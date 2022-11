Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nach Dienstwaffe gegriffen – Polizistin verletzt – Zeugen: Bitte melden!

Nachdem sie am Samstagabend (26.11.22) einen 38-jährigen Friedberger, der offenkundig zu tief ins Glas geschaut hatte, nachhause begleitet hatten, wurde dieser gegenüber den Beamten plötzlich aggressiv und schlug mehrfach in Richtung einer Polizistin.

Die Ordnungshüter brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Während des Handgemenge hatte der Mann nach der im Holster getragenen Dienstwaffe der Kollegin gegriffen und offenbar versucht, ihr diese zu entreißen. Die Polizistin wusste dies zu verhindern. Dabei verletzte sie der Beschuldigter an einer Hand. Nachdem sich der 38-Jährige beruhigt hatte und über Scherzen klagte, brachte ihn ein Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus, welches er noch in der Nacht wieder verlassen konnte.

Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie versuchten Diebstahls. In diesem Zusammengang werden mögliche Zeugen, die auf das Geschehen am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Straße „Am Dachspfad“ in Friedberg aufmerksam geworden waren, gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Glauburg OT Glauberg: Einbrecher stehlen Schmuck

Zwischen Freitagnachmittag (17.30 Uhr) und Samstagmorgen (1.20 Uhr) hebelten Straftäter in der Keltenstraße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute, Schmuck im Wert weniger Tausend Euro, flüchteten sie, offenbar unerkannt. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Glauburg OT Glauberg: Fernseher gestohlen

In der Glauberger Rathausstraße kam es zwischen Freitagmorgen (8 Uhr) und Samstagnachmittag (17.30 Uhr) zu einem Wohnungseinbruch. Durch eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür des Mehrfamilienhauses gelangten die Kriminellen im Tatzeitraum in das Gebäude. Sie entwendeten zwei TV-Geräte (1x silberfarben, 1x schwarz) in unbekanntem Wert. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Altenstadt OT Lindheim: Einbruch in der Nieder-Rußbacher Straße

Indem sie eine Balkontür gewaltsam aufgehebelten gelangten Einbrecher am Freitag zwischen 19.45 Uhr und 21.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nieder-Rußbacher-Straße im Ortsteil Lindheim. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertsachen und flüchteten schließelich,; offenbar, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Altenstadt OT Oberau: Einbrecher kommen durch Terrassentür

Schmuck im Wert mehrerer Hundert Euro stahlen Einbrecher am Samstag aus einem Einfamilienhaus in der Oberauer Herrnstraße. Zwischen 14 Uhr und 18.45 Uhr hebelten die Straftäter eine an der Gebäuderückseite gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude, in welchem sie nach Wertsachen suchten. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Altenstadt OT Oberau: Durch Fenster gestiegen

In der Gartenstraße kam es am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Tatzeitraum hatten die Kriminellen über ein Fenster im ersten Obergeschoss gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft, welches sie anschließend nach Wertsachen durchsuchten. Die Unbekannten entwendeten Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Vilbel: Zigarettenautomaten gesprengt

In der Nacht zu Sonntag (27.11.2022) sprengten Unbekannte einen an einer Hauswand in der Vilbeler Straße (OT Gronau) angebrachten Zigarettenautomaten. Durch die Wucht der Explosion wurden Trümmerteile, Rauchware sowie Münzgeld bis zur gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Auch an der Fassade entstand Sachschaden. Soweit bekannt, war durch die Detonation glücklicherweise niemand verletzt worden.

Zeugen hatten kurz nach der Tat gegen 3.14 Uhr zwei dunkel gekleidete junge Männer (16 bis 18 Jahre alt; etwa 170 cm groß) mit über den Kopf gezogenen Kapuzen beobachtet, die zu Fuß in Richtung Kreisverkehr / Hauptstraße flüchteten.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte kurz vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt? Wem waren die beiden beschriebenen Personen bei ihrer Flucht begegnet?