Verkehrszeichen beschädigt (siehe Foto)

Landstuhl (ots) – In den vergangenen Tagen wurden durch bislang unbekannte Täter Verkehrsschilder im Bereich Landstuhl-Melkerei beschädigt. Der Täter klebte unzählige FCK-Sticker auf eine Hinweistafel, in einem Fall wurde ein Graffiti mit “FCK” gesprüht.

Die Schilder wurden dadurch unbrauchbar und mussten ersetzt werden. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Polizei Landstuhl 06371/805-0 |RoBi

Kaiserslautern

Erfolgreiche Grenzfahndung – Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Am 28.11.2022, im Rahmen der Grenzfahndung, überwachte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern die Autobahn A 6 auf Höhe Waldmohr. Dabei wurde ein Flixbus, der mit 20 Reisenden sowie 2 Busfahrern besetzt war, auf dem Rastplatz Bruchmühlbach-Miesau einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Bus kontrollierten die Beamten einen 52- jährigen Serben, der sich mit einem biometrischen, serbischen Reisepass auswies.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Bandendiebstahls sowie des AG Mühldorf wegen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vorlagen. Demnach muss der 52-Jährige eine Restfreiheitsstrafe von 452 Tagen antreten. Der 52-jährige Serbe wurde durch die Beamten festgenommen und zur weiteren Bearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern verbracht.

Hier wurde dieser erkennungsdienstlich behandelt, ihm die Haftbefehle mittels Dolmetscher übersetzt und ihm das weitere Vorgehen erläutert. Des Weiteren wurden in dem mitgeführten Reisegepäck zahlreiche Kleidungsstücke und Elektronik festgestellt, an denen zum Teil noch die Preisschilder befestigt waren. Da der Mann für diese jedoch keine Kaufbelege vorweisen konnte und unstimmige Angaben machte, erhärtete sich der Verdacht des Diebstahls und die Waren wurden zwecks Eigentumssicherung sowie weiterer Ermittlungen beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 52-jährige in die JVA Frankenthal verbracht, in der er nun seine Freiheitsstrafe verbüßen wird.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Türöffnung – Senior gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie ihren Vater nicht erreichen konnte, alarmierte am Montagnachmittag 28.11.2022 eine Angehörige die Polizei. Sie befürchtete, dass dem 79-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte. Die Polizei rückte zur Wohnanschrift des Senioren aus. Nachdem die Beamten Geräusche aus der Wohnung vernahmen, aber niemand öffnete, verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung.

Im Wohnzimmer fanden sie den Mann. Er war gestürzt und hatte sich alleine nicht aus der hilflosen Lage befreien können. Der 79-Jährige war geschwächt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am Montag gemeldet worden. Unter anderem wurde in der Sturmstraße ein VW Golf zur Zielscheibe von Dieben. Am Montagmorgen fiel dem Fahrer des Golfs auf, dass unbekannte Täter einen Schlüssel aus dem Auto gestohlen haben. Vermutlich haben sich die Unbekannten zwischen Samstag, 26. November, 10:30 Uhr und Montag, 28. November, 5 Uhr, über die unverschlossene Beifahrertür Zugang zum Fahrzeuginnenraum verschafft.

Ein weiterer Diebstahl wurde aus der Ziegelstraße gemeldet. Hier hatten unbekannte Täter zwischen Freitag und Sonntag eine kleine Menge Münzgeld, zwei Halsketten und mehrere CDs aus einem VW Golf entwendet. Das Fahrzeug hatte einen Defekt an der Zentralverriegelung und war somit ebenfalls unverschlossen.

Auch in der Straße “Herrenwiesental” haben Diebe in der Nacht zu Sonntag ein unverschlossenes Auto gefunden. Zwischen 18 Uhr und 11:30 Uhr drangen die Unbekannten in den Wagen ein und griffen sich die Geldbörse des Halters.

In der Langenbergstraße wurde von unbekannten Tätern zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 8:30 Uhr, an einem geparkten Lkw eine Scheibe eingeschlagen. Aus der Führerkabine griffen sich die Diebe mehrere Fahrzeugscheine, einen Fahrzeugbrief, einen Führerschein, einen Pkw-Schlüssel, einen USB-Stick, sowie eine Akku-Säbelsäge.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte auf dem Parkplatz “Holderbaum” in der Pirmasenser Straße einen VW Touran auf. Das Fahrzeug wurde komplett durchwühlt. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen eine Kette sowie ein geringer Bargeldbetrag.

Zeugen, denen in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen in den jeweiligen Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein Autofahrer am Montagabend einen Unfall verursacht. Der 21-jährige Mann fuhr mit seinem Renault Capture die Tannenstraße entlang. An der Kreuzung zur Bismarckstraße übersah er einen herannahenden Kia, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Die Fahrerin des Kias wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Beim 21-jährigen Verursacher stellten die Polizeibeamten während der Aufnahme des Unfalls drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Mit welchen Konsequenzen der Mann rechnen muss, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab. |elz

Trickdiebe erbeuten Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Einem Mann ist am Montagmittag von Trickdieben der Geldbeutel gestohlen worden. Ein Unbekannter hatte den Senior gegen 13:30 Uhr in einem Café am Fackelrondell angesprochen und ihn in ein “Bettelgespräch” verwickelt. Während der 78-Jährige abgelenkt war, schnappte sich die weibliche Begleitung des Mannes den Geldbeutel, der auf dem Tisch lag. Danach verließ das Pärchen das Café.

Erst wenig später bemerkte der Senior, dass seine Geldbörse verschwunden war. Die mutmaßlichen Täter beschrieb er folgendermaßen:

Der Mann war dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Basecap und einen Mundschutz. Die Frau war ebenfalls dunkel gekleidet. Sie trug eine Winterjacke mit Fellkragen.

Eine nähere Beschreibung war leider nicht möglich. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Unfallflucht: Wer hat den Hyundai beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag von einem Parkplatz in der Jägerstraße gemeldet worden. Ein 32-jähriger Mann hatte seinen Hyundai i30 am Montag gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz unbeschädigt abgestellt.

Als er am Dienstag gegen 11:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der rechten Seite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen. Der Verursacher hatte sich jedoch aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Hyundai touchiert hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |elz

Sonderkontrolltag gegen Diebstähle aus Fahrzeugen

Westpfalz (ots) – Immer wieder berichten wir über Diebstähle aus Autos. Meistens sind die Täter gezielt auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen. Sie wollen Autos gar nicht gewaltsam aufbrechen, sondern nutzen einfach die Gelegenheiten, die sich ihnen bieten um dann aus dem Wageninneren alles abzugreifen, vom Münzgeld, über die Sonnenbrille oder die Tasche mit den Sportklamotten bis hin zum Navigationsgerät.

Die Täter nutzen die Fahrlässigkeit von Autobesitzern aus und nehmen alles mit, was einen Wert haben könnte.

Deshalb setzt die Polizei wieder verstärkt Präventionsstreifen ein. Am 01.12.2022 sind die uniformierten Beamten der Polizeiinspektionen von Kaiserslautern, Landstuhl und Rockenhausen in ihren Dienstgebieten unterwegs und suchen den Kontakt zu den Anwohnern.

Die Einsatzkräfte werden verstärkt auf unverschlossene Autos und Wertgegenstände in den Fahrzeugen achten und deren Besitzer sensibilisieren. Außerdem informieren sie über Sicherungsmöglichkeiten, stehen als Ansprechpartner Rede und Antwort und nehmen auch Hinweise zu möglichen Straftaten entgegen.

Die Beamten werden durch Kräfte der US-Security Police unterstützt. Noch mehr Infos und Tipps gibt der Sachbereich “Zentrale Prävention” am 01. Dezember ab 16 Uhr an seinem Infostand auf dem Parkplatz des Möbel Martin in der Europa-Allee. |elz