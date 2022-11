Unfall durch Unachtsamkeit

B10/LD-Godramstein (ots) – Aus Unachtsamkeit fuhr am Montag 28.11.2022, 11 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer im Baustellenbereich der B10/Höhe Godramstein wegen eines Rückstaus auf ein anhaltendes Fahrzeug, dass wiederum 2 weitere vorausfahrende Fahrzeuge aufeinander schob.

Sowohl das Fahrzeug des Unfallverursachers als auch das vor ihm fahrende Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß erlitt der 39-Jährige Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 10.000 Euro.

Auffahrunfall am Stoppschild

A65/AS Edenkoben (ots) – Vorschriftsmäßig verhielt sich gestern (28.11.2022, 15 Uhr) ein 35 Jahre alter Autofahrer, als er an der Anschlussstelle Edenkoben von der A65 auf die K6 in Richtung Venningen abbiegen wollte. Wegen des Stoppschildes hielt der Fahrer sein Fahrzeug an. Ein folgender Mercedesfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 35-Jährigen auf.

Die Polizei appelliert: Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Ruchheim (ots) – Am Montag 28.11.2022 kam es gegen 18:00 Uhr auf der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim im Bereich des Autobahnkreuzes Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 37-jährige Fahrer eines LKW aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vor ihm fahrenden PKW einer 52-jährigen auf.

Der PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls anschließend gegen den davor fahrenden PKW einer 49-jährigen gedrückt. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die A650 wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Alle an dem Unfall beteiligten Personen kamen zur weiteren Abklärung ihrer möglichen Verletzungen in angrenzende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim

Unfall im Begegnungsverkehr

Vorderweidenthal L 493 (ots) – Am Dienstag 29.11.22 gegen 08:00 Uhr, befuhr der 45-jährige Fahrer eines Citroen Jumper die L493 aus Vorderweidenthal kommend in Richtung Silz. 500 Meter nach dem Ortsausgang Vorderweidenthal kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Transporter.

Der weiße Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Vorderweidenthal fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu dem weißen Transporter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.