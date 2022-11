Schadensregulierung endet in Bedrohung mit Schlagstock

Schifferstadt (ots) – Am Montag 28.11.2022 gegen 17:30 Uhr, wird ein aufgebrachter 20-Jähriger an einem Anwesen in der Lillengasse gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige Anfang November 2022 in einen Unfall verwickelt war. Nach seinen Angaben ging ihm die Schadensregulierung der Unfallverursacherin jedoch zu langsam, sodass der 20-Jährige die damalige Unfallverursacherin persönlich aufsuchte.

Auch nachdem dem 20-Jährigen durch den Ehemann der Verursacherin mitgeteilt wurde, dass die Versicherung bereits bezüglich der Schadensregulierung verständigt wurde, holte der 20-Jährige einen Schlagstock (Hartplastik) aus seinem Auto und bedrohte damit den Ehemann.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde der 20-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen und der Schlagstock sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle informiert. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Betrug durch Bitcoin-Investment – Warnung durch Polizei

Schifferstadt (ots) – Ein 67-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde auf der Internetplattform Instagram auf eine Anzeige zur Geldanlage in Bitcoin (Kryptowährung) aufmerksam. Nachdem durch den Herrn Kontakt mit der angeblichen Beraterfirma aufgenommen wurde, überwies dieser fast 40.000 Euro auf ein ausländisches Konto.

Online wurde dem Herrn ein vermeintliches Guthaben in ausländischer Währung angezeigt. Die Währung wurde jedoch in chilenischen Pesos angezeigt. Hiernach überwies der Senior weitere knapp 30.000 Euro auf das ausländische Konto. Kurz danach fiel der Betrug auf.

Die ca. 30.000 Euro konnten durch die Bank zurückgebucht werden, bei den zuvor überwiesenen ca. 40.000 Euro gelang dies nicht mehr.

Seitens der Polizei wird ausdrücklich davor gewarnt, Geld an unbekannte, vermeintliche Berater zu überweisen. Lassen Sie sich auch nicht durch angeblich versprochene hohe Renditen täuschen. Überdenken Sie Investitionen genau!