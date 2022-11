Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Mehrere Personen meldeten sich am Montag 28.11.2022 gegen 12 Uhr, bei der Polizei, dass ein Mann mit einer Pistole von einem Balkon in der Prinzregentenstraße geschossen hätte. In der betroffenen Wohnung fanden die Polizisten die Pistole.

Hierbei handelte es sich um eine Schreckschusspistole, die sichergestellt wurde. Gegen den 26-jährigen Schützen wurde eine Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.