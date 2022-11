Folgemeldung zum Brand in Mehrfamilienhaus in Fuldatalstraße: Ursache noch unklar; Ermittlungen dauern an

Kassel-Wesertor: Nach dem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fuldatalstraße am frühen Samstagmorgen haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Sie haben die Brandstelle am heutigen Montag aufgesucht. Bei den bisherigen Ermittlungen konnte die Ursache für das Feuer noch nicht geklärt werden. Auch ein vorsätzliches oder ein fahrlässiges Handeln können momentan nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Einbruch in Lebensmittelgeschäft im Vorderen Westen: Kripo erbittet Hinweise

Kassel-Vorderer Westen: Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, nahe dem Bebelplatz, eingebrochen. Ein Spaziergänger hatte am Sonntagmittag die eingeschlagene Scheibe an der Eingangstür des Geschäfts entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen und waren anschließend durch das entstandene Loch in den Laden eingestiegen. Mit vorgefundenem Wechselgeld und einem Handy traten die Einbrecher durch das Loch wieder die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Einbruch in Kindergarten in Vellmar: Polizei sucht Zeugen

Vellmar (Landkreis Kassel): Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in den Kindergarten an der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar eingebrochen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in den Kindergarten „Festplatz“ zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 11:50 Uhr, ereignet. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und brachen dabei auch Schränke auf. Mit einem Laptop und Bargeld flüchteten die Einbrecher anschließend über ein anderes Fenster in unbekannte Richtung. Die genaue Tatzeit des Einbruchs ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Folgemeldung zum Polizeieinsatz in Kasseler Schillerstraße: Gefahr bestand zu keiner Zeit

Kassel-Nord: Der Polizeieinsatz in der Schillerstraße ist inzwischen beendet. Nachdem gegen 11:45 Uhr die Meldung wegen eines verdächtigen Mannes mit einer Waffe vor einer Schule eingegangen war, wurden zahlreiche Polizeistreifen entsandt, die bereits wenige Minuten später einen Schüler mit einer Softairwaffe in einer Sporthalle festnehmen konnten. Um mögliche Gefahren restlos ausschließen zu können, verblieb die Polizei vorsorglich vor Ort und sicherte die anwesenden Schüler und Lehrer der dortigen Schulen bis zum Schulschluss. Nach bisherigem Erkenntnisstand hat zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für Schüler, Lehrer oder andere Personen bestanden. Auch Hinweise auf weitere beteiligte Personen haben sich bei den Ermittlungen nicht ergeben. Der 17-jährige Schüler aus dem Landkreis Kassel wurde auf die Dienststelle gebracht. Da es sich bei der sichergestellten Softairpistole um eine Anscheinswaffe handelt, wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet. Zu den Beweggründen des 17-Jährigen liegen bislang keine Informationen vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zwei Täter versuchen Sprinter zu rauben: Rettungswagen blockiert Ausfahrt; Zeugen gesucht

Kassel-Mitte: Zu einem räuberischen Angriff auf einen Sprinterfahrer kam es am gestrigen Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Kasseler Erzbergerstraße. Zwei bislang unbekannte Täter hatten dem am Steuer des Kastenwagens sitzenden 57-jährigen Mann einen Gegenstand über den Kopf geschlagen und ihn verletzt. Als einer der Räuber im weiteren Verlauf mit dem Sprinter davonzufahren wollte, kamen dem Opfer zwei Rettungssanitäter zur Hilfe und blockierten mit dem Rettungswagen die Parkplatzausfahrt, sodass die beiden Täter letztlich keine Beute machten und zu Fuß flüchteten. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raubversuch geben können.

Wie der Sprinterfahrer aus Kassel den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte sich die Tat gegen 18 Uhr ereignet. Er hatte zu dieser Zeit auf den Parkplatz in der Erzbergerstraße, nahe Grüner Weg, angehalten, als plötzlich einer der Täter an die Beifahrerscheibe klopfte und ihn um Geld für Bier fragte. Nachdem der 57-Jährige verneint hatte, öffnete der zweite Täter unvermittelt die Fahrertür und schlug dem Opfer den unbekannten Gegenstand über den Kopf. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Wolfhager Straße, gefolgt von dem Sprinterfahrer, der um Hilfe rief und auf den zufällig vorbeikommenden Rettungswagen traf. Währenddessen war der nicht geflüchtete Komplize in den weißen Mercedes eingestiegen und wollte mit dem Sprinter vom Parkplatz fahren. Durch die schnelle Reaktion der Rettungssanitäter, die mit ihrem Fahrzeug die Ausfahrt zuparkten, konnte der Diebstahl des Kastenwagens verhindert werden. Nach der Flucht des zweiten Täters alarmierten die Sanitäter die Polizei und versorgten die Kopfplatzwunde des 57-jährigen Mannes. Von den beiden Räubern liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, trug schwarze Schiebermütze, dunkle Bekleidung, hatte einen Gehstock dabei, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Männlich, dunkle Bekleidung, hatte Rucksack dabei



Zeugen, die am gestrigen Abend Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubversuch gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Tatverdächtige zu mutmaßlichen „Skimming“-Fällen bei Kontrolle auf A 44 festgenommen: Umfangreiche Technik und Bargeld sichergestellt

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Nordhessen: Bei einer Verkehrskontrolle auf der A 44 sind vergangene Woche Dienstag in einem Pkw elektronische Bauteile für mutmaßliche „Skimming“-Taten und eine größere Menge Bargeld entdeckt worden. Beamte des Zolls hatten den Wagen am Abend auf einem Parkplatz der Autobahn bei Breuna im Landkreis Kassel kontrolliert und die Gegenstände gefunden. Die beiden 37 und 42 Jahre alten Insassen wurden daraufhin festgenommen und die Beweismittel sichergestellt. Die Festgenommenen stehen im Verdacht, im Zusammenhang mit „Skimming“-Fällen, bei denen Täter Geldautomaten technisch manipulieren und Daten sowie PINs von Zahlungskarten ausspähen, zu stehen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel sind die aus Bulgarien stammenden Männer wegen der gemeinschaftlichen Vorbereitung der Fälschung von Wertzeichen einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Bei den weiteren Ermittlungen wird derzeit umfangreich geprüft, inwieweit die Tatverdächtigen im Zusammenhang mit ungeklärten Skimming-Fällen in Deutschland stehen könnten.

Der Pkw mit bulgarischer Zulassung war am Dienstag, gegen 21:30 Uhr, auf dem Parkplatz „Schoren“ an der A 44 in Richtung Dortmund kontrolliert worden. Die Zollbeamten riefen nach dem Fund der Skimming-Technik und eines vierstelligen Bargeldbetrages die Polizei hinzu. Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernahmen die Beamten des Fachkommissariats 23/24 der Kasseler Kripo. Unter den sichergestellten Gegenständen befanden sich Kunststoffblenden für Geldautomaten mit Leiterplatinen und Akkus und weitere elektronische Bauteile. Bei Skimming-Taten werden derartige Teile an Geldautomaten ein- oder angebaut, um sowohl die Daten der Karte auszulesen als auch mit einer kleinen Kamera die Eingabe der PIN abfilmen zu können. Anschließend erstellen die Täter Doubletten der Originalkarten und heben mit diesen unter Eingabe der ausgespähten PIN an anderen Geldautomaten Bargeld vom Konto der Geschädigten ab. Aufgrund technischer Anpassungen der Kreditinstitute ist das Kopieren und Ausspähen der Daten bei den meisten Bankkartentypen inzwischen aber nicht mehr möglich.

Zusammenhang zu Skimming-Fällen in Baunatal wird geprüft

Nichtsdestotrotz gehen die Täter beim Skimming genau solche Geldautomaten an, bei denen Karten zum Einsatz kommen, die noch ausgelesen werden können. So wurde bei einem Kreditinstitut in Baunatal im Sommer dieses Jahres offenbar ein Geldautomat manipuliert und mehrere Karten ausgelesen sowie kopiert. Anschließend meldeten sich rund 30 Geschädigte bei der Polizei, von deren Konten Geld abgehoben wurden, obwohl sie noch im Besitz ihrer Karte waren. Der Gesamtschaden beläuft sich allein in diesen Fällen insgesamt auf ca. 30.000 Euro. Die Ermittler des K 23/24 prüfen nun auch, ob diese Taten im Zusammenhang mit den festgenommenen Tatverdächtigen stehen könnten.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 – 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 – 912 2653

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Kassel

Gegen 22:35 Uhr betrat ein maskierter Täter die Tankstelle in der Harleshäuser Str. und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die allein anwesende Kassiererin zur Herausgabe des Bargeldes, was diese auch herausgab. Der Täter flüchtete im Anschluss mit einer geringen Bargeldsumme in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20-30 Jahre alt, 165cm – 170cm groß

165cm – 170cm groß, kräftige, athletische Figur

helle Hautfarbe

schwarze Kapuzenjacke, dunkle Jogginghose, schwarze Handschuhe,

schwarze Basecap

schwarze Basecap maskiert mit einer Mund-Nasen-Bedeckung

Die Kassierern blieb soweit unverletzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Harleshäuser Str. / John-F.-Kennedy-Str., werden erbeten an die Kasseler Polizei unter der Rufnummer 0561-910-0 oder jede andere Polizeidienststelle.