Mannheim, Friesenheimer Insel: Pkw landet auf Dach – ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Mannheim, Friesenheimer Insel (ots) – Eine verletzte Person sowie ein nicht mehr

fahrbereiter Pkw waren das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag auf der

Diffenestraße.

Um kurz vor 13:30 Uhr beabsichtigte ein stadtauswärts in Richtung Diffenebrücke

fahrender, 44 Jahre alter Ford-Fahrer, vom linken Fahrstreifen auf den rechten

zu wechseln und übersah hierbei offenbar einen in gleicher Richtung, auf dem

rechten Fahrstreifen fahrenden, 35-jährigen VW-Fahrer und kollidierte mit

diesem.

Durch die Kollision wurde der VW des 35-jährigen Unfallbeteiligten zunächst nach

rechts, in Richtung des Bordsteines neben der Fahrbahn, abgewiesen. Anschließend

überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der

35-jährige Unfallbeteiligte wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch

den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus

verbracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der 44-jährige Unfallverursacher

und dessen 41-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000.- Euro. Bis zur Beendigung der

Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es zu geringfügigen

Beeinträchtigungen des übrigen Verkehrs.

Mannheim-Neuostheim: Beim Ausparken Imbisshütte beschädigt – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Mannheim-Neuostheim (ots) – Nach einer Unfallflucht auf der Seckenheimer

Landstraße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrzeug, welches den

bisherigen Erkenntnissen nach am Samstagnachmittag die sogenannte

Platzhirsch-Alm beschädigte.

Der oder die Unfallflüchtige belieferte offenbar gegen 14:45 Uhr ein

angrenzendes Restaurant, ehe er bzw. sie beim Verlassen der Örtlichkeit an der

Dachrinne der Imbisshütte hängen blieb, diese aus der Verankerung riss und sich

anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung

entfernte.

Der an der Holzhütte entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 5000,-

Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel: 0621 / 174-3310, zu melden.

Mannheim-Neckarau: Wohnungseinbruch im Bereich Almenhof – Wer hat verdächtige Personen gesehen?

Mannheim-Neckarau (ots) – Bereits am Freitag, den 25.11.2022 in der Zeit

zwischen 08:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung im Bereich

Almenhof. Neben einer Taschenuhr entwendeten die Unbekannten auch eine

Münzsammlung von noch bislang unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens ist

bislang nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen im Wohngebiet gesehen haben, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:0621/833970 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Täter schlagen 45-jährigen Mann mit Flasche nieder; 45-jähriges Opfer stationär in Krankenhaus eingeliefert; Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am vergangenen Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr

gerieten drei Männer am Friedrichsring, Höhe Hans-Böckler-Platz, zunächst in

Streitigkeiten.

Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit unten den drei Männer und einer schlug

mit einer Glasflasche mehrmals auf den Kopf des 45-jährigen Opfers ein. Nachdem

der Mann zu Boden gegangen war, trat noch der zweite Täter mehrfach gegen den

Körper des hilflos auf dem Boden liegenden Mannes ein.

Passanten hatten den Vorfall beobachtet und versuchten dem 45-Jährigen zu

helfen. Bevor die beiden Täter festgehalten werden konnten, flüchteten sie in

Richtung Mannheim-Neckarstadt.

Fahndungsmaßnahmen einer zufällig vorbeikommenden Polizeistreife verliefen

ergebnislos.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Größe circa 180 cm und schwarz

bekleidet.

Das Opfer wurde in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert und dort stationär

aufgenommen. Über die Art und den Umfang der Verletzungen ist nichts bekannt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt,

Telefonnummer 0621 1258-0, in Verbindung zu setzen.