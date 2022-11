Niederaula. Am Freitagabend (25.11.) hatte ein Unbekannter unberechtigt einen Stall auf einem Privatgelände in der Fuldastraße betreten und drei dort untergebrachte Pferde unsittlich berührt. Die Tiere blieben nach den momentan vorliegenden Erkenntnissen unverletzt – wir berichteten.

Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnten Beamte der Bad Hersfelder Polizei am heutigen Dienstag (29.11.) schließlich einen 30-jährigen Tatverdächtigen aus Bad Hersfeld festnehmen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

Die genauen Hintergründe, warum der Bad Hersfelder die Stallung unberechtigt betrat und die Tiere anfasste, sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die osthessische Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Abbiegeunfall

Fulda. Ein 72-jähriger Traktorfahrer aus Neuhof und eine 18-jährige Honda-Fahrerin aus Neuhof erlitten bei einem Unfall am Montag (28.11.) leichte Verletzungen. Der 72-Jährige befuhr gegen 7.15 Uhr mit seinem Traktorgespann den Westring in Fahrtrichtung Sickels und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an der dortigen Anschlussstelle nach links auf die L 3079 in Fahrtrichtung Giesel abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 18-Jährigen, welche zeitgleich die L 3079 aus Richtung Giesel kommend in Fahrtrichtung Sickels befuhr. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (28.11.) erlitt ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 22.20 Uhr den Gerloser Weg in Fahrtrichtung Mackenrodtstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand geradeaus weiter auf den Gerloser Weg fahren. Im Einmündungsbereich zur Mackenrodtstraße kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Skoda-Fahrer, welcher den Gerloser Weg in gleicher Richtung befuhr und nach rechts in die Mackenrodtstraße abbiegen wollte. Der Pedelec-Fahrer kam in der Folge zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Montag (28.11.), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17 Uhr, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße gegen einen geparkten Toyota-Kombi. Dabei entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Montag (28.11.), gegen 8 Uhr, parkte ein Mann seinen Opel Vivaro auf den Parkplätzen in der Straße „Cent“ in Höhe der Hausnummer 1. Als er gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer am linken hinteren Teil der Karosserie fest. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug und verursachte so den Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Einbruch in Scheune und Feldhütte

Ludwigsau. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (28.11.) in eine Scheune und eine Feldhütte in der Straße „Im Heischbach“ im Ortsteil Rohrbach ein.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter zunächst eine Verriegelung der Scheune und verschafften sich so unbefugten Zutritt. Aus der Lagerhalle stahlen die Langfinger eine Benzin-Kettensäge der Marke Stiel, einen 20 Liter Kanister mit Benzin sowie ein nicht zugelassenes Kleinkraftrad des Herstellers Zündapp ohne Schlüssel.

Auch eine Feldhütte – nur wenige hundert Meter von der Scheune entfernt – wurde zum Ziel unbekannter Täter. Hier öffneten die Einbrecher ebenfalls die Verriegelung der Hütte und entwendeten anschließend rund 30 Flaschen und Getränkedosen Spirituosen.

Das Diebesgut aus beiden Objekten hat einen Gesamtwert von circa 800 Euro. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Arbeitsmaschine gestohlen

Niederaula. Von einer Baustelle in der Straße „Am Friedrichsfeld“ in Kleba entwendeten Unbekannte am frühen Montagmorgen (28.11.), zwischen 0.40 Uhr und 1 Uhr, einen gelben Radlader des Herstellers JCB, Typ 409. Die Maschine hat einen Wert von circa 35.000 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut auf einem Transportfahrzeug, möglicherweise einem Anhänger, vom Tatort wegfuhren. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude – Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (29.11.), gegen 2:40 Uhr, in eine Schule in der Goerdelerstraße ein. Die Täter warfen die Scheibe einer Zugangstür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld – Zeugenaufruf

Hünfeld (ots)

Am Montag (28.11.2022) kam es gegen 16.35 Uhr es auf der K 149 bei Burghaun-Steinbach, kurz hinter dem Steinbacher Friedhof, im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher fuhr aus Richtung Gruben kommend in Richtung Steinbach und kam in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit über die Fahrbahnmitte hinaus. Hierbei berührten sich die linken Außenspiegel des abkommenden Fahrzeugs mit dem entgegenkommenden Pkw VW Golf eines 30-jährigen Fahrers aus Hünfeld. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste ebenfalls einen Schaden am linken Außenspiegel davongetragen haben. Bei dem flüchtigen Unfallverursacher soll es sich vermutlich um einen grauen Pkw Audi A4 handeln, der eine auffällige schwarze Motorhaube hat.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall Sachschaden mit Straßensperrungen

Ein 46 jähriger Bad Nauheimer befuhr mit einer Sattelzugmaschine und -Auflieger, die B 275 aus Richtung Altenschlirf kommend in Richtung Nösberts-Weidmoos. In Höhe der Unfallstelle geriet er mit seinem Fahrzeug auf die dortige Bankette, wodurch das Gespann ins Schleudern geriet und der Sattelauflieger sich von der Zugamschine löste und auf die dortige Leitplanke stürzte. Die Leitplanke wurde komplett zerstört, der Inhalt des Sattelauflieger verteilte sich auf und eben neben die Fahrbahn. Der Sattelauflieger und die Zugamschine wurden stark beschädigt, verletzt wurde niemand. Auf Grund der Bergungsarbeiten wurde der Streckenabschnitt für mehrere Stunden vollgesperrt.