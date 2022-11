33-Jähriger schlägt Lebensgefährtin und beleidigt Polizisten

Ludwigshafen (ots) – Ein 33-Jähriger geriet mit seiner 28-jährigen Lebensgefährtin am Montag 28.11.2022 in einen Streit und schlug auf sie ein. Mehrere Nachbarn bekamen den Streit mit und verständigten die Polizei. Während der polizeilichen Aufnahme beleidigte der 33-Jährige die Polizeibeamten.

Der 33-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung oder online Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote . In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Bargeld aus Pkw gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen am Montag 28.11.2022 gegen 22.10 Uhr, die Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein und entwendeten mehrere tausende Euro Bargeld. Der Mazda Premacy war zum Tatzeitpunkt in der Brüsseler Ring geparkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 22.11.2022 bis 28.11.2022 in eine Wohnung in der Pommernstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand lediglich Sachschaden an einer Tür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.