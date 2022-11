Landau: Die Polizei-News

Diebstahl einer Gedenktafel aus Bronze

Landau (ots) – Am Freitag 25.11.2022 musste in der Weißquartierstraße der Diebstahl einer Gedenktafel festgestellt werden. Der Sachwert des aus Bronze bestehenden Stehlgutes wird auf 3.500 Euro beziffert.

Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Landau (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 26.11.2022, 23:00 Uhr und dem 28.11.2022, 07:45 Uhr wurde in der Cornichonstraße in Landau in der Pfalz die Windschutzscheibe eines geparkten PKW beschädigt. Darüber hinaus wurde unweit dieser Tatörtlichkeit ein Blumenkübel umgeworfen. Ein Schaden entstand hierbei nicht.

In beiden Fällen wurden entsprechende Strafanzeigen erfasst. Zeugen werden daher gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Landau unter der Tel: 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.