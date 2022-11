Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Schul-Weihnachtsbaum geklaut

Den Dieben offenbar doch zu sperrig war deren Beute, die sie im Verlaufe des vergangenen Wochenendes vom Gelände der Schule in Borngasse mitgehen ließen. Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) betraten die Langfinger das Schulgelände und beschädigten mehrere Spanngurte, mit deren Hilfe ein geschmückter Tannenbaum auf einem Außengeländer fixiert worden war und schafften diesen fort. Inzwischen wurde der Baum an einem Feldweg am Ortsausgang von Ober-Mörlen aufgefunden. Unklar ist jedoch bislang, wer diesen dort hingeschafft hatte. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Diebstahls, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruchs und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430. Im Übrigen kann man Weihnachtsbäume bereits seit Ende November bei entsprechenden Händlern ganz legal kaufen, ohne sich strafbar zu machen.

Bad Nauheim: Diebstahl aus Rohbau

Arbeitsmaterialien einer Malerfirma entwendeten Diebe zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) aus einem Rohbau im Bad Nauheimer Dachspfad. Gestohlen wurden zwei Kabeltrommeln, zwei Baustellenlampen sowie ein Farbspritzgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Glauburg: Autoscheibe eingeschlagen

In der Stockheimer Ringstraße entwendete ein Dieb in der Nacht auf Montag eine im Innenraum aufbewahrte Geldbörse aus einem schwarzen Seat Leon. Zwischen Sonntagabend (21 Uhr) und Montagmorgen (10.20 Uhr) war eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen- und das Portmonee herausgenommen worden. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Einbrecher stehlen Schmuck

Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro entwendeten Einbrecher im Laufe des Sonntags (27.11.) aus zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Samlandweg. Zwischen 14.45 Uhr und 22 Uhr hebelten die Straftäter zwei Fenster auf und gelangten so in die jeweiligen Wohnräume. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstals und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Samlandweg aufgefallen? Hatte jemand die Taten beobachten können? Wem sind die Kriminellen bei ihrer anschließenden Flucht begegnet?

Wöllstadt: Kennzeichenschilder entwendet

Beide Kennzeichen eines schwarzen VW Beatle ((FB-G 1704) entwendeten Diebe zwischen Sonntagabend (20 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) in der Nieder-Wöllstädter Klappergasse. Wo sind die genannten Schilder seither aufgefallen? Wer hatte die Tat beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Verkaufsstand aufgebrochen

Unbekannte brachen im Zeitraum von Sonntag, 23.30 Uhr bis Montag, 17.20 Uhr auf dem umzäunten Gelände des Hotels am Elvis-Presley-Platz in einen Verkaufsstand ein und entwendeten größere Mengen verpackter Steaks, Bratwürste und Pommes. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbrecher überrascht

Einen großen Schrecken erlitten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kurt-Moosdorf-Straße, als sie am Montagabend, wenige Minuten nach 19 Uhr nachhause zurückkehrten. Im Haus überraschten sie einen Einbrecher, der offenbar kurz zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gestiegen und gerade dabei war, die Räume nach Wertsachen zu durchforsten. Der als schlank beschriebene, etwa 180 cm große und dunkel gekleidete Mann, der eine Sturmhaube über den Kopf gezogen hatte, ergriff sofort die Flucht. Der Mann sprang durch das zuvor geöffnete Fenster in den Garten, verlor dabei Teile des Diebsgutes, kletterte über einen Zaun auf das Nachbargrundstück und türmte in Richtung Berliner Straße. Dabei begleitete(n) ihn eine oder zwei weitere Personen, die sich zuvor offenbar im Garten aufgehalten hatte(n). Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren am Montagabend in der Kurt-Moosdorf-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand den oder die Täter während des Einbruchs beobachtet? Wem sind diese bei ihrer anschließenden Flucht begegnet?

Bad Vilbel: Durch Wintergarten in Haus gelangt

Durch die zuvor eingeschlagene Glasscheibe eines Wintergartens gelangte(n) (ein) Einbrecher im Verlaufe des Montags in ein Einfamilienhaus im Bad Vilbeler Erzweg. Was genau entwendet wurde, steht aktuell nicht fest. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigem Kenntnisstand eingrenzen auf 12 Uhr bis 21.30 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Schneller Erfolg dank aufmerksamem Zeugen – Leergutdiebe ertappt

Verdächtig kam einem aufmerksamen Zeugen am Montagabend eine Personengruppe vor, die beladen mit mehr als einen Dutzend Säcken Leergut, gegen 23 Uhr am Bad Vilbeler Nordbahnhof am Bahnsteig wartete. Der Mann informierte die Polizei über seine Beobachtung. Dabei bewies er einen richtigen Riecher: Die leeren Flaschen, waren kurz zuvor offenbar vom Gelände eines Getränkeherstellers in der Gießener Straße entwendet worden. Die hinzugerufenen Polizeistreifen nahmen die fünf Männer vorläufig fest. Nach erfolgten erkennungsdienstlichen Behandlungen und der Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnten die 20 bis 26-jährigen Tatverdächtigen, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen, die Dienststelle wieder verlassen. Das Leergut im Wert von knapp 500 Euro wurde sichergestellt.

Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht auf A5 bei Ober-Mörlen

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (25.11.) auf der A5 bei Ober-Mörlen, in dessen Rahmen ein 22-jähriger Mann aus dem Kreis Groß-Gerau sowie eine 22 Jahre alte Frau aus dem Kreis Offenbach leicht verletzt wurden, ermittelt die mittelhessische Autobahnpolizei wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06033/7043-5010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Was war geschehen?

Der 22-Jährige war am Steuer eines weißen Ford aus Richtung Kassel kommend unterwegs in Richtung Frankfurt; dabei befuhr er gegen 13.15 Uhr den mittleren von drei Fahrstreifen. In Höhe Ober-Mörlen wechselte plötzlich von der rechten Spur ein weinroter Van, möglicherweise ein VW Touran, auf die mittlere. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Ford-Fahrer nach links aus und prallte dabei seitlich gegen den auf der linken Spur fahrenden, gelben Mercedes der 22-Jährigen. Dieser wiederum wurde dadurch gegen die Mittelleitplanke gedrückt.

Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer des weinroten Autos fuhr, scheinbar unbeeindruckt, weiter in Richtung Süden. Rettungskräfte brachten die junge Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihr nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Der Ford-Lenker seine Fahrt schließlich fortsetzen.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro.

Hatten weitere Verkehrsteilnehmer das Unfallgeschehen beobachten können? Wer kann Hinweise auf den am Unfall beteiligten, weinroten Van sowie dessen Fahrer geben?