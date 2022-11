Leimen (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf der Polizei

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz

in der Rathausstraße sucht die Polizei nach der unfallflüchtigen Fahrerin samt

Fahrzeug.

Den Angaben einer Zeugin nach beschädigte am Sonntag, gegen 14 Uhr, ein bislang

unbekanntes Fahrzeug einen parkenden BMW X7 und entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der an dem BMW entstandene Sachschaden wird

auf rund 5000.- Euro geschätzt.

Die Zeugin kann die Unfallverursacherin, welche den Zusammenstoß offenbar

bemerkt haben muss, lediglich mit langen braunen Haaren und einem Alter von

ungefähr 30 Jahren beschreiben. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich vermutlich um

einen braunen (cappuccinofarbenen) Kleinwagen mit Heidelberger Zulassung

handeln.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet

sowohl die Unfallverursacherin selbst als auch Zeugen, welche den Unfall

beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.:

06222 / 5709-0 zu melden.

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Dreirad – Zeugen gesucht

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, den 25.11.2022 in der Zeit

zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft

ein in der Schwetzinger Straße abgestelltes schwarzes Dreirad mit Korb. Dieses

war verschlossen vor einem dortigen Getränkemarkt abgestellt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten

Brühl, Tel.: 06202 71282 zu melden.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und

20:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Röntgenstraße. Entwendet

wurde Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Bargeld entwendet; Zeugen gesucht und Präventionshinweise der Polizei

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr

und 18:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft im Bereich

Sunnisheim-Ring/ Longue-Straße in ein Wohnhaus ein. Vermutlich gelangte der oder

die Unbekannten über die Rückseite des Anwesens in das Wohnhaus. Entwendet

wurden mehrere hundert Euro Bargeld. Die Spurensicherung erfolgte durch die

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, welche ebenso die

weitere Sachbearbeitung übernommen hat.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Möglichkeit einer

persönlichen und kostenlosen Beratung unter dem Aspekt „Wie mache ich mein

Zuhause noch sicherer?“ besteht.

Einfach Termin vereinbaren:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Mannheim: Tel.-Nr. 0621/174-1212

(beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de) oder in Heidelberg:

06221/1857-125(beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de)

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sicher in Sinsheim – weitere gemeinsame Kontrollen von Stadt, Zoll und der Polizei

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auch gegen Ende des Jahres lassen die

Bemühung der Kooperationspartner für „Sicher ins Sinsheim“ nicht nach:

So wurden am Donnerstag, den 17.11.2022, mit Unterstützung des Veterinäramtes

mehrere Gaststätten im innerstädtischen Bereich gründlichen Kontrollen

unterzogen. Bei allen sieben kontrollierten Bars, Cafés und Lokalen wurden dabei

Verstöße gegen geltendes Gaststättenrecht festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Zudem ergaben sich in einer Lokalität Hinweise auf illegales Glückspiel, sowie

widerrechtlich aufgestellte Glückspielgeräte und Wettterminals. Die Ermittlungen

wurden noch am Abend des Kontrollgangs eingeleitet und von den Spezialisten der

Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums übernommen.

Am vergangen Freitag, den 25.11.2022, kontrollierte das Hauptzollamt Karlsruhe

gemeinsam mit der Stadt Sinsheim und dem Polizeirevier Sinsheim insgesamt vier

Shisha-Bars in der Innenstadt, im Gewerbegebiet und im Ortsteil Steinsfurt.

Bereits in der Vergangenheit wurden in diesem Bereich nicht unerhebliche

Verstöße festgestellt, was umfangreiche und fortgesetzte Kontrollmaßnahmen der

eng zusammenarbeitenden Sicherheitsbehörden forderte.

Mit mehr als 30 Einsatzkräften von Polizei und Zoll, arbeiteten Vertreter der

Stadt Sinsheim aus der Gewerbe- Gaststättenbehörde und der Feuerwehr gemeinsam

mit dem Ziel der Bekämpfung der Schwarzarbeit, der illegalen Beschäftigung sowie

die Überprüfung der Einhaltung der Steuergesetze, des Jugendschutzes, des

Gewerberechts, des Baurechts sowie des Brandschutzes.

Insgesamt wurden 500 Gramm Shisha-Tabak und mehrere leere Tabakdosen aufgrund

des Verdachts steuerrechtlicher Verstöße von den Zollbeamten sichergestellt.

Zudem ergab sich in einer der Lokalitäten ein Meldeverstoß. Der

Stadtbrandmeister musste in zwei von vier Kontrollörtlichkeiten Verstöße, wie

abgelaufene oder nicht vorhandene Feuerlöscher oder defekte oder ebenfalls nicht

vorgehaltene CO2-Melder feststellen. Ebenfalls in zwei von vier Gaststätten

musste das Gewerbeamt verschiedenste Feststellungen machen, die zur Anzeige

gelangten. Dies ging beispielsweise von fehlenden Kennzeichnungen, über nicht

gekennzeichnete Rettungsweg und überfällige Prüfung von Geldspielgeräten bis zu

diversen Hygienemängeln

Deutlich weniger Verstöße und geringere Sicherstellungsmengen an Tabak lassen

sich nach Meinung der Kooperationspartner auf den anhaltenden und hohen

Kontrolldruck der Vergangenheit zurückführen. Die Anzahl der erheblichen

Verstöße konnte hierdurch deutlich gesenkt werden. Auch zukünftig sollen die

Bemühungen aufrechterhalten und die gemeinsamen Kontrollmaßnahmen intensiv im

Rahmen der Konzeption „Sicher in Sinsheim“ fortgesetzt werden.

Über die Verhängung von Bußgelder und weiterer gewerbe- und

gaststättenrechtlicher Schritte wird die Stadtverwaltung Sinsheim entscheiden.

Die Ermittlungen im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren dauern weiter an.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Einbruch in Arztpraxis und Pfarramt – Wer kann Hinweise geben?

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in eine

Arztpraxis kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im südöstlichen Teil von

Oftersheim. Der oder die Einbrecher versuchten gewaltsam eine Zugangstür zu

öffnen. Entwendet wurde nichts. Ob möglicherweise ein Tatzusammenhang zu einem

weiteren versuchten Einbruch in derselben Nacht, in das Pfarramt, besteht, ist

derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Schwetzingen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202/2880 zu melden.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser; Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld; Polizei sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von

17:30 bis 22:30 Uhr wurden zwei Einfamilienhäuser von bislang unbekannten Täter

aufgebrochen.

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 17:30 und 22:30 Uhr in der

Dannheckerstraße die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere.

Sämtliche Räume wurden durchsucht und es wurden Schmuck und Bargeld im Wert von

mehreren tausend Euro entwendet.

Ebenfalls in Walldorf, in der Mathias-Hess-Straße, gelangten bislang unbekannte

Täter durch Aufhebeln der Terrassentür, zwischen 18 und 22 Uhr, in das Wohnhaus.

In den Räumen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und die Täter

entwendeten Schmuckgegenstände in bislang noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222

5709-0, in Verbindung zu setzen.

Weinheim, Hohensachsen, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser; Einbrecher erbeuten Münzgeld; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Hohensachsen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstag, im

Zeitraum von 15 bis 21 Uhr wurden wieder zwei frei stehende Einfamilienhäuser

von bislang unbekannten Täter aufgebrochen.

In der Zeit von 15 bis 19 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter in einem

Einfamilienhaus in Hohensachsen, in der Lessingstraße auf der Rückseite des

Gebäudes die Terrassentür auf und gelangten so in das Innen. Dort durchsuchten

die Kriminellen die Räume. Offensichtlich wurden sie bei der Tat gestört und es

wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts mitgenommen.

In Weinheim, in der Carl-Benz-Straße, gelangten Täter in der Zeit von 17:30 bis

21 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere und durchsuchten dort nahezu

alle Behältnisse in allen Räumen. Dort entwendeten sie Münzgeld in Höhe von

mehreren hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201

1003-0, in Verbindung zu setzen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund biss zu – Mann wird leicht verletzt – Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag war ein 43-Jähriger Mann mit

seiner Hündin auf dem Feldweg der verlängerten Bruchhäuser Straße unterwegs, als

diese plötzlich von einem anderen Hund (eventuell ein Kampfhund) angefallen und

gebissen wurde.

Bei dem Versuch seiner Hündin zu helfen, stürzte der 43-Jährige und verletzte

sich leicht. Nachdem die beiden Hunde getrennt werden konnten, entfernte sich

der andere Hundehalter mit seinem Hund und fuhr mit seinem PKW in Richtung

Oftersheim davon.

Bei dem Auto handelt es sich um einen silbergrauen BMW mit Heidelberger

Kennzeichen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den bislang unbekannten Hundehalter

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der

Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen

17:30 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße / Hildastraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer verlor, vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit,

beim links Abbiegen von der Mannheimer Straße in die Hildastraße, die Kontrolle

über sein Fahrzeug. Dabei beschädigte er einen geparkten Skoda. Anschließend

fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Der Skoda wurde dabei nicht

unerheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Golf IV

mit Heidelberger Kennzeichen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter Der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Gaiberg /Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der L600 – 4 beteiligte Pkw, 6 Verletze und ca. 60 000,- Sachschaden

Gaiberg (ots) – Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine

74-jährige Renault Fahrerin die L 600 von Gaiberg kommend in Richtung Lingental.

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet die 74-Jährige in den Gegenverkehr

und stieß frontal mit dem ihr entgegenkommenden Skoda eines 55-Jährigen

zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda abgewiesen und blieb in einem

angrenzenden Feld liegen. Der Renault der 74-Jährigen hingegen blieb quer zur

Fahrbahn stehen, wodurch in der weiteren Folge ein ihr nachfolgender 40-jähriger

Audi Fahrer beim Erkennen des Unfallgeschehens noch nach links ausweichen

konnte, um eine direkt Kollision zu vermeiden. Jedoch kollidierte der 40-jährige

Audi Fahrer dabei seitlich mit einem entgegenkommenden VW einer 60-Jährigen.

Durch den Zusammenprall erlitt die 74-jährige Renault Fahrerin schwere und ihre

drei 9 bis 42-jährigen Mitfahrerinnen leichte Verletzungen. Der 55-jährige Skoda

Fahrer und seine 50-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, während der

40-jährige Audi-Fahrer und die 60-jährige VW Fahrerin unverletzt blieben.

Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden mit unterschiedlichen Verletzungen, die nicht

lebensbedrohlich waren, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Teilweise mussten

diese durch vor Ort befindliche Feuerwehren geborgen werden. Der Gesamtschaden

an den Fahrzeugen wird mit ca. 60 000,- Euro beziffert. Da alle Fahrzeuge nicht

mehr fahrbereit waren mussten diese abgeschleppt werden. Die L 600 musste für

den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen Gaiberg und Lingental bis 21.30 Uhr

voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der genaue

Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch den

Unfallaufnahmedienst Heidelberg geführt werden.