Automaten von SB-Waschanlage aufgebrochen

Worms (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.11.2022, 20:00 Uhr, und dem 27.11.2022, 14:00 Uhr, wurden 6 Automaten einer SB-Wachanlage “Am Gallborn” aufgebrochen. Nach erster Schätzung wurde Münzgeld im Wert von etwa einhundert Euro entwendet. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer im besagten Tatzeitraum “Am Gallborn” verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrskontrollen in Worms

Worms (ots) – Rund 40 Fahrzeuge wurden am gestrigen Montag durch die Wormser Polizei bis in den Nachmittag hinein bei einer Kontrollstelle in der Bahnhofstraße kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 25 Verkehrsverstöße fest.

Ein 35-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein stand im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen zu sein. Nach einem positiven Drogenschnelltest räumte der 35-Jährige den Konsum von Kokain schließlich ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher muss sich der 35-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten.

Bei zwei kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund baulicher Veränderungen erloschen. Hier wurden Bußgeld- und Mängelbeseitigungsverfahren eingeleitet.

Unter den übrigen festgestellten Verkehrsverstößen waren insbesondere Verstöße gegen die Anschnallpflicht und Mitführpflicht von Warnwesten sowie Dokumenten wie Führerschein oder Fahrzeugschein.

Kreis Alzey-Worms

Einsatz nach brennendem Handtuch

Flonheim (ots) – Ein stark alkoholisierter 30-jähriger Flonheimer meldet sich über den Notruf der Polizei und gibt an, dass in seiner Wohnung ein Handtuch brenne oder gebrannt habe. Trotz mehrfacher Aufforderung die Wohnung zu Verlassen, verblieb der Mann bis zum Eintreffen von Polizei und FFW in der Wohnung.

Hierbei konnte auf dem Herd tatsächlich ein angesengtes Handtuch festgestellt werden. Das Feuer war augenscheinlich von selbst erloschen, ein Fensterrahmen wurde jedoch beschädigt. Durch die FFW wurde die Wohnung belüftet.

Der Mann gab an, das Handtuch auf dem Herd vergessen zu haben. Der 30-jährige war stark alkoholisiert und leicht aggressiv, jedoch ansonsten wohlauf. Er wurde durch die Rettung ärztlicher Behandlung zugeführt.