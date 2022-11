Marburg – Kratzer auf der Fahrertür

Nachdem ein noch unbekannter Täter die Fahrertür mutwillig verkratzte, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene schwarze Nissan Qashqai mit Offenbacher Kennzeichen (OF) stand zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Montag, 28. November, ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Sankt-Martin-Straße 15. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Großseelheim – 7-jähriges Mädchen von Pkw erfasst – Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei Stadtallendorf bittet bislang nicht erfasste Zeuginnen und Zeugen des Verkehrsunfalls von Montag, 28. November, um ca. 15.35 Uhr, vor dem Anwesen Marburger Ring 35 sich zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein Richtung Schönbach fahrender 58 Jahre alter Mann mit seinem grauen C-Klasse Mercedes ein die Straße überquerendes 7-jähriges Mädchen. Das Mädchen wurde aufgeladen und stürzte im weiteren Verlauf des Geschehens auf die Straße. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt transportierte der Rettungswagen das schwer, nach ersten Rückmeldungen jedoch nicht lebensgefährlich verletzte Kind ins Krankenhaus. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Mushecke – Spiegel vom schwarzen Golf beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf bitten nach einem Verkehrsunfall in der Mushecke um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Dienstag, 29. November, zwischen 07 und 11.50 Uhr. Der betroffene schwarze VW Golf mit BID-Kennzeichen parkte am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Mushecke 1. Nach den Spuren fuhr das derzeit noch unbekannte, verursachende Fahrzeug vom Friedhof kommend durch die Mushecke zur Hospitalstraße und streifte beim Vorbeifahren den geparkten Golf. Am Golf entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallkrachen gehört, in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben dazu machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallflucht Unterm Bornrain

Cölbe

Der bei einer Unfallflucht an der Fahrerseite beschädigte grau Ford S-Max stand zur Unfallzeit zwischen 17.10 Uhr am Montag und 08.20 Uhr am folgenden Dienstag, 29. November, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Unterm Bornrain 25. Der Schaden ist am Kotflügel vorne links und an der Fahrertür und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten S-Max gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und eventuell auch Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach – Unfall durch Ölspur – Polizei bittet um Hinweise

Nach den ersten Ermittlungen war eine Ölspur ursächlich für den Unfall am Dienstag, 29. November, gegen 07.25 Uhr, auf der Landstraße 3049 zwischen Bad Endbach und Günterod. Ein 18 Jahre junger Mann aus Bischoffen kam mit seinem Pkw auf der Ölspur ins Rutschen und im weiteren Verlauf von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen transportierte den ansprechbaren 18-Jährigen zur Untersuchung etwaiger innerer Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall und die Ölspur erforderten eine Vollsperrung der Landstraße 3049. Die Polizei veranlasste entsprechende Rundfunkwarnmeldungen. Bislang steht der Verursacher der festgestellten Ölspur, die sich in Günterod verliert nicht fest. Wer war am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Bad Endbach und Günterod unterwegs und kann Angaben zur Entstehung der Ölspur bzw. zu dessen Verursacher machen?

Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Festnahme nach Familienstreit

Am Montagabend, 28. November, gegen 23.10 Uhr, eskalierte in einer Wohnung in der Sudetenstraße ein Streit unter Lebenspartnern. Im Verlauf des Streits soll der 32 Jahre alten Mann die gleichaltrige Frau mit einem Gegenstand am Kopf verletzt haben. Die Frau befindet sich im Krankenhaus und ist außer Lebensgefahr. Bei der Festnahme war der Mann mit einem Messer bewaffnet, welches er erst nach Einsatz des Pfeffersprays fallen ließ. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatumständen dauern noch an.

Cappel – Scheibe eingeworfen – Flucht endete mit Festnahme

Auf einen negativen Bescheid reagierte ein 25 Jahre alte Mann mit einer Sachbeschädigung. Er zertrümmerte beim Job-Center in der Raiffeisenstraße mit einem Stein eine 0,9 x 2,5 Meter große Scheibe und flüchtete dann Richtung Innenstadt. Die Flucht währte nur kurz und endete am Montag, 28. November, um 13.30 Uhr mit der vorrübergehenden Festnahme. Die Polizei entließ den Mann später im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.

Marburg – Mülltonnen brannten

Ohne Gebäudeschaden und ohne Verletzte, aber mit zwei zerstörten Müllcontainern endete der Brand dieser Abfallbehälter. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Chemnitzer Straße am Dienstag, 29. November, gegen 00.20 Uhr. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro. Die Polizei geht derzeit von zumindest fahrlässiger Inbrandsetzung aus und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat gegen Mitternacht in der Chemnitzer Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem späteren Brand der Müllcontainer im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.