Neustadt: Bläserphilharmonie Deutsche Weinstraße – Konzert am 21. Januar 2023

Neustadt an der Weinstraße – Zum Konzert am Samstag, 21.01.2023, um 19 Uhr im Saalbau lädt der Musikverband Deutsche Weinstrasse e.V. ein.

Die BDW ist ein ca. 90köpfiges Orchester des Musikverbandes Deutsche Weinstraße. Ziel des Orchesters ist es, talentierte und engagierte Musikerinnen und Musiker zu fördern, den Erfahrungsaustausch zu pflegen, anspruchsvolle Blasorchesterliteratur einzuüben und in Konzerten zu präsentieren.

Programm:

Overture to a New Age – Jan de Haan

Paris Sketches – Martin Ellerby

Wonderful Town – Leonard Bernstein arr. Luc Vertommen

Cantus (Song of Night) – Thomas Doss

Danzon No. 2 – Arturo Marquez arr. Oliver Nickel

Dirigent:

Musikalischer Leiter der BDW ist Verbandsdirigent Thomas Kuhn. Er studierte Schulmusik mit dem Leistungsfach Dirigieren, absolvierte den C-Dirigentenkurs des Landesmusikverbandes und den B-Kurs an der Bläserakademie Sachsen unter Jan Cober. Er ist Leiter des Musikvereins Mechtersheim, 2. Vorsitzender im Landesblasorchester Baden-Württemberg sowie Lehrer am Gymnasium am Kaiserdom Speyer, wo er auch die Schulorchester leitet. 2010 gründete er die BDW und leitet sie seither.

Kinder bis einschliesslich 10 Jahre erhalten freien Eintritt zur Veranstaltung (nur mit Platzkarte, bitte buchen Sie eine Freikarte für 0,50 €). Behinderte Personen können sich an den zuständigen Veranstalter wenden (siehe Rollstuhlinformation).

Karten:

RheinpfalzCARD Aktion: https://secure.adticket.de/p/reservix/event/2024729?open_seatmap=true

www.ticket-regional.de/mdw

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.