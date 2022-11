Widerstand geleistet

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Montag 28.11.2022 gegen 00:40 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen alarmiert, weil aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Oggersheim laute Schreie zu hören waren.

Bei der Überprüfung der Wohnung durch Polizeikräfte verhielt sich der 23-jährige Familienvater derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Hiergegen wehrte er sich, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte.

Da der Mann auch weiter aggressiv war, wurde er über Nacht in den Polizeigewahrsam genommen.

Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend (27.11.2022) konnte nach einer Alarmauslösung auf dem Wertstoffhof in der Rheinstraße ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 26-Jährige konnte im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Wertstoffhofes festgestellt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich der Mann unbefugt Zutritt zu dem Gelände verschaffen wollte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde zwischen dem Abend des 25.11.2022 und dem Morgen des 27.11.2022, mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In der Bürgermeister-Trupp-Straße, der Kleinen Almengasse und auf dem Parkplatz der Friedrich-Ebert-Halle öffneten die bislang unbekannten Täter gewaltsam die Schlösser der durchweg älteren Fahrzeugmodelle und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen.

In zwei Fällen wurde auch erfolglos versucht, das Auto durch Manipulation des Zündschlosses kurzzuschließen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Es werden nun Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 25.11.2022 bis 28.11.2022 auf das Gelände eines Kleingartenvereins in der Speyerer Straße und brachen dort insgesamt 14 Gartenhäuschen auf. Aus den Parzellen wurden Gasflaschen entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 6.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag (27.11.2022) gegen 12:30 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Auto in der Nachtweidestraße gegen ein geparktes Auto. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeikräfte, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 2,12 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Einbruchserie am Wochenende

Ludwigshafen (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser im gesamten Stadtgebiet. In der Forster Straße, der Ottweiler Straße und dem Johannisbeerweg verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern und suchten diese fast vollständig nach Wertgegenständen ab. In allen Fällen geschah dies in Abwesenheit der Bewohner.

In der Foster Straße und dem Johannisbeerweg wurden die Taten tagsüber, am gestrigen Sonntag (27.11.2022), verübt. Der Einbruch in der Ottweiler Straße lässt sich auf den Zeitraum zwischen dem 23.11.2022 und dem 27.11.2022 eingrenzen. In einem weiteren Fall im Ligustergang blieb es im Versuchsstadium, da es den Tätern in der Nacht vom 26.11.2022 auf den 27.11.2022 offensichtlich nicht gelang, in das Wohnhaus einzudringen.

Der entstandene Schaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Es werden nun Zeugen gesucht, die in den genannten Zeitraumen im Bereich der Tatorte verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der “dunklen Jahreszeit” auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden. Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern. Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151. Weitere Informationen im Internet: www.k-einbruch.de.