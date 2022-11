Herrenloser Basketballkorb (siehe Foto)

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 28.11.22 gegen 07:00 Uhr, wurde Im Wernersgrund, auf dem frei zugänglichen Parkplatz des Verteilerzentrums der Post, ein Basketballkorb mit einem Standfuß aufgefunden. Das Spielgerät konnte bislang keiner Person zugeordnet werden.

Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343-93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

BMW-Fahrer gesucht

Böbingen (ots) – Die Polizei Edenkoben sucht den Fahrer eines schwarzen BMW, der am Samstagnachmittag (26.11.2022, 16.11 Uhr) zusammen mit einem Beifahrer auf einer Rollrasenfläche in der Straße “In den Feldern” sog. Donuts drehte und dabei einen Sachschaden von 1.000 Euro verursachte.

Zuvor montierte der Fahrer die Kennzeichen seines Fahrzeugs ab, um unerkannt seinem Beifahrer sein Fahrkönnen zu demonstrieren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Tageswohnungseinbruch

Gleisweiler (ots) – Zwischen 16-20 Uhr sind am Samstag (26.11.2022) unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Anwesen in der Kronstraße eingestiegen. Anschließend haben sie mehrere Schränke durchsucht und Bargeld entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

Die Polizei appelliert: Schließen Sie ihre Wohnungstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur ins Schloss fallen. Auch Keller- und Speichertüren sollten stets verschlossen sein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Anwesen auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Sozialstation

Edenkoben (ots) – Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende versucht, in die Sozialstation in der Weinstraße einzubrechen. Dabei versuchten die Täter womöglich mit einem Einbruchswerkzeug die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Hinweise zu den Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Abfahrtskontrollen

A65/Edesheim (ots) – Mit 2,56 Promille, 2,26 Promille und 1,31 Promille wollten am Sonntagabend drei LKW-Fahrer ihre Fahrt nach Beendigung des Sonntagfahrverbots (22 Uhr) fortsetzen.

Die Trucker wurden bei Abfahrtskontrollen festgestellt, die am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr auf den beiden Rast- und Tankanlagen “Pfälzer Weinstraße West und Ost” durchgeführt wurden.

Die Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel wurden bis zur vollständigen Nüchternheit am nächsten Tag sichergestellt.