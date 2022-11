25-Jähriger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Darmstadt (ots) – Mit Gewalt hat ein 25-jähriger Mann aus Darmstadt versucht am Montagabend (28.11.) im Besitz seiner zuvor aus einem Supermarkt am Luisenplatz entwendeten Ware zu bleiben. Als der Tatverdächtige gegen 19.30 Uhr von einem Mitarbeiter des Ladens ertappt und festgehalten wurde, biss er dem Mitarbeiter in die Hand und trat ihm gegen das Bein.

Die alarmierten Beamten nahmen den Darmstädter fest, brachten ich zur Wache und leiteten ein Verfahren ein. In diesem wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Von der Unfallstelle geflüchtet

Modautal-Neutsch (ots) – Am Sonntag 27.11.2022 wurde zwischen 15-20:10 Uhr zwischen den Anwesen Neutsch 67 und Neutsch 86, ein am Fahrbahnrand geparkter Audi A3 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher, bei dem es sich ersten Ermittlungen zufolge vermutlich um ein weißes Fahrzeug handeln dürfte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

An dem schwarzen Audi A3 entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06154/6330-0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Polizei nimmt 35- und 44-Jährigen vorläufig fest

Griesheim (ots) – Nachdem ein kriminelles Duo es auf Container einer Garten- und Landschaftsbaufirma in der Pfützenstraße abgesehen hatte, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Die Diebe schlichen sich in der Nacht zum Dienstag (29.11.) gegen 01 Uhr auf das Firmengelände und hebelten dort nach bisherigen Erkenntnissen einen Container auf und an einem zweiten versuchten sie das gleiche, um an dort gelagertes Werkzeug zu gelangen.

Der Angestellte einer Sicherheitsfirma bemerkte das Treiben des Duos und alarmierte die Polizei. Vor dem Eintreffen der Streifen flüchteten die Kriminellen fußläufig.

Unweit vom Tatort bemerkten die Beamten ein verdächtiges Fahrzeug, zu dem die zwei geflüchteten Männer wenig später zurückkehrten. Als die Männer versuchten wegzufahren, stoppten die Polizisten das Auto, nahmen einen 35 und einen 44-jährigen Mann vorläufig fest und stellten das Fahrzeug der Tatverdächtigen sicher.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen das Duo wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Dieb in Kindergarten

Weiterstadt (ots) – Am Montag (28.11.) hat ein Dieb offenbar in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 13 Uhr sein Unwesen in den Räumen einer Kindertagesstätte in der Turmstraße getrieben und aus einem Büroraum die Geldbörse einer Mitarbeiterin samt Geld sowie persönlichen Dokumenten mitgehen lassen.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-41310 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Einbruch gesucht

Viernheim (ots) – Nach einem Einbruch die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeit von Sonntagabend (27.11.) bis Montagabend (28.11.) hat die Bergsträßer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 21.30 Uhr am Montag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Anwesen in der Lise-Meitner-Straße eingedrungen waren. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchsucht, nach ersten Erkenntnissen machten die Eindringlinge jedoch keine Beute. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt (ots) – Am Montag (07.11.2022), in der Zeit von 11-11:30 Uhr, ereignete sich in der Walther-Rathenau-Allee, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein geparkter PKW am Heck beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 850 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Schmuck bei Einbruch erbeutet

Höchst (ots) – Auf Schmuck hatten es Diebe bei einem Einbruch im Laufe des Montags (28.11.) in Höchst im Odenwald abgesehen. Durch die aufgehebelte Terrassentür waren die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit von 14-19 Uhr in das Einfamilienhaus in der Schillerstraße eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck.

Mit dem Diebesgut ergriffen die Unbekannten anschließend unerkannt die Flucht. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und prüft einen Zusammenhang mit einem weiteren, gleichgelagerten Fall in der Dr.-Kornmesser-Straße. Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.

Einbrecher scheitern an Terrassentür

Höchst (ots) – Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter nach einem versuchten Einbruch im Laufe des Montags (28.11.) das Weite suchen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Kriminellen zwischen 6.15 Uhr und 19 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Dr.-Kornmesser-Straße und versuchten hier, die Terrassentür aufzuhebeln, um ins Innere zu gelangen.

Diese hielt den Versuchen der Einbrecher jedoch stand, weshalb sie unerkannt die Flucht ergriffen. Das Kommissariat 21/22 in Erbach hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

