einfamilienhaus in der Sandbergstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Kriminellen zwischen 15.30 Uhr und 21.15 Uhr das Anwesen und ließen aus den Räumen des Hauses Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro sowie ein Musikinstrument mitgehen.

Wie die ungebetenen Gäste in das Haus gelangten, ist bislang noch nicht geklärt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat für alles Sachdienliche zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall, drei Personen leicht verletzt

Groß-Zimmern (ots) – Am Dienstag (29.11.2022) gegen 16:45 Uhr kam es auf der K128 / Einmündung zur Waldstraße in Groß-Zimmern erneut zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 61-jähriger Wagenlenker aus Groß-Zimmern befuhr mit seinem Daihatsu die K128 von Gundernhausen kommend in Fahrtrichtung Dieburg.

Auf Höhe der Einmündung zur Waldstraße wollte dieser nach links abbiegen und übersah hierbei den 59-jährigen PKW-Fahrer und dessen 11-jährige Mitfahrerin, welche die K128 in entgegengesetzter Richtung befuhren.

Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Daihatsu wurde durch die Kollision in den Seitengraben geschleudert und kam dort zum Stehen. Alle drei Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der 61-Jährige sowie die 11-Jährige wurden anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Neben einer Streife der Polizeistation Dieburg waren insgesamt 3 Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Groß-Zimmern im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die K128 für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Vermehrt Anrufe von falscher Polizei / Ihre “richtige” Polizei warnt!

Dieburg (ots) – Im Laufe des Mittwochvormittags (30.11.) häuften sich die Meldungen von Bürgern aus Dieburg, die von falschen Polizeibeamten angerufen wurden. Aus diesem Grund erfolgt nun eine Warnmeldung der Polizei. Es ist nicht auszuschließen, dass auch in anderen Städten betrügerische Anrufe eingehen werden.

Die Kriminellen geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen Informationen über Ihre Wertgegenstände und Bargeld zu erhalten. Dabei täuschen die Gauner vor, dass sie Ihr Erspartes in Sicherheit bringen wollen. Lassen Sie sich von solchen Anrufern nicht in die Irre führen!

Die Polizei gibt folgende Tipps: Die echte Polizei stellt kein Geld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen am Telefon heraus. Auch zu Vermögenswerten und Wertsachen sollten Sie keinesfalls Angaben machen. Beenden Sie das Telefonat und informieren Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Ohne Helm auf fremden Roller unterwegs – Polizei stoppt 16-Jährigen

Weiterstadt/Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Diebstahls wird sich ein 16-Jähriger aus Darmstadt strafrechtlich verantworten müssen. Der junge Mann hatte am Dienstagabend (29.11.) gegen 17.30 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei in der Ostendstraße auf sich gezogen. Dort war er ohne Helm auf einem Motorroller unterwegs.

Die Beamten stoppten den Jugendlichen. Bei seiner Kontrolle stellte sich rasch heraus, dass er nicht der Besitzer des Fahrzeuges war und auch das Schloss des Rollers Beschädigungen aufwies, die den Verdacht des Diebstahls nährten. Der Roller wurde sichergestellt und der Darmstädter mit zur Wache genommen. Dort wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Auf einen weiteren Roller hatten es noch unbekannte Täter am selben Tag zwischen 18-21 Uhr “Am Karlshof” abgesehen. Der gewaltsame Versuch, das Lenkerschloss zu überwinden, scheiterte glücklicherweise und die Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge.

Dagegen gelang es Dieben zwischen Montag (28.11.) und Dienstag (29.11.) ein in einem Hinterhof der Binger Straße geparkten Roller zu entwenden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug des Herstellers REX-JinanQingqi -Motorcycle das Versicherungskennzeichen 785 CJE/2022 angebracht.

Das Kommissariat 43 ist mit den Ermittlungen zu den Taten betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zum Verbleib der Beute entgegen.

Opel Insignia gestohlen

Erzhausen (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (29.11.) und Mittwoch (30.11.) hatten es Diebe auf einen Opel Insignia in der Seestraße abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem grauen Fahrzeug, das auf einem Parkplatz am Straßenrand parkte, die Kennzeichen DA-PM 73 angebracht.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamtinnen und Beamten Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos entgegen.

Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus

Otzberg (ots) – In einem Zeitfenster von etwa drei Stunden, brachen Kriminelle am Dienstagabend (29.11.) zwischen 19 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Hierzu hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räume. Die Einbrecher fanden unter anderem Bargeld sowie Schmuck und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren tausend Euro. Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am 29.11 in der Zeit von 15:15 bis 16:45 Uhr wurde in der Werlestaße in Heppenheim ein orangefarbener PKW Subaru bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt.

Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung geparkt und wurde an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem verursachenden Fahrzeug geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin – Verursacher flüchtig

Bensheim (ots) – Am Dienstag, den 29.11.2022 gegen 07.45 Uhr bog in Bensheim ein dunkler PKW Kombi von der Darmstädter Straße/B aus Richtung Auerbach kommend nach rechts in die Kirchbergstraße ab und stieß dort mit einer jugendlichen Radfahrerin zusammen, die auf dem Radweg in gleiche Fahrtrichtung fuhr. Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich beim Sturz.

Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Fahrerin oder Fahrzeug nimmt die Polizei Bensheim unter Tel: 06252/8468-0 entgegen.

Einbruch in Bäckerei

Lampertheim (ots) – Eine Bäckerei in der Otto-Hahn-Straße geriet am Dienstagabend (29.11.), in der Zeit zwischen 19.30 und 23.45 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, beschädigten im Innern mehrere Türen und flexten einen Tresor auf. Offenbar wurden die Kriminellen bei der Tatausführung gestört. Ob es ihnen gelang, etwas zu erbeuten, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher zudem ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Polizei sucht Eigentümer von sicher gestelltem Fahrrad

Viernheim (ots) – Die Polizei stellte am Montag (3.10.) das Mountainbike bei einem Tatverdächtigen nach mehreren Kellereinbrüchen in der Mannheimer Straße sicher. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz/rotes Mountainbike der Marke Kellys, Modell Spider.

Wenn Sie Ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise auf die rechtmäßigen Besitzer geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0.

Werkstatt im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (30.11.) hebelten Kriminelle die Eingangstür einer Werkstatt in der Behringstraße auf und durchsuchten die Räume. Dort fanden die Eindringlinge Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt.

Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 – 0 entgegengenommen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Heppenheim (ots) – Am Dienstagabend (29.11.) verschafften sich Diebe gegen 19 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Am Erbachwiesenweg”. Dazu hebelten die Kriminellen die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räume. Sie fanden verschiedene Schmuckstücke und flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Polizei stellt Mountainbike sicher – Eigentümer gesucht

Bad König (ots) – Am Montagmorgen (28.11.) bemerkten Anwohner der Waldstraße, dass Kriminelle ihnen ein Kinderfahrrad entwendeten, das vor der Tür an einem Fahrradständer abgestellt war. Anstelle des Kinderrads stand ein fremdes, unverschlossenes Mountainbike in dem Fahrradständer. Es ist nicht auszuschließen, dass das Rad aus einer vorausgegangener Straftat stammt.

Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Zündapp. Auf dem Sattel hat es grüne Streifen.

Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden. Falls Sie wissen, wem das Rad gehört oder ihr persönliches Eigentum wiedererkennen, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Erbach unter der 06062/953-0.

Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Breuberg (ots) – Ein Wohnhaus in der Hügelstraße geriet am Dienstag (29.11.), in der Zeit zwischen 17.30-21.25 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst über die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten dort anschließend mehrere Schränke und entwendeten hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Mountainbiker verletzt – Kollision mit Wildschwein

Breuberg (ots) – Ein 29-jähriger Mountainbiker kollidierte am späten Dienstagabend (29.11.), gegen 23.30 Uhr, etwa 200 Meter vor dem Wasserwerk Mühlhausen, mit einem den Weg querenden Wildschwein. Der Radfahrer war auf der dortigen Strecke durch den Wald von Lützelbach in Richtung Breuberg unterwegs.

Er kam durch die Kollision zu Sturz und zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Wildschwein verschwand im Wald.

