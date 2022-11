Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 28.11.2022, 18:45 Uhr bis zum 29.11.2022, 06:50 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat, welcher sich in der Hambacher Straße in 67435 Neustadt/W. befindet, aufgebrochen. Der Automat wurde hierzu im Bereich des Kasseneinsatzes vermutlich aufgeflext und die metallene Wand nach außen gebogen. Hiernach wurde der Kasseneinsatz herausgenommen und geleert. Der geleerte Einsatz wurde durch die Täter an der Tatörtlichkeit zurück belassen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 600 Euro.

Personen, welche zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Fahren unter THC-Einfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 27.11.2022 gegen 13:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in der Karl-Helfferich-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein Urintest von dem Mann reagierte positiv auf THC, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der junge Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):