Karlsruhe – 47-Jähriger greift Gastwirt mit Messer an

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Weil ein 47-jähriger Mann am Montag gegen 17.20 Uhr

nach einer Streitigkeit auf Geheiß des Wirts dessen Mühlburger Café verlassen

sollte, habe er den Gastwirt in der Folge mit einem Klappmesser angegriffen.

Glücklicherweise erwischte er dabei nur dessen Jacke, die dabei beschädigt

wurde. Der Angegriffene blieb unverletzt.

Anschließend flüchtete der 47-Jährige in seine nahegelegene Wohnung. Mehrere

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Verdächtigen dort vorläufig festnehmen,

als er nach einem Telefonat mit dem Führungs- und Lagezentrum des

Polizeipräsidiums Karlsruhe einsichtig wurde und freiwillig die Wohnungstür

öffnete. Das mutmaßliche Tatmesser konnten die Beamten sicherstellen.

Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher

Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen.

Pfinztal – Einbrecher hebeln Kellertür auf

Pfinztal-Berghausen (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum

zwischen Dienstag, 22. November und Montag, 28. November in ein Wohnhaus im

Tulpenweg in Pfinztal-Berghausen ein.

Die Einbrecher hebelten die Kellertür des momentan unbewohnten Einfamilienhauses

auf, um sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Im Inneren wurden sämtliche

Räume und Schränke durchwühlt. Angaben zu dem entwendeten Diebesgut können

aktuell noch keine gemacht werden.

In diesem Zusammenhang hat eine aufmerksame Zeugin vor dem angeführten

Tatzeitraum einen Verdächtigen beobachtet:

Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt und zirka 180 cm groß beschrieben. Er war

mit einer grauen Mütze und einem dunkelgrauen Anorak bekleidet.

Hinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 erbeten.

Kraichtal – Gefährlicher Überholvorgang führt beinahe zum Zusammenstoß – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein riskanter Überholvorgang führte am Montag gegen 07.45 Uhr

auf der Landstraße 618 zwischen Gochsheim und Heidelsheim beinahe zu einem

Unfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 51-Jährige mit ihrem Pkw von Gochsheim

in Richtung Heidelsheim. Nach dem Abzweig nach Neibsheim beziehungsweise

Oberacker wurde sie wohl an einer unübersichtlichen Stelle von einem

dunkelblauen BMW überholt. Während des Überholvorgangs kam ein Pkw entgegen,

offenbar konnte nur durch eine starke Bremsung der Überholten ein Zusammenstoß

verhindert werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 zu melden.

Karlsruhe – Pkw landet beim Abbiegen in Gleisbett und fährt sich fest

Karlsruhe (ots) – Keine S-Bahn, sondern ein Kleinwagen stand am Montag gegen

19:10 Uhr an Gleis 1 des Albtalbahnhofes. Ein 26-jähriger Mann fuhr wohl beim

Abbiegen von der Ebertstraße in die falsche Richtung und landete im Gleisbett.

Glücklicherweise wurde niemand durch das ungewöhnliche Fahrmanöver verletzt.

Aufgrund der Bergung des Fahrzeuges kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des

Schienenverkehrs.

Karlsruhe – Dreister Diebstahl aus Garage

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter haben von Freitag auf Montag in der

Karlsruher Waldstadt, Königsberger Straße, zwei hochwertige Fahrräder entwendet.

Die Polizei Karlsruhe geht derzeit davon aus, dass die Täter zwischen Freitag,

circa 16:00 Uhr und Montag, circa 11:45 Uhr, in eine verschlossene Garage

eindrangen. Im Anschluss entwendeten sie ein E-Bike und ein Pedelec. Der Schaden

beläuft sich auf mehrere tausend Euro. An der Garage selbst entstand kein

Schaden.

