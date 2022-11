Frankfurt-Innenstadt: Trickbetrug durch „Schockanruf“ – Warnung der Polizei

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Montag, den 29. November 2022, kam es in der

Innenstadt zu einem Trickbetrug, als unbekannte Täter einen 73-jährigen Mann und

dessen Frau am Telefon täuschten. Die Betrüger gelangten mit einer perfiden

Masche des sogenannten „Schockanrufs“ an Bargeld und Goldmünzen der

Geschädigten.

Ein 73 Jahre alter Mann erhielt zunächst am Nachmittag einen Anruf auf sein

Festnetztelefon. Es meldete sich eine Frau, die ihm mit weinerlicher Stimme

erklärte, dass sie einen älteren Herrn an einem Zebrastreifen angefahren habe.

Dieser sei auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben und sie müsse nun in

Untersuchungshaft. Der 73-Jährige schlussfolgerte, mit seiner Tochter zu

sprechen.

Direkt nach der Schilderung wechselte der Gesprächspartner und eine

Rechtsanwältin erläuterte nun noch mal das Geschehen. Zwischenzeitlich versuchte

der 73-Jährige vergeblich seine Tochter zu erreichen. Bereits kurze Zeit später

meldete sich erneut die Rechtsanwältin, welche angab schon mit der

Staatsanwältin gesprochen zu haben. Für die Tochter sei nun eine Kaution zu

zahlen, um die mehrmonatige Untersuchungshaft abzuwenden. Im weiteren Verlauf

erkundigte sich die Frau noch nach dem im Haus verfügbaren Bargeld, was ihr

jedoch nicht genug zu sein schien. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang

es der vermeintlichen Anwältin, den 73-Jährigen und dessen Ehefrau dazu zu

bringen, weiteres Bargeld bei einer Bank zu holen sowie Goldmünzen

zusammenzusuchen.

In der Folge lotste die „Rechtsanwältin“ den 73-Jährigen nach Frankfurt in die

Heiligkreuzgasse. Da dieser angeblich einen aktuellen Corona-Test benötigen

würde, um die Zahlung für die Kaution bei der Gerichtskasse vorzunehmen,

erschien draußen gegen 17:30 Uhr eine vermeintliche Angestellte mit einer

schwarzen Tasche. Der 73-Jährige übergab der Unbekannten aus seinem Auto heraus

Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend

verschwand die Frau wieder. Der Betrug fiel erst später auf, Geld und Gold waren

da bereits weg.

Täterbeschreibung der Abholerin:

Weiblich, circa 165 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde mittellange Haare,

sprach akzentfrei Deutsch; trug eine FFP2-Maske und einen grauen Mantel mit

blassem Fischgrätenmuster.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 52499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Warnung der Polizei:

Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine

Diskussionen ein.

Legen Sie einfach auf.

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen

über den Anruf.

Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110.

der 110.

der 110. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines

Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Frankfurt-Fechenheim: Sprinter aufgebrochen

Frankfurt (ots) – (fue) In der Zeit zwischen Freitag, den 25. November 2022,

16:00 Uhr und Montag, den 28. November 2022, 06:50 Uhr, brachen bislang

unbekannte Täter gewaltsam einen in der Starkenburger Straße abgestellten

Mercedes-Benz Sprinter auf.

Von der Ladefläche entwendeten sie mehrere Spezialgeräte zur Dokumentation bzw.

Reinigung von Rohren, wie z.B einen sogenannten „Push Buddy“, eine

Spiralmaschine, eine Schleifmaschine, eine Bohrmaschine, einen Kamerakopf sowie

mehrere Kabelhaspel. Der Wert der entwendeten Gegenstände beziffert sich

zusammen auf etwa 45.000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit dem

Diebstahl geben können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer

069-755 – 11800 in Verbindung zu setzen.