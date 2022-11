Haiger-Kennzeichen von vier Autos abgeschraubt und gestohlen

Von vier Fahrzeugen schraubten Unbekannte am Donnerstagabend (24.11.2022) sowohl die vorderen als auch die hinteren Kennzeichen ab und stahlen diese. Zwischen 20:54 Uhr und 20:58 Uhr betraten die Unbekannten die Außenanlage des Autohauses in der Erlachstraße und machten sich an den Fahrzeugen zu schaffen. Der Gesamtschaden wird mit 400 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Dieben geben können, werden gebeten sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Haiger- Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz des Herkules Einkaufmarktes in der Straße „Hinterm Graben“ touchierte ein unbekannter Unfallfahrer am Freitag (25.11.2022) einen geparkten weißen Seat und entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur des Schadens am Stoßfänger hinten links wird rund 1.500 Euro kosten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall zwischen 12:20 Uhr und 12:50 Uhr mitbekommen? Zudem bittet die Polizei den Zeugen, der den Unfall beobachtet und einen Zettel am unfallbeschädigten Seat Arona hinterlassen hat, sich zu melden. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- Gartenhütte aufgebrochen

In der Sportplatzstraße brachen Diebe zwischen 16:30 Uhr am Donnerstag (24.11.2022) und 11:15 Uhr am Samstag (26.11.2022) eine Gartenhütte auf. Zuvor kletterten sie offensichtlich über einen Zaun um auf das Gartengrundstück zu gelangen. Dort brachen sie die Hütte auf und stahlen aus dem Inneren drei Gasflaschen, einen Klapptisch, Kleinwerkzeug und einen Gasofen. Das Diebesgut hat einen Wert von 200 Euro, der Schaden an der Hütte wird mit 50 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Kupferdiebe am Umspannwerk

Auf Kupfer hatten es Diebe offenbar am Umspannwerk abgesehen. Sie drückten das Metalltor auf und gelangten auf das Gelände. Dort versuchten sie eine Tür aufzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Die Unbekannten machten sich sodann an einer zweiten Tür zu schaffen. Dort schlugen sie ein Glaselement ein und gelangten durch diese Tür ins Gebäudeinnere des Schalterhauses. Von dort stahlen sie mehrere Kupferschienen und Kupfermeterseile. Im Anschluss schnitten die Diebe eine Einstiegsstelle in den Maschendrahtzaun zum Nachbargelände der Hochspannungsanlage und stahlen aus dem dortigen Schalterhaus mit Lagerhalle rund 20 Kupfermetallseile. Danach flüchteten sie unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 6.500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Donnerstag (24.11.2022), 15:00 Uhr und Freitag (25.11.2022), 11:15 Uhr im Bereich der Umspannwerke im Dorotheenweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Nanzenbach: Diesel abgezapft

Im Zeitraum, zwischen Donnerstag (24.11.2022), 16:00 Uhr und Sonntag (27.11.2022), 16:35 Uhr machten sich Unbekannte an einem MAN Lkw zu schaffen und brachen den Tankverschluss auf. Im Anschluss pumpten die Diebe rund 350 Liter Diesel-Kraftstoff aus dem weißen Lkw. Zudem stahlen sie drei Wildkameras vom Gelände in der Verlängerung des Sportplatzes in der Schwarzbachstraße, auf dem der MAN abgestellt war. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.100 Euro und bitte Zeugen, sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Ballersbach: Unfallfahrer flüchtet

Die Herborner Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Zwischen 21:00 Uhr am Donnerstag (24.11.2022) und 08:00 Uhr am Freitag (25.11.2022) parkte eine 44-Jährige ihren Seat Arosa vor einem Wohnhaus im „Hohler Weg“. Ein Unbekannter wendete offenbar sein Fahrzeug im Hof des Wohnhauses und stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen das Heck des schwarzen Seat. Ohne sich um den 4.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: VW Golf touchiert

Beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter einen in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 88, abgestellten blauen VW Golf an der linken hinteren Stoßstange und hinterließ einen 300 Euro teuren Schaden. Hinweise, zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen Mittwochabend (23.11.2022), 21:00 Uhr und Donnerstagmorgen (24.11.2022), 09:10 Uhr verursachte oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Unbekannter schlägt zu

Ein 34-Jähriger war am Freitagabend (25.11.2022) nach einem Kneipenbesuch auf seinem Weg nach Hause. In der Silhöfertorstraße wurde er gegen 23:35 Uhr von einem Unbekannten angesprochen und offenbar ohne anderweitige Kommunikation oder Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach dem Schlag flüchtete der Unbekannte. Der aus Wetzlar stammenden 38-Jährigen musste ärztlich erstversorgt werden. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise zu dem unbekannten Schläger geben können, werden gebeten die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Hüttenberg-Hochelheim: eingebrochen

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzen Diebe am Freitag (25.11.2022) aus und brachen in das Einfamilienhaus in der Straße „Am Zeise Rain“ ein. Zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und kletterten durch dieses in das Wohnhaus. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Wohnräume und ließen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Die Reparatur des Fensters wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: gefälschten Führerschein vorgezeigt

Wetzlarer Polizisten kontrollierten am Sonntagnachmittag (27.11.2022) einen 78-jährigen Ford-Fahrer. Um 14:25 Uhr hielten sie den Braunfelser in der Gerichtsstraße an. Bei der Kontrolle zeigte der Mann einen, gefälschten tschechischen, EU-Führerschein vor. Auf den 78-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung zu.