Einbruch in leerstehendes Gebäude

Alsfeld. Ein ehemals gewerblich genutztes Objekt in der Grünberger Straße wurde am Samstagnachmittag (26.11.), gegen 12.45 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher traten eine Tür ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen flüchteten die Täter jedoch schließlich ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise zwischen Freitagabend (25.11.) und Sonntagvormittag (27.11.) Zutritt zu einem Schulgebäude in der Straße „In der Krebsbach“. Anschließend warfen die Täter eine Glastür ein und verursachten so circa 500 Euro Sachschaden. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch und Fahrzeugdiebstahl

Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen am späten Samstagabend (26.11.), gegen 23.40 Uhr, in eine Werkstatt in der Industriestraße ein. Anschließend entnahmen die Einbrecher die Fahrzeugschlüssel von zwei Lkw – mit den amtlichen Kennzeichen VB-KK 7000 und GI-RK 7777 – aus den Räumlichkeiten und entwendeten damit schließlich die beiden Fahrzeuge der Marke Scania. Ein Lkw konnte mittlerweile aufgefunden und sichergestellt werden. Von dem zweiten Lkw fehlt auch weiterhin jede Spur. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 70.000 Euro. Außerdem entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Lkw oder den Tätern machen können beziehungsweise in den Stunden und Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Außenspiegel beschädigt

Bad Hersfeld. Einen Außenspiegel eines grauen Mercedes Benz beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (25.11.) und verursachten hierdurch etwa 200 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Am Kurpark“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld. Unbekannte drangen zwischen Montag (21.11.) und Samstag (26.11.) unberechtigt über eine Terrassentür in ein derzeit leerstehendes Mehrfamilienhauses in der Friedloser Straße ein. Hierbei entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Roller gestohlen

Bad Hersfeld. Aus einer Hofeinfahrt in der Solztalstraße in Kathus entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (26.11.) ein Kleinkraftrad des Herstellers JINAN QINGQI. Der Roller konnte kurze Zeit später wenige hundert Meter vom Tatort entfernt in einem Feld aufgefunden werden. An dem Zweirad entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

In derselben Nacht wurde zudem ein weiterer Roller der Marke Peugeot zum Ziel unbekannter Täter. Auch hier stahlen die Langfinger das motorisierte Zweirad aus einer Hofeinfahrt eines Wohnhauses in der Straße „An der Schule“ in Sorga und ließen es anschließend in einem nahegelegenen Feld zurück. An dem Roller entstand ebenfalls Sachschaden von circa 300 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist momentan noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf nach Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Niederaula. Am Freitagabend (25.11.) betrat ein Unbekannter unberechtigt einen Stall auf einem Privatgelände in der Fuldastraße und berührte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen drei dort untergebrachte Pferde unsittlich. Als die Eigentümer der Tiere den Mann gegen 21 Uhr auf ihrem Grundstück feststellten, begaben sie sich umgehend in die Stallungen und sprachen den Fremden an. Dieser erklärte, dass er die Tiere – die nach momentanem Kenntnisstand glücklicherweise unverletzt blieben – lediglich habe streicheln wollen. Als die Pferdebesitzer daraufhin die Polizei informieren wollten, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad. Er kann als circa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und mit dunklem Vollbart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Fahrradhelm und dunkle Schuhe. Außerdem führte der Mann einen Rucksack mit gelbem Regenschutz sowie ein schwarz-weiß-gelbes E-Bike der Marke „Rebound“ mit sich. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder dem Unbekannten geben können beziehungsweise in den Tagen vor der Tat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stallungen gemacht haben, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl von Baustelle

Bebra. Von einer Baustelle in der Hersfelder Straße in Breitenbach stahlen Unbekannte am Samstagmittag (26.11.), gegen 12 Uhr, mehrere Kupferrohre, einen Kupferkessel, einen Kupferbadeofen sowie vier Autoreifen samt Alufelgen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bewusstlose Person aufgefunden – Zeugen gesucht

Bebra. Am Freitagabend (25.11.), gegen 22 Uhr, fanden Passanten einen 39-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg bewusstlos und schwer verletzt in der Pfarrstraße auf. Der Hersfeld-Rotenburger wurde umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu dem Verletzungsbild und der Bewusstlosigkeit des Mannes kam, sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Nentershausen

Nentershausen. Ein 28-Jähriger aus Nentershausen stellte am Freitag (25.11.), gegen 18:30 Uhr, seinen schwarzen Skoda Octavia auf dem Parkplatz der Tannenberghalle ab. Als er am Samstagmorgen (26.11.) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Fahrzeugheck der Fahrerseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen das Fahrzeug gefahren und hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Zeugen können sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623 / 937-0 melden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (24.11.) befuhr ein 59-jähriger Mann aus Sontra mit einem Skoda Rapid die Bundesstraße 324 aus Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Fulda. Als der Rapid-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen musste bemerkte der hinter ihm fahrende 58-jährige Mann aus Philippsthal mit einem Ford Transit dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Beifahrerin des 59-jährigen Mannes leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld. Am Montag (28.11.), gegen 3:10 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Audi TT Coupè die Landecker Straße in Oberlengsfeld von Schenklengsfeld kommend. In Höhe der Hausnummer 52 lenkte die 53-jährige Frau ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aufgrund eines querenden Tieres nach rechts und stieß dort gegen den ordnungsgemäß geparkten Audi A3 eines 55-jährigen Mannes aus Friedewald. Hierbei entstand Schaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.11.), in der Zeit von 20 Uhr bis 22 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren eine Hauswand und den Asphalt einer Firma in der Straße „An der Haune“. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 0621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall auf der A7: Sattelzug quer auf der Autobahn – Fahrbahn wieder frei

Niederaula (ots)

In der Nacht zu Montag (28.11.), gegen 3.15 Uhr, kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein 61-jähriger Fahrer aus Bielefeld mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Flutgraben. Bei dem Versuch gegenzulenken, kippte der Sattelauflieger und kam auf allen drei Fahrspuren zum Liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro.

Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Niederaula bis in die Mittagsstunden voll gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gegen 13.45 Uhr wieder freigegeben.

Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 26.11.22, 12:00 Uhr und dem 28.11.22, 07:15 Uhr haben unbekannte Täter eine Tür des Kindergartengebäudes im Akazienweg in Eschwege aufgehebelt, um anschließend die Räume des evangelischen Kindergartens zu durchsuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 24.11.22, 16:00 Uhr und dem 25.11.22, 07:30 Uhr wurden in Rommerode in der Straße „Zeche Marie“ die Tankdeckel zweier dort abgestellten Radlader durch Unbekannte aufgebrochen und jeweils 20 bis 30 Liter Kraftstoff abgezapft und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 120 EUR angegeben.

Zäune und Warnbaken entwendet

Über das vergangene Wochenende ereignete sich der Diebstahl von Baustellenabsperrungen, die an der L 3239 in der Gemarkung von Großalmerode, zwischen den Ortschaften Weißenbach und Trubenhausen aufgestellt waren. Dabei handelt es sich um 13 sogenannte „Schrankenzäunen“ von zwei Meter Breite und ein Meter Höhe. Die Tat wurde heute Morgen gegen 08:00 Uhr festgestellt; der Schaden wird mit 1500 EUR angegeben.

Zigarettenautomaten entwendet

Um 10:32 Uhr wurde am vergangenen Freitag, 25.11.22 in der Gemarkung von Uengsterode, „Erbsmühle“ ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, wurde dieser Automat zuvor in der Walburger Straße in Rommerode aus der Verankerung einer Hauswand herausgerissen und entwendet. Aus dem Automaten wurden dann Zigaretten und das Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2900 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930 entgegen.

Einbrüche

Künzell. Unbekannte brachen am Freitagabend (25.11.) in ein Bürogebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße im Ortsteil Pilgerzell ein. Die Täter hebelten eine Fenstertür auf und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 800 Euro Sachschaden.

Auch ein Einfamilienhaus in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde am Freitagabend zum Ziel unbekannter Einbrecher. Hier hebelten die Täter eine Balkontür auf, um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld sowie Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. In der Heckenstraße stahlen Unbekannte am Freitagabend (25.11.) eine Geldbörse und Schuhe aus einem VW Transporter. Das Fahrzeug stand in einer Garage eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (27.11.), gegen 5.16 Uhr, kam es in der Brauhausstraße – Ecke Rangstraße zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 32-jähriger Mann aus Fulda plötzlich von einem unbekannten Täter zu Boden gerissen und mit den Fäusten geschlagen. Der Täter ließ kurz darauf von dem Fuldaer ab und flüchtete in Begleitung von zwei weiteren Personen in unbekannte Richtung. Der 32-Jährige beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 190 cm groß, muskulöse Statur, blonde kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer blauen Jeans. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Scheune

Burghaun. In der Goldstraße im Ortsteil Hünhan brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (27.11.) in eine Scheune ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und stahlen Bargeld, Zigaretten und Getränke noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntagabend (27.11.), zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Ninebot mit dem amtlichen Kennzeichen 539 WMC. Das Fahrzeug im Wert von circa 500 Euro stand zusammen mit drei weiteren Rollern mit einer Kette gesichert in der Fußgängerzone in der Bahnhofsstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de