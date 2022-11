Karlsruhe – Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 06:30 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann im

Bereich des Treppenabgangs zur Unterführung des Bahnhofs in Karlsruhe-Durlach

Opfer eines versuchten Raubes.

Der Mann stieg aus einer aus Bruchsal kommenden Straßenbahn aus und verließ die

Fußgängerunterführung des Bahnhofes am nördlichen Ende. Auf der Alten Karlsruher

Straße bemerkte er plötzlich, dass von hinten an seinem Rucksack gerissen wurde.

Der 28-Jährige hielt seinen Rucksack fest, drehte sich nach hinten um und

erhielt in diesem Moment einen Schlag im Bereich der Rippen. Den Rucksack konnte

er weiterhin festhalten. Der unbekannte Täter ergriff schließlich die Flucht.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

Männliche Person

Ca. 25 – 30 Jahre alt

Etwa 185 cm groß

Hatte dunkle Haare mit vermutlich blonden Strähnen

Trug einen Drei-Tage-Bart

War mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Basecap mit umgedrehtem Schild bekleidet und trug eine blaue medizinische Maske

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Markenembleme von Fahrzeugen entwendet – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen

Freitagnachmittag und Samstagmorgen in der Straße „Am Rüppurrer Schloss“ in

einer Tiefgarage an mehreren Fahrzeugen die Markenembleme. An einigen Autos

wurden auch die vorderen Abstandssensoren gestohlen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen

Bahnmitarbeiter beleidigt und bedroht

Karlsruhe (ots) – Ein 30-jähriger Mann hat Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Freitagmittag (25. November) am Karlsruher Hauptbahnhof beleidigt und bedroht.

Bis zum Eintreffen der Bundespolizei musste die Person aufgrund ihres Verhaltens

festgehalten werden.

Der 30-jährige deutsche Staatsangehörige fragte einen Mitarbeiter der DB

Sicherheit zuerst lediglich nach einem Feuerzeug, um ihn anschließend zu

beleidigen und zu bedrohen. Er filmte den Geschädigten dabei in aufdringlicher

Weise und verhielt sich aggressiv, sodass der Geschädigte eine Streife der

Bundespolizei hinzuzog.

Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der Mann unkooperativ und aggressiv.

Sie nahmen ihn vorläufig fest und stellten bei seiner Durchsuchung

Betäubungsmittel sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Ihn erwarten nun

Anzeigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe:

Pforzheim (ots) – Nach Einbruch in Pforzheimer Hauptbahnhof, ein Tatverdächtiger

in Untersuchungshaft

Mehrere Personen sind in der Nacht auf Samstag (26. November) in ein

Lebensmittelgeschäft im Pforzheimer Hauptbahnhof eingebrochen. Drei

Tatverdächtige konnten vor Ort festgenommen werden. Der entstandene Schaden

liegt nach derzeitigen Ermittlungen bei etwa 2.100 Euro.

Am frühen Samstagmorgen bemerkten Zeugen, wie mehrere Personen in das Geschäft

am Hauptbahnhof eindrangen. Sie informierten daraufhin die Polizei. Beamte des

Polizeipräsidiums Pforzheim nahmen vor Ort einen 32-jährigen lybischen und zwei

20- und 34-jährige tunesische Staatsangehörige fest.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Personen über ein Fenster in das

Geschäft eindrangen. Dort sollen sie diverse Lebensmittel entwendet haben.

Der 32-jährige lybische Tatverdächtige wurde noch am Sonntag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim dem Haftrichter am

Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die zwei

weiteren Tatverdächtigen wurden nach Abschluss aller Maßnahmen von der

Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Weitere Zeugen können sich

telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular unter

www.bundespolizei.de melden.

Daniela Busse, Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Mirko Heim, Staatsanwaltschaft

Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim –

Nördl. Lkrs. Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Huttenheim/Graben-Neudorf/Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Am vergangenen

Wochenende verzeichnete das Polizeipräsidium Karlsruhe mehrere Einbrüche in

Firmen sowie in eine Privatwohnung im nördlichen Landkreis Karlsruhe.

In der Nacht zum Montag verübten Unbekannte in Philipssburg-Huttenheim einen

Firmeneinbruch.

Gegen 00:30 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Wahrnehmungen aus den

Büroräumlichkeiten einer Elektrofirma In der Kuhweid. Bei der Überprüfung des

Objekts konnten die eingesetzten Polizeibeamten Einbruchsspuren an mehreren

Fenstern sowie der Eingangstür feststellen. Zudem fanden die Beamten Diebesgut,

das die Eindringlinge vermutlich zum Abtransport bereitgelegt hatten. Zur Suche

nach den Einbrechern wurden Diensthunde eingesetzt. Allerdings waren keine

Verdächtige mehr auszumachen. Über die Höhe des dort entstandenen Schadens kann

bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am frühen Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf

das Gelände eines Kieswerks in Graben-Neudorf. Wohl gegen 01:40 Uhr schlugen die

Einbrecher ein Fenster zum Bürogebäude ein, um in den Innenraum zu gelangen.

Dort durchwühlten die Täter mehrere Schubladen und entnahmen Bargeld in Höhe von

zirka 30 Euro.

Da mutmaßlich Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht, sucht das

Polizeirevier Philippsburg nun unter 07256 932933 nach Zeugen, die Beobachtungen

hierzu gemacht haben.

Bereits am Samstagnachmittag drangen Unbekannte in Eggenstein-Leopoldshafen über

eine gewaltsam geöffnete Balkontür in eine Wohnung in der Mannheimer Straße ein.

Dort durchwühlten die Diebe mehrere Räume und Schubladen und entwendeten Bargeld

sowie mehrere Uhren der Marke Tissot. Der genaue Wert des Diebesguts muss noch

ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt hierzu das Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

Waghäusel – Mann stürzt auf Heimweg in Badesee und erleidet schwere Verletzungen

Karlsruhe (ots) – Ein Angler hörte am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr

Hilfeschreie aus einem Baggersee bei Wiesental. Kurz darauf verständigte er die

Polizei und weitere Rettungskräfte. Als die Beamten am See eintrafen, hatte der

Angler bereits einen stark blutenden Mann aus dem Wasser gezogen. Die

Polizeibeamten übernahmen im Anschluss die Erstversorgung des verletzten

27-Jährigen und wickelten den stark unterkühlten Mann in Decken ein. Die

eingetroffenen Rettungskräfte übernahmen die Weiterversorgung und brachten den

jungen Mann in ein Krankenhaus.

Offenbar war der 27-Jährige auf seinem Nachhauseweg eine Böschung

hinuntergestürzt und hatte sich hierbei verletzt. In der Folge taumelte der Mann

wohl in den Badesee und schrie um Hilfe. Glücklicherweise konnte ihn der Angler

aus dem See retten. Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mann wohl stark

alkoholisiert.

Karlsdorf-Neuthard – Erneuter Einbruch in Kieswerk sowie Einbruch in ein Wohnhaus

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Erneut sind unbekannte Täter zwischen Freitagabend

und Sonntagmorgen in ein Kieswerk in Karlsdorf-Neuthard eingedrungen. Darüber

hinaus wurde auch ein Wohnungseinbruch verübt.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich Täter auf der Rückseite des

Verwaltungsgebäudes auf dem Kieswerkgelände gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen.

Hierfür flexten die dreisten Einbrecher ein Fensterschutzgitter ab und hebelten

das Fenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Einen aufgefundenen

Tresor trennten die Eindringlinge ebenfalls mit einem Winkelschleifer auf und

nahmen den Inhalt an sich. Über die Höhe des Diebesguts kann noch keine Angaben

gemacht werden.

Ebenfalls im Zeitraum von Freitag bis Sonntag verschafften sich Unbekannte

gewaltsam Zutritt in ein Wohnanwesen in Karlsdorf-Neuthard.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hebelten die Täter eine

Terrassentür des in der Pestalozzistraße gelegenen Hauses auf. Im Inneren

entwendeten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einem Geldbeutel

sowie eine Scheckkarte. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert

werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen gemacht

hat, wird gebeten, sich mit der Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer

07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte überfallen Kind und Jugendlichen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Kind und ein Jugendlicher wurden am frühen Freitagabend

von zwei bislang Unbekannten in der Karlsruher Innenstadt zur Herausgabe von

Bargeld gezwungen.

Unter Vorzeigen eines Messers sprachen die beiden männlichen Tatverdächtigen

gegen 18.00 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Nähe des Karlsruher

Marktplatzes einen 13-Jährigen an. Sie forderten ihn auf, den Inhalt seines

Geldbeutels auszuhändigen, woraufhin dieser einen geringen Geldbetrag herausgab.

Auch der 14-jährige Begleiter des Tatopfers gab derart eingeschüchtert Bargeld

dazu, woraufhin sich die Unbekannten zunächst lachend in Richtung Kronenplatz

entfernten. Als der 13-Jährige den beiden etwas nachrief, kehrten die

Verdächtigen zurück. Einer schlug dem 13-Jährigen dann mit der flachen Hand ins

Gesicht und forderte ihn auf, niemandem von der Tat zu erzählen. Danach

entfernten sich die Täter endgültig in Richtung Kronenplatz.

Bereits am 18.11. ereignete sich im Bereich desselben Schnellrestaurants eine

ähnliche Tat mit einer vergleichbaren Personenbeschreibung zum Nachteil von zwei

16- und 17-Jährigen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe schließt deshalb nicht aus, dass für beide Fälle

dieselben Täter in Betracht kommen.

Der schlagende Haupttäter der aktuellen Straftat wird von den Geschädigten als

etwa 17 bis 21 Jahre alt, von südländischem Erscheinungsbild, rund 170 bis 175

cm groß, schlank mit breiten Schultern, mit kurzen schwarzen Haaren und kurzem

schwarzen Vollbart beschrieben. Er soll deutsch gesprochen haben und mit einer

schwarzen Weste, einem rot karierten Pullover, einer dunklen Hose und einer

schwarzen Schildkappe bekleidet gewesen sein. Das Messer, mit dem er seine

Drohung bekräftigt habe, sei womöglich ein Klappmesser mit dunkelblauem Griff

und silberner Klinge gewesen.

Der zweite Tatverdächtige wird als 17 bis 20 Jahre alt, ebenfalls von

südländischem Erscheinungsbild, größer als 175 cm, schlank, mit etwas längeren,

glatten schwarzen Haaren und ohne Bart beschrieben. Er soll ein orange-weiß

kariertes Hemd und schwarze Stoffhandschuhe getragen haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu wenden.

Bad Schönborn – Zunächst betrunken einen Unfall verursacht, dann am Steuer eingeschlafen

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Unfallverursacher traute seinen Augen kaum,

als er am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Bad Schönborn in seinem

Auto durch die Polizei geweckt wurde.

Die Beamten stellten den 34-jährigen Mann gegen 05:00 Uhr in seinem Fahrzeug

schlafender Weise fest. Das Auto parkte bei laufendem Motor auf dem dortigen

Bahnhofsparkplatz. Bei einer Überprüfung seiner Person, konnte Alkoholgeruch

wahrgenommen werden. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,12 Promille. Der Mann verursachte wohl zuvor einen Verkehrsunfall.

Hierbei touchierte dieser mit der Stoßstange seines Fahrzeuges einen Audi A4.

Dieses Fahrzeug parkte ebenfalls am Bahnhof. Der Schaden an dem Audi beläuft

sich auf circa 500EUR. Dem Mann konnte im Anschluss auf dem Polizeirevier eine

Blutprobe entnommen werden. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung im

Straßenverkehr rechnen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Weingarten – Alkoholisierter Fahrer einer Sattelzugmaschine verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein 36-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine verursachte am

Sonntag gegen 02:50 Uhr auf der Bundesautobahn 5, Höhe Weingarten, einen

Verkehrsunfall. Bei einem im Anschluss durchgeführten Alkoholtest hatte der Mann etwa 1,5 Promille intus.

Zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord sollte ein

Pannenfahrzeug gerade ordnungsgemäß abgesichert von einem Abschleppdienst

geborgen werden. Der 36-Jährige kam beim Passieren der Gefahrenstelle nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der geöffneten Tür des

Pannenfahrzeugs. Durch herumfliegende Teile wurde der 26-jährige Fahrer des

Pannenfahrzeugs im Anschluss leicht verletzt.

Der 36-Jährige setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er konnte schließlich im Rahmen

der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auf der A5, Höhe Karlsruhe-Mitte, gestoppt

werden.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden umfasst mehrere tausend Euro. Der

Führerschein des 36-Jährigen wurde einbehalten.

Karlsruhe – Mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt – Polizei sucht Zeugen als auch weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Nordweststadt wurden durch Unbekannte im

Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Täter an vier Fahrzeugen die

Seitenscheiben eingeschlagen und an einem Fahrzeug einen Beifahrerspiegel

abgerissen. Die Beschädigungen wurden unter anderem in der

Kurt-Schumacher-Straße, in der Bienwaldstraße, im Madenburgweg als auch in der

Neustadter Straße festgestellt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Fußgängerin von Auto erfasst – leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt eine 36-jährige Frau bei einem

Verkehrsunfall am Samstagabend in Oberderdingen, als sie von einem Pkw erfasst

wurde.

Nach den derzeitigen Ermittlungen war ein 71-jähriger Fahrer eines VW gegen

18.00 Uhr auf der Derdinger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Offenbar

übersah er am Kreisverkehr eine 36-jährige Fußgängerin, die auf der

Fußgängerfurt die Straße überqueren wollte. Bei der Kollision stürzte die Frau

zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war am

Unfallort wohl nicht erforderlich. Am Fahrzeug des 71-Jährigen entstand ein

geringer Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache haben Beamte des Polizeireviers Bretten

aufgenommen.

Östringen – Die Polizei stellt Fahrraddieb

Karlsruhe (ots) – Einem Täter beschlagnahmte die Polizei am Freitagabend, in der

Östringer Hauptstraße, ein hochwertiges Fahrrad.

Eine Streife des Polizeireviers Bad Schönborn erkannte den 20-jährigen

polizeibekannten Mann, welcher mit einem Mountainbike unterwegs war. Beim

Erkennen der Beamten, versuchte er zu flüchten. Der Fluchtversuch konnte durch

die Beamten unterbunden werden. Bei einer anschließenden Überprüfung des Rades

stellte sich heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet ist. Der Mann muss nun

mit einer Strafanzeige rechnen.

Karlsruhe – Einbrüche in mehrere Wohnhäuser und eine Pizzeria

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Wochenende in zwei Mehrfamilienhäuser

und eine Pizzeria ein und erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend

Euro.

Am Samstagnachmittag zwischen 16:50 Uhr und 18:30 Uhr hebelten Unbekannte die

Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Flughafenstraße auf. Im Inneren

einer Wohnung durchwühlten die Einbrecher in der Folge Schränke und Kommoden.

Entwendet wurde offenbar nichts. Auf gleiche Weise gelangten bereits in der Zeit

von Freitag auf Samstag zwischen 18:45 Uhr und 03:20 Uhr unbekannte Täter in ein

Wohnhaus in der Leipziger Allee. Hier erbeuteten die Eindringlinge etwa 1.200

Euro Bargeld und mehrere Armbanduhren. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf

Samstag drangen Unbekannte in eine Pizzeria in der Saarlandstraße ein. Hier

gelangten die Diebe über ein Fenster in die Räumlichkeiten und entnahmen aus der

Kasse, einer Spardose und mehreren Geldbeuteln rund 2.300 Euro. Anschließend

entfernten sich die Täter unerkannt.

Die Höhe der Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen die

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

unter der Telefonnummer 0721-666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Radfahrer nach Sturz an Verletzungen erlegen

Karlsruhe (ots) – Wie der Polizei erst am Samstag bekannt wurde, stürzte am 01.

November ein 84-jähriger Mann von seinem Fahrrad, nachdem sich offenbar ein

Hosenbein in der Fahrradkette verfangen hatte. An seinen schweren Verletzungen

verstarb der 84-Jährige am Samstag in einem Karlsruher Krankenhaus.

Bruchsal – Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach der Festnahme von zwei Fahrraddieben am Sonntagmittag

gegen 12.00 Uhr in Bruchsal sucht die Polizei nun Zeugen und Geschädigte.

Dank eines Zeugenhinweises konnten am gestrigen Sonntag zwei Diebe nach einem

Diebstahl von zwei Fahrrädern im Bereich des Bahnhofsvorplatzes Bruchsal

festgenommen werden. Die Räder wurden durch die Polizei sichergestellt. Da

allerdings die rechtmäßigen Besitzer derzeit nicht bekannt sind, bittet die

Polizei nun darum, dass sich Zeugen oder Geschädigte melden. Bei den Fahrrädern

handelt es sich um ein silbernes Klapprad und um ein rotes Herrenrad (älteres

Modell).

Geschädigte oder Zeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 07251/7260 an das

Polizeirevier Bruchsal wenden.