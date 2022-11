Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebstahl eines hochwertigen SUV,

Bad Homburg, Niddastraße, zwischen Donnerstag, den 24.11.2022, 23:00 Uhr und

Freitag, den 25.11.2022, 07:50 Uhr

(kl)In Bad Homburg wurde im Laufe der Donnerstagnacht ein hochwertiger Pkw entwendet. Zwischen 23:00 Uhr und 07:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in der Niddastraße auf das umfriedete Grundstück und der in der Hofzufahrt abgestellte Pkw, ein Range Rover Sport in blau mit dem amtlichen Kennzeichen HG-SR 1269, wurde entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von circa 90.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Ungebetene Gäste und Aufbruch einer Gartenhütte, Kronberg im Taunus, Amselweg und Industriestraße, zwischen Freitag, den 25.11.2022, 03:15 Uhr und 03:51 Uhr

(kl)In der Nacht zum Freitag wurden in Kronberg mehrere Grundstücke durch drei unbekannte Personen unberechtigt betreten. In einem Fall hebelten sie an einem Schuppen im Garten. Zwischen 03:15 Uhr und 03:50 Uhr betraten drei Männer insgesamt vier Grundstücke im Amselweg und der Industriestraße. Auf einem wurde eine Gartenhütte aufgehebelt, jedoch nichts entwendet. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen liegen Beschreibungen von drei Tatverdächtigen vor.

Person 1: männlich, circa 170 cm groß, helle Kapuzen-Sweat-Jacke mit Beschriftung, helle Hose, Sneaker mit reflektierenden Applikationen

Person 2: männlich, circa 180 – 185 cm groß, helle Mütze, helle Jacke, helle Hose, Gesicht mit Maske / Tuch bedeckt

Person 3: männlich, helle Bekleidung, dunkelgrauer Rucksack, Kapuze

Der Sachschaden bei dem versuchten Einbruch wird auf circa 200 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Versuchter Diebstahl eines Teleskopladers, Oberursel, Am Weißkirchener Weg, Sonntag, den 27.11.2022, 20:15 Uhr

(kl). Am Sonntagabend wurde in Oberursel versucht ein geländegängiges Nutzfahrzeug zu entwenden. Um 20:15 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter auf das Gelände in der Straße „Am Weißkircher Weg“. Dort gelang er auf unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug, startete dieses und flüchtete durch einen Zaun auf das benachbarte Feld. Nach einigen Metern fiel die Schaufel des Gefährts ab und der Dieb fuhr sich mit dem Fahrzeug fest. Die Flucht setzte er zu Fuß weiter fort. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. Der zurückgelassene Teleskoplader der Marke Manitou hat einen Wert von 45.000 Euro. Am Zaun entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Elf berauschte Fahrzeugführer und eine Verfolgungsfahrt, Dienstgebiet der Polizeidirektion Hochtaunus, zwischen Freitag, den 25.11.2022, 23:35 Uhr bis Montag, den 28.11.2022, 02:52 Uhr

(kl)Bei Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeidirektion Hochtaunus wurden am vergangenen Wochenende bei elf Fahrzeugführer festgestellt, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnten. Der Verdacht zu der Annahme entstand, weil bei den Fahrzeuglenkern Auffälligkeiten bei den durchgeführten Fahrtauglichkeitstests festgestellt wurden. Bei einem 21-Jährigen aus Münzenberg wurde zudem noch Alkohol in der Atemluft bemerkt. Ein Alko-Test verlief mit 0,9 Promille positiv. Bei allen Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dementsprechende Strafverfahren eingeleitet. Weitaus mehr Ärger steht einem 41-Jährigen aus Offenbach ins Haus. Dieser sollte am Montagmorgen um 02:50 Uhr in Königstein kontrolliert werden. Auf die Anhaltezeichen „Stopp Polizei“ reagierte er und es schien so, als wolle er in der Karlstraße am rechten Fahrbahnrand halten. Kurz vor dem Stillstand beschleunigte er wieder stark und versuchte sich durch Flucht der Polizei zu entziehen. Vermutlich war er ortsunkundig und fuhr nach kurzer Zeit in eine Sackgasse. Dort ließ der Fahrer sein Fahrzeug zurück und flüchtet fußläufig über einen Zaun in ein nahegelegenes Waldgebiet. Die Beamten verloren ihn hierbei aus den Augen. Wenige Minuten später konnten die Polizisten „Hilferufe“ aus dem Bereich hören. Eine Nachschau ergab, dass der Flüchtende einen Abhang herabstürzte und sich eine schwere Beinverletzung zuzog. Der Verunglückte wurde gerettet und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Fahrzeug konnten noch Betäubungsmittel und eine nicht geringe Menge Bargeld aufgefunden werden.

Versuchter Fahrzeugteilediebstahl,

Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße, Sonntag, den 27.11.2022, 18:42 Uhr

(kl)Ein unbekannter Täter gelangte am Sonntagabend in Bad Homburg auf das umzäunte Gelände einer Firma uns sah sich verdächtig um. Um 18:40 Uhr überkletterte ein Mann den Außenzaun eines Gewerbebetriebes in der Ober-Eschbacher Straße. Das Tun wurde teilweise durch ein Securityunternehmen beobachtet. Die Sicherheitsmänner informierten die Polizei. Der Unbekannte, von dem lediglich bekannt war, dass er männlich und dunkel gekleidet war, floh aus unbekannten Gründen vor Eintreffen der Polizei. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Zum möglichen Stehlgut dauern die Ermittlungen noch an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Taschen aus Pkw gestohlen,

Kronberg, Hainstraße, Sonntag, den 27.11.2022, zwischen 19:30 Uhr und 20:03 Uhr

(kl)Am Sonntagabend wurde in Kronberg ein Pkw aufgebrochen und Taschen gestohlen. Im Zeitraum von 19:30 Uhr und 20:05 Uhr schlugen in der Hainstraße bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche und eine Umhängetasche samt Inhalt wie Kreditkarten, Bankkarten, Führerschein und Dinge des täglichen Gebrauchs, entwendet. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Portemonnaie aus Tasche entwendet,

Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Freitag, den 25.11.2022, zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr

(kl) Einer Seniorin wurde am Freitagmittag in Friedrichdorf das Portemonnaie entwendet. Die 81-jährige Frau hielt sich zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr in einem Einkaufscenter in der Wilhelmstraße auf. In dieser Zeit wurde ihr aus der am Körper getragenen Handtasche die Geldbörse gestohlen. Darin befanden sich Bankkarten, Personalausweis und sonstige diverse Plastikkarten. Der Schaden beträgt ungefähr 500 Euro. Hinweise auf einen Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

Zaun beschädigt und weggefahren

Kronberg, Frankfurter Straße, zwischen Freitag, den 18.11.2022, 19:00 Uhr und

Freitag, den 25.11.2022, 13:30 Uhr

(kl)In der vergangenen Woche wurde in Kronberg in der Frankfurter Straße der Zaun eines Lebensmittelgeschäfts beschädigt. Auf noch unbekannte Art und Weise fuhr der Unfallverursacher mit einem unbekannten Fahrzeug gegen die Umfriedung und beschädigte diese nicht unerheblich. Der Schaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert.

Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer 06174/ 9266-0 entgegen.

Von Bus angefahren und leicht verletzt, Bad Homburg, Herrngasse, Sonntag, den 27.11.2022, 13:10 Uhr

(kl) Am Sonntagmittag stand eine Seniorin in Bad Homburg auf dem Gehweg und wurde durch einen rückwärtsfahrenden Reisebus angefahren. Der Bus fuhr um 13:10 Uhr in der Herrngasse rückwärts und stieß mit der hinteren rechten Ecke gegen die auf dem Trottoir wartende 74-jährige Frau aus Hainburg. Durch die Wucht des Zusammenstoßes fiel diese auf den Hinterkopf und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Dame in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.