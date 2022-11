Sinsheim: Rollerfahrer nach Unfall verletzt

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am späten Montagnachmittag kam es in der

Sinsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 15 Jahre alte Fahrer

eines Motorrollers verletzt wurde.

Den bisherigen Ermittlungen zu Folge übersah ein 22-jähriger VW-Fahrer gegen

17:30 Uhr offenbar das von links heranfahrende Kleinkraftrad des 15-Jährigen,

als er von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einfuhr. Beim anschließenden

Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich der 15-jährige Roller-Fahrer verschiedene

Verletzungen zu und musste, nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den

Rettungsdienst, in einer nahegelegenen Klinik medizinisch behandelt werden.

Neben dem Kleinkraftrad wurde auch das Auto des 22-jährigen Unfallverursachers

durch die Kollision beschädigt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens wird auf rund 2000,- Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Sinsheim kam es zu keinen

nennenswerten Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs.

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) / L 599: Zwei beschädigte Pkw nach Verkehrsunfall

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) / L 599 (ots) – Ein Verkehrsunfall mit zwei

Fahrzeugen endete für die beiden Unfallbeteiligten am Montagmorgen glimpflich.

Gegen 7:50 Uhr war der 38-jährige Fahrer eines Audi Avant auf der L 599 in

Richtung Mannheim unterwegs. Offenbar aufgrund technischer Probleme am Fahrwerk

seines Pkw verlor der 38-Jährige in Höhe der Abfahrt Brühl-Süd die Kontrolle

über sein Fahrzeug, als dieses ins Schleudern geriet.

Eine 57-jährige BMW-Fahrerin stand zu diesem Zeitpunkt, an der roten Ampel

wartend, auf dem Linksabbiegestreifen der L 630 in Richtung Mannheim. Der 38

Jahre alte Fahrer des Audi kollidierte im Zuge des Schleudervorgangs zunächst

mit der Beifahrerseite des BMW der 57-Jährigen, ehe er im Bereich der genannten

Abfahrt zum Stehen kam. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden, welchen die

Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Schwetzingen den ersten Schätzungen

nach auf rund 20.000,- Euro beziffern. Beide Fahrzeuge waren nicht weiter

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die beiden Unfallbeteiligten trugen glücklicherweise keine Verletzungen davon.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallörtlichkeit

zwischenzeitlich zu Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) / L 600: Nach Frontalzusammenstoß sucht Polizei nach Zeugen!

Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) / L 600 (ots) – Nach dem Frontalzusammenstoß mit

insgesamt vier beteiligten Pkw und mehreren Verletzten am vergangenen Sonntag,

27.11.2022, gegen 17:20 Uhr auf der L 600 bei Gaiberg sucht die Polizei weiter

nach Zeugen des Verkehrsunfalls.

Da das Unfallgeschehen bislang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte,

hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler der Verkehrspolizei auf weitere Hinweise

unbeteiligter Verkehrsteilnehmer. Laut Angaben der Unfallbeteiligten hielt sich

vorübergehend eine Frau an der Unfallstelle auf, welche den Unfall beobachtet

haben soll.

Sowohl diese, als auch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst

Heidelberg, Tel.: 0621 / 174-4111, in Verbindung zu setzen.

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis): Küchenbrand gelöscht, eine Person leicht verletzt

Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – In einer Küche eines Anwesens in der

Schubertstraße in Eppelheim kam es am frühen Montagabend zu einem

Brandgeschehen, nachdem dort zuvor eine Fritteuse bedient worden war. Einer der

Bewohner erlitt leichte Brandverletzungen an der Hand, welche im Krankenhaus

versorgt werden mussten. Im Anwesen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund

5.000 Euro. Ob der Größe des Anwesens waren starke Kräfte der Berufsfeuerwehr

Heidelberg vor Ort, wodurch die Schubertstraße zwischenzeitlich voll gesperrt

war. Mittlerweile sind alle Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und der Verkehr ist

wieder vollständig freigegeben.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, den

24.11.2022 und Samstag, den 26.11.2022 wurden in der Wichernstraße mindestens

neun geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden

in Höhe von rund 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen sowie Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet

haben, unter der Tel.: 06203 93050 Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittler

aufzunehmen.