Polizei im Werra-Meißner-Kreis registriert aktuell eine Welle von betrügerischen Schockanrufen und betrügerischen Mitteilungen über „WhatsApp“; die Polizei warnt und gibt Tipps zu den Betrugsmaschen

Wie die Polizei in Hessisch Lichtenau mitteilt, kommt es insbesondere im dortigen Zuständigkeitsbereich zu einem vermehrten Aufkommen betrügerischer Anrufe. Hintergrund dieser Anrufe sind im Wesentlichen die Betrugsmaschen, bei denen sich über den „WhatsApp“-Messenger-Dienst vermeintliche Angehörige melden und zu Geldüberweisungen auffordern. Zudem erfolgten auch mehrere sog. „Schockanrufe“, wo sich ebenfalls „vermeintliche Familienangehörige“ bzw. Staatsanwaltschaft /Polizei melden und über Vorfälle wie z.B. tödliche Verkehrsunfälle berichten, die nun eine Kaution des Verursachers erfordern.

Auch in anderen Kommunen des Werra-Meißner-Kreis sind vereinzelte Anrufe/Mitteilungen dieser Art zu verzeichnen. Bitte beherzigen Sie daher die folgenden Tipps.

Tipps zur Betrugsmasche „WhatsApp“

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon oder über

Messenger-Dienste (WhatsApp o.ä.) als Verwandte oder Bekannte

ausgeben, insbesondere dann, wenn mit der Kontaktaufnahme finanzielle

Forderungen verknüpft sind.

Messenger-Dienste (WhatsApp o.ä.) als Verwandte oder Bekannte ausgeben, insbesondere dann, wenn mit der Kontaktaufnahme finanzielle Forderungen verknüpft sind. Erfüllen sie auf keinen Fall irgendwelche finanziellen

Forderungen aus einem schriftlichen „Chatverlauf“, wenn sie sich

nicht zuvor bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn o.ä.)

unter der alten bekannten Nummer in einem möglichst persönlichen

Gespräch rückversichert haben.

Forderungen aus einem schriftlichen „Chatverlauf“, wenn sie sich nicht zuvor bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn o.ä.) unter der alten bekannten Nummer in einem möglichst persönlichen Gespräch rückversichert haben. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen

egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Diensten.

egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Diensten. Seien Sie bei „Überweisungsaufforderungen“ grundsätzlich

misstrauisch gegenüber unbekannten Mailadressen, Bankverbindungen

oder sonstigen Empfängern, insbesondere wenn diese einen Bezug ins

Ausland vermuten lassen.

misstrauisch gegenüber unbekannten Mailadressen, Bankverbindungen oder sonstigen Empfängern, insbesondere wenn diese einen Bezug ins Ausland vermuten lassen. Lassen Sie sich von der Kontaktperson nicht bedrängen oder unter

Druck setzen. Überprüfen Sie die Angaben und halten Sie bei

finanziellen Forderungen vorher mit Familienangehörigen Rücksprache.

Druck setzen. Überprüfen Sie die Angaben und halten Sie bei finanziellen Forderungen vorher mit Familienangehörigen Rücksprache. Der Hinweis auf ein kaputtes oder verlorenes Handy hat nicht

zwangsläufig auch einen Wechsel der Rufnummer zur Folge. In aller

Regel kann die bekannte Rufnummer behalten werden auch bei einem

neuen Endgerät.

zwangsläufig auch einen Wechsel der Rufnummer zur Folge. In aller Regel kann die bekannte Rufnummer behalten werden auch bei einem neuen Endgerät. Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch

ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer

Nachrichtendienste.

Nachrichtendienste. Nutzen sie bei Online-Überweisungen, Banking-Apps oder

Zahlungsdienstleistern vorhandene Sicherheitsfunktionen, wie z.B. den

„Käuferschutz“ von PayPal und kontaktieren sie unverzüglich diese

Anbieter bzw. ihr Kreditinstitut, wenn sie eine falsche Überweisung

vorgenommen haben.

Zahlungsdienstleistern vorhandene Sicherheitsfunktionen, wie z.B. den „Käuferschutz“ von PayPal und kontaktieren sie unverzüglich diese Anbieter bzw. ihr Kreditinstitut, wenn sie eine falsche Überweisung vorgenommen haben. Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die

Betrugsmasche.

Tipps zur Betrugsmasche „Schockanrufe“

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben.

angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die

Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die

Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert.

Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Übergeben sie niemals Geld/Wertgegenständen an fremde Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine

Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: über die jeweilige Amtsleitung

oder per Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute früh ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der die L 3239 zwischen Kammerbach und Dudenrode befuhr. Das Tier lief nach dem Aufprall davon; der Sachschaden am Pkw, an dem die gesamte Front beschädigt wurde, wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 16:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Baunatal die K 22 zwischen Grandenborn und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall, tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 26.11.22, 12:00 Uhr und dem 28.11.22, 07:40 Uhr wurden in der Kupferstraße in Sontra-Hornel die Tankverschlüsse von drei Baustellenfahrzeugen aufgebrochen und aus den Tanks der Dieselkraftstoff entwendet. Weiterhin wurde durch die unbekannten Täter der dort aufgestellte Baucontainer aufgebrochen, aus dem offensichtlich nichts entwendet wurde. Insgesamt wurden ca. 250 Liter Diesel abgezapft. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Leitpfosten

Am 27.11.22, um 05:00 Uhr wurden fünf junge Männer im Alter zwischen 22 und 28 Jahren (aus dem Raum Hessisch Lichtenau und Großalmerode; einer aus Kassel) angetroffen, die nach einer Feier zu Fuß von Hausen in Richtung Velmeden unterwegs waren. Die alkoholisierten Männer haben dabei auf der Strecke vier Leitpfosten aus ihren Verankerungen gerissen. Drei der Leitpfosten konnten neben der Fahrbahn wieder aufgefunden werden; einen Leitpfosten warfen sie bei Erscheinen der Polizeistreife in ein Gebüsch. Der Sachschaden wird mit 320 EUR angegeben.

Diebstahl eines gusseisernen Trogs

Zwischen dem 26.11.22, 18:00 Uhr und dem 27.11.22, 10:00 Uhr wurde aus einem Garten im Dreiangelweg in Großalmerode ein Trog entwendet. Dabei handelt es sich um einen alten Wäschtrog, der in naher Zukunft bepflanzt werden sollte. Der Deckel des Troges wurde zurückgelassen. Der Schaden wird mit fünf Euro angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 18:04 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend ein 59-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw auf der L 3389 zwischen Dohrenbach und Roßbach angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte, war der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs. Ein durchgeführter Test ergab ein Wert von ca. 2,2 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.