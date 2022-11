Pizza bestellt und nicht bezahlt

Mainz-Altstadt (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 29.11.2022 erhielt eine Pizzeria in der Neustadt eine Bestellung in Höhe von fast 100 Euro. Als der Lieferant unterwegs war, um die Bestellung zu überbringen wurde zunächst durch den Kunden die Lieferadresse geändert.

An der neuen Anschrift angekommen, übergab der Lieferant das Essen an 3 Männer, welche daraufhinohne zu bezahlen flüchteten.

Der Inhaber der Pizzeria zeigte den Sachverhalt noch in der Nacht bei der Polizeiinspektion 1 an. Da die Männer ihre Mahlzeit über eine Liefer-App bestellt hatten, lagen dem Inhaber selbst keine Personalien der Täter vor. Diese sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Kein Diebstahl, aber Körperverletzung

Mainz-Altstadt (ots) – Am Montagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Altstadt. Eine Mitarbeiterin des Ladens sprach einen 42-Jährigen Kunden auf sein Verhalten an, da sie ihn des Diebstahls verdächtigte.

Der 42-Jährige echauffierte sich dermaßen über den Vorwurf, dass er einen Joghurt auf den Boden warf. Anschließend kam es mit der Mitarbeiterin zum Streit. Der 42-Jährige schlug der 60-Jährigen Mitarbeiterin daraufhin ins Gesicht. Tatsächlich hatte der 42-Jährige kein Diebesgut bei sich, muss sich nun aber wegen Körperverletzung verantworten.

Trickdieb erbeutet über 500 Euro – Taschendiebstähle im Stadtgebiet

Mainz (ots) – Seit dem Wochenende kam es im Stadtgebiet zu mindestens sechs Diebstählen von Geldbörsen und zu einem Trickdiebstahl. Am Freitagmorgen erbeutete ein Trickdieb durch einen Geldwechseldiebstahl über 500,- EUR. Sein 74-jähriges Opfer hob zunächst an einem Bankautomaten in der Breite Straße im Stadtteil Gonsenheim mehrere hundert Euro Bargeld ab.

Als er kurz danach in seinem geparkten Auto saß, wurde er durch den Täter angesprochen und um den Wechsel von Münzgeld gebeten. Während der 74-Jährige hilfsbereit in seinem Geldbeutel nach passenden Münzen suchte, griff ihm der Täter ebenfalls in das Münzgeldfach. Der Mainzer forderte den Unbekannten auf dies sofort zu unterlassen, woraufhin sich dieser mit der ihm angebotenen Stückelung zufrieden gab. Kurz darauf bemerkte der 74-Jährige das Fehlen von über 500 EUR Bargeld.

Täterbeschreibung:

Der Täter war ca. 180 cm groß, 30-40 Jahre alt, hatte dunkle Haare, dunkle Augen und leicht gebräunte Haut.

Bei den weiteren Taten handelt es sich um klassische Taschendiebstähle, bei welchen die Täter das Gedränge in der Innenstadt ausgenutzt haben um unbemerkt Geldbörsen aus Umhängetaschen, Jacken oder Mänteln zu entwenden. Die Tatorte verteilen sich hierbei über den gesamten Innenstadtbereich. Auch auf dem Weihnachtsmarkt kam es bereits zu Taschendiebstähen.

Die besten Tipps zum Schutz vor Taschendieben: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Fordern Sie Abstandhalten ein, wenn Ihnen Fremde zu nahe kommen wollen. – Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. – Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. – Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. – Weitere Tipps, wie Sie die Tricks der Taschendiebe durchschauen und sich davor schützen können sowie Videoclips der europaweiten Kampagne “Stop Pickpockets”, die das Vorgehen der Taschendiebe aufzeigen, finden Sie auf der Themenseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall in Mainz-Gonsenheim geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Einbrüche in Einfamilienhaus, Pizzeria und Kindergarten

Mainz (ots) – Über das zurückliegende Wochenende ist es zu drei Einbrüchen im Bereich der Stadt Mainz gekommen. Am Samstagabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in einem südlichen Stadtteil. Die Täter stellten eine Leiter, welche sich auf dem Grundstück befand, an das Haus an und drangen durch ein hochgelegenes Fenster in dieses ein. Es war das einzige Fenster, an welchem kein Rolladen herabgelassen war. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer, entwendeten jedoch lediglich Modeschmuck.

Am Sonntagmorgen wird durch die Besitzer einer Pizzeria, in einem westlichen Stadtteil, ein Einbruch festgestellt. Im Inneren sind Schubladen durchwühlt und die Wechselgeldkasse entwendet. Die Täter haben zuvor die Eingangstür aufgehebelt.

Am Montagmorgen wird der Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Mainzer Innenstadt gemeldet. Auch hier haben die Täter die Tür aufgehebelt und sind in die Räumlichkeiten eingedrungen. Im Inneren sind mehrere Räume durch die Täter durchwühlt worden. Was die Täter alles erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen aufgenommen und durch Kriminaltechniker Spuren an den Tatobjekten gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch über das Onlineportal der Polizei Rheinland-Pfalz gegeben werden: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Zum Schutz vor Einbrüchen, bieten Fachleute des Polizeipräsidiums Mainz individuelle Beratungen für Mieter; Eigentümer oder Geschäftsinhaber an. Weitere Informationen und Erreichbarkeiten zur Terminvereinbarung finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/zentrale-praevention-und-opferschutz-mainz/

Genug Betrug: Tipps gegen Taschendiebstahl

Mainz (ots) – Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit herrschen perfekte Bedingungen für Taschendiebe: Das Gedränge in den Innenstädten und auf den Weihnachtsmärkten nutzen sie geschickt aus, um Brieftaschen, Smartphones oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Im letzten Jahr wurden in Rheinland-Pfalz 2.057 Fälle des Taschendiebstahls erfasst.

Taschendiebe suchen die Enge und treten besonders bei Menschenansammlungen auf, wie jetzt in der Vorweihnachtszeit auf den Weihnachtsmärkten oder in den Einkaufshäusern. Die Diebe rempeln ihre Opfer an, verwickeln sie in Gespräche oder bieten ihre Hilfsbereitschaft an. Mit Fingerfertigkeit und verschiedenen Tricks versuchen sie zu verwirren oder abzulenken. Auch durch ein kleines “Missgeschick”, bei dem die Kleidung des Opfers verschmutzt wird, kommen Taschendiebe ihren Opfern näher.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklären, wie man sich am besten vor Taschendieben schützt.

Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder “in die Zange” genommen werden.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen.

Bieten Sie Fremden beim Bezahlen keinen Einblick in Ihre Brieftasche.

Hängen Sie Ihre Handtasche nie an eine Stuhllehne.

Im Falle eines Diebstahls, gilt es immer und schnellstmöglich die Polizei hinzuzuziehen. Ebenso sollten entwendete Giro- oder Kreditkarten unter der zentralen Notrufnummer 116 116 sofort gesperrt werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte “Schlauer gegen Klauer” mit allen wichtigen Telefon- und Sperrnummern von Debit- und Kreditkarten. Die Klappkarte ist kostenlos bei jeder (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstelle erhältlich oder kann unter: http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/mediena ngebot-details/detail/23.html heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstahl erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-e inbruch/taschendiebstahl

Quelle: LKA Rheinland Pfalz