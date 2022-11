Wiesbaden: Die Polizei-News

Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Unfall,

Flörsheim-Weilbach, Bundesautobahn 66, Montag, 28.11.2022, 22:40 Uhr

(wie) Ein betrunkener LKW-Fahrer hat am späten Montagabend einen Unfall auf der

Tank- und Rastanlage Weilbach an der A 66 verursacht. Der 36-Jährige aus

Weißrussland wollte gegen 22:40 Uhr mit seinem Sattelzug ausparken, fuhr dabei

allerdings gegen den geparkten Sattelzug eines 60-Jährigen aus der Tschechischen

Republik. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme

zeigte der Atemalkoholtest der Polizei einen Wert von über 2,5 Promille bei dem

36-Jährigen an. Der Mann wurde festgenommen und dufte die Polizeidienststelle

erst nach einer Blutentnahme, der Sicherstellung seines Führerscheines und der

Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder verlassen.

Schafe auf der Autobahn,

Idstein, Bundesautobahn 3, Samstag, 26.11.2022, 11:00 Uhr

(wie) Durch die Beschädigung eines Weidezauns geriet am Samstag eine ganze Herde

Schafe auf die A 3 bei Idstein. Die Autobahnpolizei wurde gegen 11:00 Uhr von

unzähligen Anrufern über Tiere auf der A3 zwischen Idstein und Bad Camberg

informiert. Die Streife entdeckte die Tiere auf dem Standstreifen der Autobahn

in Richtung Frankfurt. Offenbar hatte ein unbekannter Täter den Weidezaun

mutwillig beschädigt und so war die Schafsherde an die Autobahn gelangt. Für

circa 40 Minuten musste die Autobahn gesperrt werden, um die Schafe zusammen mit

der Feuerwehr und weiteren Helfern wieder auf die Weide zu bringen. Es bildete

sich ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge. Die Polizei ermittelt wegen

des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und erbittet unter der

Rufnummer 0611/345-0 um Hinweise.

Erschreckendes Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung, Wiesbaden,

Bundesautobahn 66, Samstag, 26.11.2022, 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Autobahnpolizei auf der A 66 bei

Wiesbaden rasten zu viele viel zu schnelle Fahrzeuge am Messgerät vorbei. Die

Beamten hatte ihre Messung zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und

Erbenheim kaum begonnen, als das Messgerät schon auslöste. Dies sollte sich den

ganzen Tag nicht mehr ändern. Insgesamt 791 Fahrzeuge fuhren so schnell, dass

ein Beweisbild gefertigt wurde, das Gerät also „blitzte“. 33 davon waren so

schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Dafür muss auf der

Autobahn mehr als 40 km/h schneller als erlaubt gefahren werden. Trauriger

Spitzenreiter war ein Auto mit 191 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h. Der

Fahrer wird nun mindestens drei Monate zu Fuß gehen müssen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 28.11.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Auf dem Dach eines Einkaufszentrums auf dem Bahnhofsplatz wurde am

Montagnachmittag ein 18-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit

Pfefferspray besprüht. Nach Angaben des Geschädigten habe sich der Angreifer

gegen 14.00 Uhr von hinten genähert und ihn dann völlig unvermittelt mit

Pfefferspray attackiert. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten,

sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Paket aus Treppenhaus gestohlen – Gestohlener Kaffeevollautomat auf

Verkaufsportal wiedererkannt, Wiesbaden-Breckenheim, An der Höhe, 23.11.2022,

16.30 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Am vergangenen Mittwoch wurde aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

in der Straße „An der Höhe“ in Breckenheim ein dort abgelegtes, ausgeliefertes

Paket gestohlen. Das Diebesgut, ein Kaffeevollautomat im Wert von rund 600 Euro,

wurde im weiteren Verlauf von dem Geschädigten auf einem Verkaufsportal

wiedererkannt und der Verkäufer festgenommen. Der Diebstahl des Paketes

ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Später

wurde auf einem Verkaufsportal im Internet eine augenscheinlich identische

Kaffeemaschine von einem Wiesbadener Verkäufer inseriert. Die Polizei überprüfte

daraufhin den Anbieter der Kaffeemaschine und stellte das vermeintliche

Diebesgut sicher. Gegen den 23-jährigen Wiesbadener wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Diebstahls eingeleitet. Er wurde nach

den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 25.11.2022 bis 28.11.2022,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs.

Abgesehen hatten es die Täter auf eine im Umbau befindliche Bar, zwei Wohnungen,

ein Einfamilienhaus und zwei Baustellen. In der Seerobenstraße öffneten die

Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen gewaltsam das Fenster der im Umbau

befindlichen Gaststätte und entwendeten hochwertige Arbeitsmaschinen und -geräte

im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Das Fenster einer Erdgeschosswohnung in

der Wilhelminenstraße hielt in der Nacht zum Montag Aufhebelversuchen stand, so

dass die gescheiterten Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Am

Montagnachmittag machten sich die Täter zwischen 16.30 Uhr und 17.55 Uhr an

einem Wohnungsfenster in der Danziger Straße zu schaffen. In diesem Fall gelang

es den Unbekannten durch das Fenster in die Wohnung einzudringen. Sie

durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch offensichtlich nichts. Am

selben Tag wurde zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr ein Einfamilienhaus in der

Geschwister-Scholl-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten auch

dort ein Fenster aufgebrochen und anschließend die Wohnräume nach Diebesgut

durchsucht. Bei diesem Einbruch erbeuteten die Täter diverse Schmuckstücke. Auf

einem Baustellengelände in der Richard-Wagner-Straße drangen die Täter zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen in einen Rohbau ein und ließen zwei

Kabeltrommeln sowie zwei Baustrahler mitgehen. In der Anna-Birle-Straße

schnitten Diebe zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände

einer Baustelle sowie in den beiden dort befindlichen Gebäuden mehrere bereits

verbaute Kabel ab und entwendeten diese. Hinweise zu den Fällen nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 35-0 entgegen.

13-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Wiesbaden-Biebrich,

Josef-Brix-Straße, 28.11.2022, 07.50 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen im Kreuzungsbereich

Josef-Brix-Straße/Varusstraße/Feldbergstraße ein 13-jähriger Fahrradfahrer

verletzt. Der 13-Jährige war gegen 07.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der

Varusstraße in Richtung Biebricher Allee unterwegs, als es im Kreuzungsbereich

zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Toyota eines auf der

Josef-Brix-Straße fahrenden 56-jährigen Autofahrers kam. Der verletzte Junge

wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär

aufgenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Grundschule, Eltville-Hattenheim,

Hallgarter Straße, Freitag, 25.11.2022, 10:00 Uhr bis Montag, 28.11.2022, 08:10

Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde in eine Hattenheimer Grundschule

eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen folgend, suchten die Einbrecher das

Schulgebäude in der Hallgarter Straße auf und brachen dort zwei Zugangstüren

auf. Im Gebäude selbst öffneten sie gewaltsam unter anderem Schränke und

verursachten dabei einen mehrere Tausend Euro teuren Sachschaden. Entwendet

wurde offenbar nichts.

Die Polizeistation Eltville erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer

(06123) 9090-0.

Bei Kontrolle Waffe und Drogen aufgefunden, Taunusstein-Hahn, Aarstraße,

Dienstag, 29.11.2022, 00:15 Uhr

(fh)Eine Personenkontrolle in Taunusstein-Hahn hat in der Nacht zum Dienstag

Drogen und eine verbotene Waffe zutage gebracht. Kurz nach Mitternacht

entschloss sich eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach zwei Männer am

Zentralen Omnibusbahnhof einer Kontrolle zu unterziehen. Die Beamten hatten

offenbar den richtigen Riecher gehabt. Bei einem der beiden, einem 21 Jahre

alten Taunussteiner, konnten bei einer Durchsuchung mehrere Tütchen mit

Marihuana sowie ein Schlagring aufgefunden werden. Die Waffe und die Drogen

wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die

Polizisten im Anschluss auch die Wohnung des jungen Mannes. Hier konnten keine

verbotenen Gegenstände festgestellt werden. Den 21-Jährigen erwarten nun

Ermittlungsverfahren.

E-Scooter vor Einkaufsmarkt gestohlen, Oestrich-Winkel, Kerbeplatz, Montag,

28.11.2022, 15:00 Uhr – 15:10 Uhr

(fh)Diebe haben an Montagnachmittag einen E-Scooter in Oestrich-Winkel

gestohlen. Gegen 15:00 Uhr stellte der Besitzer des Zweirades der Marke „Segway“

sein Gefährt vor einem Supermarkt in der Straße „Kerbeplatz“ ab und widmete sich

seinem Einkauf. Als er nur wenige Minuten später zu dem Abstellort zurückkehrte,

musste er feststellen, dass ein Dieb den E-Scooter gestohlen hatte. Zuletzt war

der Roller mit dem Versicherungskennzeichen „HNI 795“ versehen. Der Wert wird

mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0.

Vermeintlicher Hundeköder in Walluf aufgefunden, Walluf, Hauptstraße,

Sonntag, 27.11.2022

(fh)Am Sonntag wurde in der Hauptstraße in Walluf ein mit einem Nagel versehenes

Stück Wurst aufgefunden. Am Montag erschien eine Anwohnerin der Hauptstraße bei

der Polizeistation Eltville und gab an, sie habe am Tag zuvor auf dem

Bürgersteig der Hauptstraße ein zusammengerolltes Stück Wurst aufgefunden,

welches mit einem Nagel gespickt gewesen sei. Der besagte Nagel wurde

sichergestellt. Nach bisherigen Kenntnissen wurde in Walluf kein Tier durch

einen etwaigen Verzehr verletzt. Die Hintergründe sind bislang noch völlig

unklar.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.