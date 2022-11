Frankfurt – Bahnhofsviertel / Westend / Nordend: 25-Jähriger nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 25-jähriger Mann lieferte sich am Samstagabend (25.

November 2022) mit Zivilbeamten der Frankfurter Polizei eine Verfolgungsfahrt

durch die Stadt. Grund für die Flucht des Mannes, den die Beamten in der

Düsseldorfer Straße kontrollieren wollten, dürfte unter anderem sein

nichtvorhandener Führerschein gewesen sein.

Gegen 19:40 Uhr fiel Zivilfahndern in Höhe der Düsseldorfer Straße 10 ein BMW

auf, den sie kontrollieren wollten. Unvermittelt drückte der Fahrer auf das

Gaspedal und flüchtete in Richtung Messe. Die Fahnder schalteten ihre

Sondersignale an und nahmen sofort die Verfolgung auf. Der BMW-Fahrer machte

jedoch keine Anstalten anzuhalten. Stattdessen beschleunigte er stark, fuhr in

die Friedrich-Ebert-Anlage und dann weiter in den Gegenverkehr der

Senckenberganlage. Glücklicherweise kam es hier zu keinem Zusammenstoß mit

anderen Verkehrsteilnehmern.

Die Flucht führte die Fahrzeuge weiter über die Miquelallee in die Adickesallee,

in welcher der BMW letztlich zum Stehen kam, als dem Fahrer beim Abbiegen in die

Schlosserstraße mehrere Poller den Weg versperrten. Die Beamten sprachen den

Fahrer, einen 25-jährigen Mann, aus seinem Fahrzeug und nahmen ihn fest. Bei der

anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im

Besitz eines Führerscheines war und bei der Fahrt mutmaßlich auch unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei ihm fanden die Beamten zudem rund 4

Gramm Marihuana auf, das sie sicherstellten.

Für den Festgenommenen ging es nach den polizeilichen Maßnahmen in eine

Justizvollzugsanstalt. Er konnte die Geldstrafe zur Abwendung der Vollstreckung

eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls, ebenfalls wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, nicht entrichten. Wegen der rabiaten Fahrt darf sich der Mann

außerdem auf ein entsprechendes Strafverfahren einstellen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach BTM-Handel

Frankfurt (ots) – (di) Ein Drogendeal führte gestern Mittag (27. November 2022)

im Bahnhofsviertel zu einer Festnahme. Zwei Personen wurde festgenommen und

Drogen sowie Bargeld sichergestellt.

Zivilbeamte beobachteten gegen 14:50 Uhr einen 20-Jährigen dabei, wie er im

Bereich des Hauptbahnhofes auf der Straße Drogen verkaufte. Käufer und Verkäufer

wurde vor Ort festgenommen. Die eingesetzten Zivilfahnder fanden bei dem

30-jährigen Abnehmer gut 5 Gramm Marihuana und mehrere XTC-Tabletten. Der

Verkäufer selbst hatte noch 14 Gramm Marihuana und 13 weitere XTC-Tabletten

einstecken.

Die Ermittlungen führten dann noch in ein naheliegendes Hotel, in dem der

Verkäufer ein Zimmer nutzte. Hier wurde festgestellt, dass der 20-Jährige noch

weitere Drogen, mehrere hundert Euro Bargeld und ein Pfefferspray gebunkert

hatte. Hier fanden die Beamten letztlich nochmal 172 XTC-Tabletten.

Dealer und Käufer wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Sie müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

verantworten.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Basecap überführt Täter – Räuber festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (27. November 2022) kam es im

Bahnhofsviertel zu einem Straßenraub. Teile des Raubgutes überführten kurze Zeit

später den Täter. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Ein Geschädigter sprach gestern gegen 20:45 Uhr eine Polizeistreife im

Bahnhofsgebiet darauf an, dass er in der Moselstraße ausgeraubt wurde. Bei der

Sachverhaltsschilderung kam heraus, dass ein männlicher Täter zunächst versuchte

dem Geschädigten Bargeld zu rauben, indem er ihm ins Gesicht schlug und dem

Geschädigten das Geld aus der Hand reißen wollte. Da dies jedoch nicht gelang,

riss der Täter dem Geschädigten noch die Baseballmütze vom Kopf und flüchtete.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die Polizisten den Täter kurz

später im Bahnhofsviertel im Bereich der Niddastraße festnehmen. Hierzu führte

unter anderem der Umstand, dass der Täter noch die geraubte Kappe auf dem Kopf

trug. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Betrunkener schlägt auf Reisende ein

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 39-jährigen

wohnsitzlosen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung, der am Sonntagabend ohne

ersichtlichen Grund einer 22-jährigen Reisenden mit der Faust ins Gesicht

geschlagen und sie am Boden liegend getreten hatte. Gegen 21 Uhr ging bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass es im

Wartebereich im Frankfurter Hauptbahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung

kommen würde. Als Beamte der Bundespolizei eintrafen, konnten sie den

offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stehenden 39-Jährigen festnehmen. Wie

eine Befragung von Zeugen ergab, hatte der Mann plötzlich und ohne ersichtlichen

Grund auf die junge Frau eingeschlagen und sie danach getreten. Hierbei zog sich

die Frau eine Platzwunde zu und klagte nach dem Angriff über Kopfschmerzen.

Sanitäter eines Rettungswagens versorgte die Verletzungen noch vor Ort. Die

Beamten brachten den Täter zur Wache, wo bei ihm eine Atemalkoholkonzentration

von 2,8 Promille festgestellt wurde. Nach Feststellung seiner Personalien und

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung wurde

der Mann später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt – Niederrad: Sicherstellung von vermutlich gestohlenen Rädern

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 27. November 2022, gegen 18.45 Uhr,

kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Im Mainfeld den Fahrer eines

IVECO-Transporters, der zuvor aus einer dortigen Tiefgarage gefahren kam. Auf

der Ladefläche des Transporters befanden sich 38 Fahrräder / Pedelecs, ein

Rollstuhl sowie 17 Fahrradreifen. Zur Herkunft der Gegenstände befragt, konnte

der 45-jährige Fahrer nur ausweichende Antworten geben. Bereits die Überprüfung

des ersten Fahrrades zeigte, dass es gestohlen worden war. Nach Sachvortrag beim

staatsanwaltlichen Bereitschaftsdienst wurden sowohl der Transporter als auch

die geladenen Gegenstände sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Diebinnen im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei am Samstagabend zwei wohnsitzlose Frauen festnehmen, die bereits

am 23. November eine 31-jährige Reisende aus Trier im Hauptbahnhof bestohlen

hatten. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die beiden Täterinnen ihrem Opfer

das Portemonnaie mit etwa 700 Euro aus dem Rucksack entwendet. Aufgrund einer

vorliegenden Täterbeschreibung erkannte eine Streife die beiden Frauen am

Samstagabend wieder, nahm sie fest und brachte sie zur Wache. Dort wollten sich

die Beiden zum Tatvorwurf und zum Verbleib des gestohlenen Geldes nicht äußern.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens blieben die Frauen in Haft, um dem

Haftrichter vorgeführt zu werden.

Frankfurter lässt Hose in der S-Bahn fallen

Frankfurt am Main (ots) – In einer S-Bahn der Linie 1 hat am Samstagabend ein

stark unter Alkoholeinfluss stehender 35-jähriger Frankfurter die Hose vor drei

jungen Frauen im Alter von 25 und 27 Jahren fallen lassen und damit für Unruhe

in der S-Bahn gesorgt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn

AG, die sich in der S-Bahn aufhielten, wurden von den drei Frauen über den

unschönen Vorfall informiert. Die konnten den Mann letztlich festhalten und im

Frankfurter Hauptbahnhof einer Streife der Bundespolizei übergeben. Die Beamten

brachten den Mann zur Wache, wo bei ihm ein Promillewert von 1,8 Promille

festgestellt wurde. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wurde der Frankfurter wieder entlassen.