Kaiserslautern – Seit 2003 begeht die Stadt Kaiserslautern den internationalen Tag „Nein zur Gewalt an Frauen“ am 25. November.

Bürgermeisterin Beate Kimmel unterstützte daher auch in diesem Jahr das Aktionsbündnis bei den Veranstaltungen. Mit dem Hissen der Flagge „Terre de femmes“ an der Handwerkskammer und dem Solidaritätsmarsch durch die Innenstadt begann am Freitag (25.11.2022) der Gedenktag. Auf dem Schillerplatz wurde sich letztlich zu einer Kundgebung versammelt, um gemeinsam die Rechte der

Frauen hervorzuheben.

Aus aktuellem Anlass stand die Revolution im Iran in diesem Jahr im Fokus. Wie bei den Demonstrationen dort wurden auch in Kaiserslautern die Worte „Frau, Leben, Freiheit“ skandiert, um sich solidarisch zu den Frauen im Iran zu zeigen. Gemeinsam mit Anna Raab, der Leiterin der Frauenzuflucht KL, Claudia Kettering, von der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft, Katharina Disch, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, und Polizeidirektor Ralf Klein sprach sich die Bürgermeisterin für das Hinsehen und gegen das Wegsehen zu Gewalttaten aus.

„Nicht nur im Iran herrscht Gewalt an Frauen, auch bei uns in Kaiserslautern und in ganz Deutschland ist dieses Problem allgegenwärtig. Ich appelliere daher an uns alle: Sollten Sie Kenntnis oder auch nur den Verdacht über Gewalt an einer Frau haben, bieten Sie Ihre Hilfe an und wenden Sie sich an das Hilfetelefon. Denn oftmals schaffen es die Frauen nicht alleine, sich aus ihrer kritischen Lage zu befreien“,