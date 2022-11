Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bremse und Gaspedal verwechselt

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.11.2022 gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Altenheimes in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall. Die 74-Jährige Fahrerin eines Mercedes verwechselte beim Einparken das Gaspedal mit dem Bremspedal. Aus diesem Grund fuhr sie über einen größeren Busch gegen einen dortigen Holzzaun. Das Gebüsch und der Zaun wurden hierbei beschädigt. Der Mercedes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden 5000 Euro.

Bad Dürkheim: PKW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.11.2022 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Citroen Cactus beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Citroen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Warnung vor Betrugsmasche

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.11.2022 gegen 20:00 Uhr wurde eine 30-Jährige aus Bad Dürkheim Opfer von Trickbetrügern. Während der Einrichtung ihres neuen Smartphones, erhielt sie eine SMS von ihrer vermeintlichen Sparkasse, in welcher sie ihre Kontodaten erneut angeben sollte. Nachdem sie diese Daten eingegeben hatte, bemerkte sie am nächsten Tag, dass sie sich nicht mehr im Onlinebanking anmelden konnte. Auf Nachfrage bei ihrer richtigen Hausbank konnte festgestellt werden, dass durch bislang unbekannte Täter insgesamt 1600 Euro abgebucht worden waren. Ob ihr Geld durch die Bank zurück gebucht werden kann, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei rät hier, geben sie niemals ihre Kontodaten per Email preis. Nehmen sie persönlichen Kontakt zu ihrer Bank auf. Wenden sie sich mit der betrügerischen Email an die Polizei Bad Dürkheim und erstatten eine Strafanzeige. Dies geht auch bequem vom Computer über die polizeiliche Online-Wache (www.polizei.rlp.de/de/onlinewache), per Email oder auch persönlich auf der Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kirchheim: Rotlicht missachtet – Verkehrsunfall

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec kam es am gestrigen Sonntag, 27.11.22, gegen 16:40 Uhr. Der 68 Jahre alte Fahrer des Pedelec befuhr den Radweg parallel zur L 516 von Kirchheim kommend in Richtung Grünstadt. An der Einmündung wollte er die B 271 überqueren, um auf dem Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter zu fahren. Hierbei übersah er das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem Pkw einer 43 Jahre alten Frau zusammen, die die B 271 von Herxheim am Berg kommend in Richtung Grünstadt befuhr und für die die Ampel „grün“ zeigte. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Der Gesamtsachschaden wird mit 1.500 Euro beziffert.

Kirchheim: Mit frischem Führerschein Unfall gebaut

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Nachdem er kurz zuvor die Führerscheinprüfung bestanden hatte, befuhr ein 18-jähriger am gestrigen Montag (28.11.22) gegen 10:30 Uhr mit seinem Auto die B 271 von Kirchheim kommend in Richtung Grünstadt. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Weil der junge Mann den Unfall nicht meldete, sondern ohne weiteres weiterfuhr, wird wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.

Haßloch: Ohne Fahrerlaubnis, dafür mit Betäubungsmitteln erwischt

Haßloch (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Lilienthalstraße wurde gestern gegen Mitternacht ein 38-jähriger Haßlocher angehalten. Er gab sofort an, dass er keine Fahrerlaubnis besitze. Stattdessen fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung noch Betäubungsmittel. Da es auch deutliche Anzeichen für eine diesbezügliche Beeinflussung gab, wurde dem Haßlocher eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Ruppertsberg: Tierischer Einsatz

Ruppertsberg (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag Nachmittag eine Herde freilaufender Ziegen auf der Straße zwischen Ruppertsberg und Meckenheim auf der Brücke zur B271. Durch die eingesetzte Streife und eine Verkehrsteilnehmerin konnten die Ziegen mithilfe von Leckerlis und Äpfeln von der Straße gelockt werden, bevor sie auf die Bundesstraße liefen. Die Halterin der Ziegen konnte ermittelt werden und kümmerte sich im Anschluss um die sichere Unterbringung. Durch den Einsatz kam es zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Grünstadt: Aufgefahren – hoher Sachschaden

Grünstadt – Asselheim (ots) – Etwa 5.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag (28.11.2022) gegen 05:30 Uhr an der Einmündung Eistalstraße / Weinstraße. Zwei Autofahrer befuhren hintereinander die Eistalstraße und wollten beide nach rechts in die Weinstraße einbiegen. Bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage galt für die Abbiegenden „Vorfahrt achten“. Der Vorausfahrende hielt wegen bevorrechtigten Verkehrs an. Der Nachfolgende erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf.

